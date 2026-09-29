Με τι ελαστικά έπιασε 496 χλμ./ώρα το Yangwang U9 Xtreme;

Δεν αρκούν 3.000 ίπποι για ένα παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας. Για την ακρίβεια, το πιο κρίσιμο στοιχείο, δεν είναι το ίδιο το αυτοκίνητο αλλά τα ελαστικά του. Εν προκειμένω, τo Yangwang δεν «φορούσε» ούτε Michelin ούτε Pirelli.

Το ηλεκτρικό hypercar της BYD έφτασε τα 496,22 χλμ./ώρα, όμως πίσω από την επίδοση δεν βρίσκονται μόνο οι τέσσερις ηλεκτροκινητήρες του. Τα ειδικά GitiSport e·GTR² Pro έπρεπε να αντέξουν φορτία, θερμοκρασίες και φυγόκεντρες δυνάμεις που δεν καλύπτονται από έναν συνηθισμένο δείκτη ταχύτητας.

Το να κατασκευάσεις ένα αυτοκίνητο με περισσότερους από 3.000 ίππους είναι δύσκολο. Το να βρεις όμως τέσσερα ελαστικά που δεν θα παραμορφωθούν, δεν θα υπερθερμανθούν και δεν θα αποκολληθούν από τον σκελετό τους όταν το αυτοκίνητο πλησιάσει τα 500 χλμ./ώρα, μπορεί να είναι ακόμη δυσκολότερο.

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2025, το Yangwang U9 Xtreme έφτασε τα 496,22 χλμ./ώρα στο οβάλ υψηλών ταχυτήτων του ATP Papenburg στη Γερμανία. Στο τιμόνι βρισκόταν ο Γερμανός οδηγός Marc Basseng, ο οποίος είχε ήδη οδηγήσει την προηγούμενη πρωτότυπη εκδοχή του αυτοκινήτου στα 472,41 χλμ./ώρα μόλις έναν μήνα νωρίτερα. Με τη δεύτερη προσπάθεια, η κορυφαία έκδοση του ηλεκτρικού hypercar της BYD ξεπέρασε τα 490,484 χλμ./ώρα της Bugatti Chiron Super Sport 300+ και κατέγραψε τη μεγαλύτερη μέγιστη ταχύτητα που έχει ανακοινωθεί για αυτοκίνητο παραγωγής.

Υπάρχει βέβαια μια σημαντική διευκρίνιση. Η Yangwang δημοσιοποίησε τη μέγιστη ταχύτητα της προσπάθειας και όχι τον μέσο όρο δύο περασμάτων προς αντίθετες κατευθύνσεις. Επομένως, η πιο ακριβής περιγραφή είναι πως τα 496,22 χλμ./ώρα αποτελούν την υψηλότερη καταγεγραμμένη ταχύτητα αυτοκινήτου παραγωγής. Με το αυστηρό κριτήριο των δύο αντίθετων περασμάτων, η σύγκριση γίνεται διαφορετική. Αυτό, όμως, δεν αλλάζει την τεχνική σημασία της επίδοσης. Ειδικά για ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο με βάρος 2.480 kg.

Από τους 3.019 ίππους στα τέσσερα ελαστικά

Το U9 Xtreme χρησιμοποιεί τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, έναν για κάθε τροχό, με μέγιστη ισχύ 555 kW ο καθένας. Η συνολική απόδοση φτάνει τα 2.220 kW ή 3.019 ίππους, ενώ οι ηλεκτροκινητήρες μπορούν να περιστρέφονται έως τις 30.000 σ.α.λ.

Η ηλεκτρική αρχιτεκτονική λειτουργεί στα 1.200 V και τροφοδοτείται από ειδική έκδοση της μπαταρίας Blade, με χημεία LFP, δυνατότητα εκφόρτισης 30C και σύστημα ψύξης δύο επιπέδων. Παράλληλα, η ενεργή ανάρτηση DiSus-X ελέγχει ξεχωριστά κάθε τροχό, περιορίζοντας τις μεταβολές της στάσης του αμαξώματος και διατηρώντας όσο γίνεται σταθερό το φορτίο πάνω στα ελαστικά. Όλη αυτή η τεχνολογία, όμως, καταλήγει σε τέσσερα αποτυπώματα επαφής με την άσφαλτο. Για να μεταφερθεί η ισχύς στον δρόμο και να παραμείνει το αυτοκίνητο σταθερό κοντά στα 500 χλμ./ώρα, η Yangwang συνεργάστηκε με την Giti για την εξέλιξη ενός εντελώς εξειδικευμένου ελαστικού.

Το αποτέλεσμα ονομάζεται GitiSport e·GTR² Pro. Πρόκειται για semi-slick ελαστικό εγκεκριμένο για χρήση δρόμου, το οποίο τοποθετείται στην ίδια διάσταση και στους τέσσερις τροχούς:

325/35 ZR20 (112Y)

Το πλάτος του φτάνει τα 325 mm, ενώ το ύψος του πλευρού αντιστοιχεί στο 35% του πλάτους, δηλαδή περίπου στα 114 mm. Η ζάντα έχει διάμετρο 20 ιντσών και ο δείκτης φορτίου 112 αντιστοιχεί ονομαστικά σε έως 1.120 kg ανά ελαστικό, υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες πίεσης και ταχύτητας. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι το «(Y)». Στα συμβατικά ελαστικά, ο δείκτης Y αντιστοιχεί σε μέγιστη ταχύτητα 300 χλμ./ώρα. Όταν το Y βρίσκεται μέσα σε παρένθεση, δηλώνει δυνατότητα λειτουργίας πάνω από τα 300 χλμ./ώρα, χωρίς όμως να προσδιορίζει μόνο του πόσο ψηλότερα μπορεί να φτάσει το ελαστικό.

Τι είναι η Giti Tire; Η Giti Tire δεν είναι μια μικρή κινεζική εταιρεία που εμφανίστηκε αποκλειστικά για το συγκεκριμένο ρεκόρ. Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ελαστικών παγκοσμίως, με έδρα τη Σιγκαπούρη, περισσότερους από 28.000 εργαζομένους και παρουσία σε πάνω από 130 αγορές. Η εταιρεία διαθέτει διεθνές δίκτυο έρευνας και εξέλιξης, με εγκαταστάσεις στη Γερμανία, την Κίνα, την Ινδονησία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράγει ελαστικά για επιβατικά αυτοκίνητα, SUV, επαγγελματικά οχήματα και αγωνιστικές εφαρμογές, ενώ δραστηριοποιείται τόσο στην αγορά ανταλλακτικών όσο και στις συνεργασίες πρώτης τοποθέτησης με αυτοκινητοβιομηχανίες. Η Giti έχει επίσης πολυετή παρουσία στους αγώνες, χρησιμοποιώντας το motorsport ως πεδίο εξέλιξης νέων υλικών, σκελετών και μιγμάτων. Το πρόγραμμα του Yangwang U9 Xtreme αποτελεί ουσιαστικά επίδειξη αυτής της τεχνογνωσίας: όχι απλώς μια προσπάθεια προβολής, αλλά μια απόδειξη ότι ένας λιγότερο γνωστός στην Ευρώπη ασιατικός κατασκευαστής μπορεί να εξελίξει ελαστικό ικανό να λειτουργήσει σε ταχύτητες που μέχρι πρόσφατα αποτελούσαν αποκλειστικό πεδίο της Michelin.

Επομένως, η ένδειξη «(Y)» δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε τέτοιο ελαστικό μπορεί να κινηθεί στα 500 χλμ./ώρα. Πάνω από τα 300 χλμ./ώρα η πραγματική ικανότητα εξαρτάται από την ειδική κατασκευή, το φορτίο, την πίεση, τη θερμοκρασία και την επικύρωση που έχει πραγματοποιηθεί από τον κατασκευαστή του ελαστικού σε συνεργασία με εκείνον του αυτοκινήτου. Η εξέλιξη του GitiSport e·GTR² Pro είχε αρχίσει από το 2023. Το πρώτο πρωτότυπο ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2024 και λίγους μήνες αργότερα δοκιμάστηκε στα 375 χλμ./ώρα. Ακολούθησαν δοκιμές στη Γερμανία με ταχύτητα 391,93 χλμ./ώρα, προτού προηγμένα πρωτότυπα φτάσουν σε εργαστηριακή δοκιμή τα 500 χλμ./ώρα τον Ιούνιο του 2025.

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Έτσι, η πρώτη επίδοση των 472,41 χλμ./ώρα τον Αύγουστο δεν ήταν ένα μεμονωμένο πείραμα, αλλά το αποτέλεσμα μιας εξέλιξης άνω των δύο ετών. Για την τελική προσπάθεια των 496,22 χλμ./ώρα τοποθετήθηκε ένα καινούργιο σετ, με μηχανικούς της Giti να παρακολουθούν την πίεση, τη θερμοκρασία και την κατάσταση των ελαστικών.

Οι ακριβείς πιέσεις και οι θερμοκρασίες λειτουργίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Τι συμβαίνει σε ένα ελαστικό στα 496 χλμ./ώρα

Στα 496,22 χλμ./ώρα το Yangwang καλύπτει σχεδόν 138 μέτρα κάθε δευτερόλεπτο. Με βάση την ονομαστική διάσταση 325/35 ZR20, η θεωρητική διάμετρος του ελαστικού είναι περίπου 735,5 mm. Αυτό σημαίνει ότι κάθε τροχός περιστρέφεται περίπου με 3.580 σ.α.λ. ή σχεδόν 60 φορές το δευτερόλεπτο. Κάθε τμήμα του πέλματος συμπιέζεται στο σημείο επαφής με την άσφαλτο και καλείται να επανέλθει στο αρχικό του σχήμα περίπου 60 φορές μέσα σε ένα δευτερόλεπτο.

Την ίδια στιγμή, η φυγόκεντρη καταπόνηση στο εξωτερικό τμήμα του ελαστικού πλησιάζει τα 5.300 g. Με απλά λόγια, κάθε γραμμάριο υλικού στο πέλμα τείνει να τραβηχτεί προς τα έξω με δύναμη αντίστοιχη με το βάρος περίπου 5,3 kg. Και επειδή η συγκεκριμένη καταπόνηση αυξάνεται με το τετράγωνο της ταχύτητας, ένα ελαστικό στα 496 χλμ./ώρα δεν πιέζεται απλώς κατά 65% περισσότερο από ό,τι στα 300 χλμ./ώρα. Η φυγόκεντρη επιτάχυνση είναι περίπου 2,74 φορές μεγαλύτερη.

Μία από τις βασικές απειλές είναι η αύξηση της διαμέτρου του ελαστικού. Οι φυγόκεντρες δυνάμεις προσπαθούν να απομακρύνουν το πέλμα από τον άξονα περιστροφής, προκαλώντας διόγκωση και αλλάζοντας τη γεωμετρία, το αποτύπωμα και τελικά τη συμπεριφορά του τροχού. Ακόμη πιο επικίνδυνη είναι η εμφάνιση των λεγόμενων standing waves. Σε πολύ υψηλή ταχύτητα, ο σκελετός του ελαστικού μπορεί να μην προλαβαίνει να ανακτήσει το κανονικό του σχήμα αφού περάσει από το σημείο επαφής. Έτσι δημιουργούνται κυματισμοί πάνω στο πέλμα και στα πλευρά, οι οποίοι παραμένουν σχετικά σταθεροί ως προς το αυτοκίνητο, παρότι το ελαστικό περιστρέφεται.

Οι συνεχείς αυτές παραμορφώσεις αυξάνουν απότομα τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του ελαστικού. Αν δεν ελεγχθούν, μπορούν να προκαλέσουν αποκόλληση των ζωνών, ρήξη του σκελετού ή ξαφνική απώλεια πίεσης. Για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο, η Giti χρησιμοποίησε ίνες αραμιδίου υψηλής αντοχής, οι οποίες συγκρατούν το πέλμα και περιορίζουν τη μεταβολή της διαμέτρου. Η μοριακή δομή του μίγματος ενισχύθηκε ώστε να αυξηθεί η αντοχή σε εφελκυσμό και σχίσιμο, ενώ η γεωμετρία του ελαστικού σχεδιάστηκε για ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης.

Η ομοιομορφία έχει τεράστια σημασία. Στα 496 χλμ./ώρα ακόμη και ένα γραμμάριο διαφοράς στη μάζα του πέλματος μπορεί να δημιουργήσει σημαντική περιοδική δύναμη και κραδασμό. Γι’ αυτό δεν αρκεί ένα ελαστικό να είναι απλώς ισχυρό. Πρέπει να είναι κατασκευασμένο με εξαιρετική ακρίβεια, χωρίς διαφορές στη μάζα, στο πάχος ή στην τοποθέτηση των εσωτερικών ζωνών. Το GitiSport e·GTR² Pro διαθέτει επίσης ειδική δομή κατά των standing waves, η οποία δοκιμάστηκε εργαστηριακά στα 500 χλμ./ώρα. Η σύνθεση RaceGrip Pro χρησιμοποιεί αγωνιστικά ενισχυτικά υλικά και, σύμφωνα με την Giti, προσφέρει κατά 38% περισσότερη πρόσφυση, μαζί με ευρύτερο θερμοκρασιακό παράθυρο λειτουργίας. Παράλληλα, ειδικά πρόσθετα μειώνουν κατά 60% τον χρόνο που χρειάζεται το ελαστικό για να φτάσει στην κατάλληλη θερμοκρασία. Αυτό μπορεί να ακούγεται αντιφατικό για ένα ελαστικό που πρέπει να αποφύγει την υπερθέρμανση, όμως ο στόχος είναι να μπει γρήγορα στο σωστό θερμοκρασιακό παράθυρο και στη συνέχεια να διατηρήσει σταθερή τη συμπεριφορά του, χωρίς τοπικά θερμά σημεία.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε και στη σύνδεση του ελαστικού με τη ζάντα. Η τεράστια ροπή των τεσσάρων ηλεκτροκινητήρων μπορεί να προκαλέσει μικρή σχετική μετατόπιση του ελαστικού πάνω στη ζάντα κατά την επιτάχυνση. Το ίδιο μπορεί να συμβεί κατά την επιβράδυνση, αφού το U9 Xtreme μπορεί να ανακτά ηλεκτρική ισχύ άνω των 700 kW.

Για να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο, χρησιμοποιήθηκε ειδική κατεργασία στην περιοχή επαφής ζάντας και ελαστικού, μαζί με υλικό συναρμολόγησης υψηλού ιξώδους. Ακόμη και μια μικρή μετατόπιση θα μπορούσε να διαταράξει τη ζυγοστάθμιση ενός τροχού που περιστρέφεται περίπου 60 φορές το δευτερόλεπτο.

Μπορείς να αγοράσεις τα ελαστικά των 500 χλμ./ώρα; Όχι με τον τρόπο που μπορεί κάποιος να παραγγείλει ένα συνηθισμένο ελαστικό υψηλών επιδόσεων από ένα κατάστημα. Παρότι το GitiSport e·GTR² Pro διαθέτει πιστοποίηση CCC/ECE και είναι εγκεκριμένο για χρήση δρόμου, δεν διατίθεται σήμερα ως κανονικό προϊόν λιανικής στην ευρωπαϊκή αγορά, με δημοσιευμένη τιμή και διαθέσιμο κατάλογο διαστάσεων. Η Giti το παρουσιάζει ως ελαστικό που σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε ειδικά σε συνεργασία με τη Yangwang για τις απαιτήσεις του U9 Xtreme. Υπάρχει πλέον καταχώρισή του στην κινεζική ιστοσελίδα προϊόντων της εταιρείας, χωρίς όμως δημόσια τιμή ή σαφή δυνατότητα παραγγελίας της διάστασης 325/35 ZR20 (112Y). Στην πράξη, πρόκειται περισσότερο για ειδική προδιαγραφή πρώτης τοποθέτησης παρά για ένα semi-slick που μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε supercar. Ακόμη και αν γινόταν διαθέσιμο ως ανταλλακτικό, η χρήση του κοντά στα 500 χλμ./ώρα θα προϋπέθετε συγκεκριμένο αυτοκίνητο, ζάντα, φορτίο, πίεση και διαδικασία ελέγχου. Η πιστοποίηση για χρήση δρόμου δεν αποτελεί από μόνη της εγγύηση ότι το ελαστικό μπορεί να κινηθεί με αυτή την ταχύτητα πάνω σε οποιοδήποτε όχημα.

Από τη Michelin στη Giti: Τα ελαστικά των προηγούμενων ρεκόρ

Η ιστορία των ρεκόρ ταχύτητας δείχνει πόσο γρήγορα εξελίχθηκε η τεχνολογία των ελαστικών.

Η Bugatti Chiron Super Sport 300+ είχε φτάσει τα 490,484 χλμ./ώρα το 2019 με ειδικά Michelin Pilot Sport Cup 2, διαστάσεων 285/30 R20 εμπρός και 355/25 R21 πίσω. Τα ελαστικά έμοιαζαν με εκείνα της κανονικής Chiron, αλλά διέθεταν ειδικά ενισχυμένες ζώνες για να αντέχουν καταπονήσεις της τάξης των 5.300 g. Η Michelin τα είχε δοκιμάσει σε εγκατάσταση ικανή να προσομοιώσει ταχύτητες έως 510 χλμ./ώρα, ενώ κάθε ελαστικό περνούσε από ακτινογραφικό έλεγχο μετά την παραγωγή, ώστε να εντοπιστεί ακόμη και η μικρότερη εσωτερική ατέλεια.

Δύο χρόνια νωρίτερα, το Koenigsegg Agera RS είχε σημειώσει μέσο όρο 447,19 χλμ./ώρα σε δύο αντίθετες κατευθύνσεις και μέγιστη ταχύτητα 457,94 χλμ./ώρα. Χρησιμοποίησε Michelin Pilot Sport Cup 2, 265/35 R19 εμπρός και 345/30 R20 πίσω. Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν επρόκειτο για ειδικά τροποποιημένα ελαστικά του ρεκόρ, αλλά για τις κανονικές προδιαγραφές παραγωγής. Μάλιστα, όλες οι προσπάθειες ολοκληρώθηκαν με το ίδιο σετ.

Το SSC Tuatara κινήθηκε επίσης με Michelin Pilot Sport Cup 2, διαστάσεων 245/35 YR20 εμπρός και 345/30 YR20 πίσω. Το 2021 κατέγραψε μέσο όρο 455,3 χλμ./ώρα σε δύο κατευθύνσεις, ενώ το 2022 έφτασε σε μονό πέρασμα τα 474,8 χλμ./ώρα.

Παλαιότερα, η Bugatti Veyron Super Sport είχε φτάσει το 2010 τα 431,072 χλμ./ώρα με ειδικά Michelin Pilot Sport PAX. Ήδη από τότε τα ελαστικά αποτελούσαν τον βασικό περιοριστικό παράγοντα, γι’ αυτό και οι εκδόσεις πελατών περιορίζονταν ηλεκτρονικά στα 415 χλμ./ώρα.

Η μεγάλη διαφορά του Yangwang βρίσκεται στο βάρος και στην ισχύ. Το U9 Xtreme είναι περίπου έναν τόνο βαρύτερο από το Agera RS και διαθέτει περισσότερο από τη διπλάσια ισχύ. Επιπλέον, χρησιμοποιεί την ίδια διάσταση 325/35 ZR20 εμπρός και πίσω, ώστε κάθε τροχός να μπορεί να δεχθεί τόσο το υψηλό στατικό φορτίο όσο και τη στιγμιαία ροπή του δικού του ηλεκτροκινητήρα. Οι 3.019 ίπποι είναι εκείνοι που κέρδισαν τους τίτλους. Στην πραγματικότητα, όμως, το επίτευγμα των 496,22 χλμ./ώρα κρίθηκε στα τέσσερα σημεία επαφής με την άσφαλτο. Κοντά στα 500 χλμ./ώρα, το ελαστικό παύει να είναι ένα αναλώσιμο εξάρτημα από καουτσούκ. Μετατρέπεται σε ένα σύνθετο δομικό σύστημα, στο οποίο η παραμικρή διαφορά στη μάζα, στη θερμοκρασία, στην πίεση ή στην εσωτερική κατασκευή μπορεί να καθορίσει αν το αυτοκίνητο θα γράψει ιστορία ή αν η προσπάθεια θα τελειώσει μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

Το Yangwang U9 Xtreme πιθανότατα θα μείνει στην ιστορία ως το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που πήρε για πρώτη φορά την κορυφή της απόλυτης ταχύτητας από τα βενζινοκίνητα hypercars. Πίσω όμως από τους τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, την αρχιτεκτονική των 1.200 V και την μπαταρία 30C, βρίσκονται τέσσερις μαύροι δακτύλιοι που έπρεπε να περιστρέφονται 60 φορές το δευτερόλεπτο χωρίς να χάσουν ούτε στιγμή το σχήμα τους.