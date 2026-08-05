Κράτηση θέσης στάθμευσης: Πόσο είναι το πρόστιμο για το κουσούρι του Έλληνα;

Κώνοι, καρέκλες και… γλάστρες συχνά επιστρατεύονται για την κράτηση μιας θέσης πάρκινγκ: Τι προβλέπει ο ΚΟΚ για όσους «καβατζώνουν» θέσεις;

Κάποια φαινόμενα είναι τόσο συχνά που στο τέλος θα πιστέψουμε πως είναι νόμιμα. Ένα από αυτά, το οποίο παρατηρείται πολύ συχνά στην Ελλάδα, είναι η κράτηση, ή πιο λαϊκά το «καβάτζωμα», θέσης στάθμευσης με όποιον τρόπο χωράει ο νους του… πολυμήχανου Έλληνα. Αυτό γίνεται τοποθετώντας καρέκλες, καφάσια, γλάστρες ή κώνους (για τους πιο οργανωμένους) σε μια άδεια θέση, με τα εν λόγω αντικείμενα να αφαιρούνται από τον «ιδιοκτήτη» της θέσης πριν αυτός παρκάρει εκεί το αυτοκίνητό του. Βολικό ε;

Κι ενώ πολλοί είναι αυτοί οι «έξυπνοι» που συνεχίζουν να εφαρμόζουν τέτοιες τακτικές για να μη χρειάζεται να ψάχνουν να βρουν θέση να παρκάρουν όπως οι υπόλοιποι… «χαζοί», στην πραγματικότητα η κράτηση θέσης πάρκινγκ σε δημόσιο δρόμο απαγορεύεται ρητά από τον ΚΟΚ και τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 400 ευρώ.

Η κατάληψη δημόσιου χώρου απαγορεύεται

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι σαφής: Σύμφωνα με το άρθρο 52 του νέου ΚΟΚ, απαγορεύεται η προσωρινή ή μόνιμη κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος με εμπόδια ή εγκαταστάσεις, όταν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, η νόμιμη στάση ή στάθμευση οχημάτων ή περιορίζεται η ορατότητα των χρηστών του δρόμου.

Αυτό αφού, κρατηθείτε: Ο δημόσιος δρόμος δεν αποτελεί ιδιωτικό χώρο! Σοκαριστικό ε;

Η πραγματικότητα είναι πως κανείς δεν μπορεί να κρατάει μια θέση πάρκινγκ, εκτός άμα διαθέτει σχετική άδεια. Αν διαπιστώσετε ότι κάποιος έχει τοποθετήσει αντικείμενα για να εμποδίσει τη στάθμευση άλλων οχημάτων, μπορείτε να ενημερώσετε τις αρμόδιες αρχές. Αντίστοιχα, απαγορεύεται και η κατάληψη πεζοδρόμων ή πεζοδρομίων για διαφορετική χρήση από εκείνη για την οποία έχουν κατασκευαστεί, όταν δυσχεραίνεται η κίνηση των πεζών ή η πρόσβαση οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Πότε επιτρέπεται;

Ο νόμος προβλέπει εξαιρέσεις μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και πάντοτε μετά από σχετική άδεια. Για παράδειγμα, οι δημοτικές ή κοινοτικές αρχές μπορούν να εγκρίνουν προσωρινή κατάληψη τμήματος του δρόμου σε έκτακτες περιπτώσεις ή σε περιοχές χαμηλής κυκλοφορίας, εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων αρχών.

Το ίδιο ισχύει και για οικοδομικές εργασίες ή άλλες παρεμβάσεις που απαιτούν την τοποθέτηση κάδου ή άλλου εξοπλισμού στο οδόστρωμα ή στο πεζοδρόμιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται προηγούμενη άδεια, ενώ πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών.

Με λίγα λόγια, είτε πρόκειται για μια καρέκλα που «κρατά» θέση στάθμευσης είτε για κάδο οικοδομικών εργασιών χωρίς την απαιτούμενη άδεια, η κατάληψη του δημόσιου χώρου είναι παράνομη και μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή προστίμου.

Σε αυτό το σημείο πολλοί θα σκεφτούν πως, αφού ο κώνος, η γλάστρα ή η καρέκλα είναι εκεί παράνομα, γιατί να μην τη βγάλω και να παρκάρω; Ενώ η συγκεκριμένη ενέργεια μπορεί από πολλούς να θεωρηθεί δικαιολογημένη, εμείς θα σας προτείναμε να ακολουθάτε πάντα τη νόμιμη οδό και να καλέσετε απλά την αστυνομία.

Τι κρατάμε: