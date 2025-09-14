quattroruote-icon
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Να κάτι που σίγουρα δεν ήξερες για την Toyota – Τι έφτιαχνε το ’90

ΚΥΡΙΑΚΗ | 14.09.2025
Autotypos Team
na-kati-pou-sigoura-den-ixeres-gia-tin-toyota-ti-eftiachne-to-90-713263

Μπορεί το όνομα Toyota να είναι άμεσα συνδεδεμένο με πρακτικά και αξιόπιστα αυτοκίνητα, ωστόσο, το ’90 έκανε κι άλλα όνειρα.

  • Το μακρινό 1990, η Toyota αποφάσισε να εφαρμόσει την τεχνογνωσία της και εκτός τεσσάρων τροχών
  • Η εταιρεία πέρασε και στον τομέα της ναυτιλίας 
  • Στην κορυφή της γκάμας ήταν το Ponam 35, ένα ταχύπλοο με κινητήρα από Land Cruiser

To 1990, στην Toyota παρουσιάστηκε μια ευκαιρία να εφαρμόσει την τεχνογνωσία που αποκόμισε από τον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας και στον τομέα της ναυτιλίας, προσφέροντας μια γκάμα premium σκαφών. Από αυτά ξεχώριζε το Ponam 35 που βλέπουμε στην φωτογραφία, το οποίο ήταν το πιο ισχυρό της γκάμας.

Το Ponam 35 τροφοδοτείτο από δύο V8 πετρελαιοκινητήρες 4,5 λίτρων που προέρχονταν από το Toyota Land Cruiser. Αυτοί παρείχαν συνδυαστική ισχύς 740 ίππων, επιτρέποντας στο Ponam 35 των 11,95 μέτρων να έχει μέγιστη ταχύτητα 30 κόμβων, δηλαδή περίπου 55 χλμ./ώρα.

Η τιμή πώλησης του premium ταχύπλοου της Toyota ήταν περίπου 800.000 δολάρια (περίπου 684.000 ευρώ) και μπορούσε να μεταφέρει μέχρι και 12 άτομα.

Διαβάστε επίσης: Γιατί υπάρχουν ζωγραφισμένα πουλιά σε αυτά τα σημεία των αυτοκινητόδρομων; – Εσύ ξέρεις;

Η παραγωγή της σειράς ταχύπλοων σκαφών “Epic” της Toyota σταμάτησε το 2001, ωστόσο, η ο εταιρεία συνεχίζει να παράγει σκάφη στην Ιαπωνία μέχρι και σήμερα. Σε αντίθεση με τα αυτοκίνητα της Toyota, τα σκάφη της απευθύνονται σε αποκλειστικό κοινό και η εταιρεία κατασκευάζει μόνο περίπου 15 από αυτά ετησίως, κάτω από την επωνυμία της Ponam.

Τι κρατάμε:

  • Η Toyota εκτός από αυτοκίνητα κατασκευάζει και… σκάφη
  • Τα σκάφη της μάλιστα πωλούνται ακόμα, αλλά μόνο στην αγορά της Ιαπωνίας
  • Από την γκάμα της ξεχωρίζει το Ponam 35, ένα σκάφος που διέθετε δύο πετρελαιοκινητήρες από Land Cruiser

