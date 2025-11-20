Κορνάρεις στο φανάρι; Θα μείνει για πάντα κόκκινο! Αυτή είναι η λύση για την ηχορύπανση

Πώς μια πολύ έξυπνη ιδέα, μπορεί να αλλάξει τις κάκες συνήθειες χωρίς αστυνόμευση και πρόστιμα

Είμαστε και εμείς αλλά είναι και αυτοί… για τους Ινδούς ο λόγος. Εδώ στην Ελλάδα, έχουμε γυμνάσει τα αντανακλαστικά μας τόσο, που ο χρόνος αντίδρασης στο πάτημα της κόρνας μόλις ανάψει πράσινο, είναι πιο γρήγορος και από εκκίνηση πιλότων της F1.

Οι Ινδοί όμως είναι αλλού, το έχουν προχωρήσει το θέμα. Κορνάρουν ακόμα και όταν το φανάρι είναι κόκκινο, πιστεύοντας ότι με την ηχορρύπανση που δημιουργούν θα φιλοτιμηθεί ο σηματοδότητης και θα αλλάξει σε πράσινο πιο γρήγορα. Φανταστείτε το τώρα αυτό σε μια πόλη 13+ εκατομμυρίων, με εγνωσμένα προβλήματα θορύβου και κυκλοφοριακής συμφόρησης. Μαγεία…

Μόνο που η αστυνομία αποφάσισε ότι «μέχρι εδώ» και είπε να κόψει τη συνήθεια όχι με πρόστιμα αλλά με έναν πιο… παιδαγωγικό τρόπο: όποιος κορνάρει σε κόκκινο φανάρι, απλώς περιμένει περισσότερο. Το περίφημο σύστημα «Punishing Signal» (δηλαδή κάτι σαν «φανάρι τιμωρίας»), έγινε viral, όχι μόνο για την πρακτική του αξία, αλλά και για τον έξυπνο τρόπο που έκανε τους οδηγούς να το ξανασκεφτούν πριν πατήσουν την κόρνα.

Πως λειτουργεί το φανάρι που δεν σηκώνει πολλά

Αρχικά, σε επιλεγμένα φανάρια της πόλης τοποθετήθηκαν χρονόμετρα αντίστροφης μέτρησης, που ενημέρωναν τους οδηγούς το πόσα δευτερόλεπτα απομένουν, μέχρι να ανάψει το πράσινο. Αλλά είπαμε, οι Ινδοί θεωρούν ότι η κόρνα συμπιέζει τον χωροχρόνο, οπότε δεν έγινε δουλίτσα.

Έτσι λοιπόν, σε αυτά τα φανάρια, προστέθηκε και ντεσιμπελόμετρο. Όταν το συνολικό επίπεδο έντασης που καταγραφόταν ξεπερνούσε ένα συγκεκριμένο όριο —που συνήθως το προκαλούσαν οι οδηγοί με τα επίμονα κορναρίσματά τους— τότε η αντίστροφη μέτρηση του κόκκινου φαναριού έκανε reset. Με λίγα λόγια: Κόρναρες; Το φανάρι μένει κόκκινο. Και ξαναμένει. Και ξαναμένει.

Aν μη τι άλλο ένας ευρηματικός τρόπος για να αλλάξουν οι συμπεριφορές χωρίς συνεχείς αστυνομικούς ελέγχους, αλλά χρησιμοποιώντας τον χρόνο ως την πιο αποτελεσματική τιμωρία. Και ίσως το πιο ειρωνικό ήταν, ότι χρησιμοποιούσε την ίδια τη φασαρία των οδηγών για να τους κάνει να ηρεμήσουν.

Πήγε καλά όλο αυτό;

Η Βομβάη είναι μία από τις πιο θορυβώδεις πόλεις του κόσμου. Η υπερβολική χρήση της κόρνας είναι σχεδόν… πολιτισμική συνήθεια και ενταγμένη σαν παβλοφικό αντανακλαστικό στην οδήγηση. Όμως ο συνεχής θόρυβος μεγάλης έντασης προκαλεί άγχος, ατυχήματα, επιπλέον κυκλοφοριακή πίεση και μια ατμόσφαιρα διαρκούς νευρικότητας.

Με το «Punishing Signal», η αστυνομία της Βομβάης, επιχείρησε να στείλει ένα διαφορετικό μήνυμα:

«Αν θες να πας γρηγορότερα, το να κορνάρεις δεν βοηθά. Σε καθυστερεί».

Και το αποτέλεσμα; Δεν έχει να κάνει τόσο με το αν τα «φανάρια τιμωρίας» έμειναν ως μέτρο, όσο το ότι η πρωτοβουλία έγινε αμέσως viral. Ήταν άκρως επιτυχημένη επικοινωνιακά και δημιούργησε δημόσιο διάλογο για τον θόρυβο, όχι με ξύλινο λόγο και ανακοινώσεις για αυστηρά μέτρα αλλά με ένα έξυπνο τρόπο που θέλοντας και μη σε έβαζε να κοιτάξεις το όλο θέμα της συμπεριφοράς σου στο δρόμο από διαφορετική οπτική γωνία.

Γιατί τελικά ίσως αυτό χρειάζεται, να δούμε τα πράγματα αλλιώς και να αντιληφθούμε το πόσο ανώφελες και ανόητες είναι κάποιες συμπεριφορές μας.

Τι κρατάμε