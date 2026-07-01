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Νέα έρευνα δηλώνει ότι αν οδηγείς αυτοκίνητο με χειροκίνητο κιβώτιο, βοηθά στην υγεία του εγκεφάλου σου

ΤΕΤΑΡΤΗ | 01.07.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Μια νέα ιαπωνική έρευνα αποκαλύπτει ότι οι χειροκίνητες αλλαγές ταχυτήτων λειτουργούν ως καθημερινή «γυμναστική» για το μυαλό

Οι λάτρεις της παραδοσιακής οδήγησης είχαν πάντα δεκάδες επιχειρήματα για να υπερασπιστούμε το χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων. Απόλυτη αίσθηση ελέγχου, άμεση «σύνδεση» με τον κινητήρα και μεγαλύτερη συμμετοχή στην οδήγηση. Τώρα, όμως, έχουν στο πλευρό τους και την ίδια την επιστήμη!

Σύμφωνα με μια νέα, πρωτοποριακή μελέτη που διεξήχθη από νευροεπιστήμονες του Πανεπιστημίου Tohoku της Ιαπωνίας, η οδήγηση ενός αυτοκινήτου με συμπλέκτη και λεβιέ ταχυτήτων δεν είναι απλώς συνήθεια των boomers, αλλά μια πραγματική θεραπεία αντιγήρανσης για τον εγκέφαλο!

Πώς το «σασμάν» ενεργοποιεί το μυαλό

Επικεφαλής της έρευνας ήταν ο καθηγητής Ryuta Kawashima –ένας από τους κορυφαίους ειδικούς νευρολόγους και γνωστός στο ευρύ κοινό και από τη δημιουργία των διάσημων παιχνιδιών εξάσκησης μυαλού Brain Age της Nintendo.

Η ομάδα του καθηγητή Kawashima ανακάλυψε ότι ο σωματικός και πνευματικός συγχρονισμός αλλά και η αλληλουχία κινήσεων που απαιτούνται στον χειρισμό ενός χειροκίνητου κιβωτίου, διεγείρει τον προμετωπιαίο φλοιό του εγκεφάλου με τρόπο που το αυτόματο κιβώτιο απλώς αδυνατεί να κάνει.

Πρόκειται για την περιοχή του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για:

  • Τη μνήμη
  • Την προσοχή και τη συγκέντρωση
  • Τη λήψη γρήγορων αποφάσεων

Η καθημερινή χρήση χειροκίνητου κιβωτίου λειτουργεί ως μια ήπια, αλλά σταθερή «καθημερινή γυμναστική» για τον εγκέφαλο. Αυτό το «work out» βοηθά στη διατήρηση και βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών, προσφέροντας στις μεγαλύτερες ηλικίες μια πνευματική τόνωση που διαφορετικά θα έχαναν, σύμφωνα πάντα με τα ευρήματα της μελέτης.

Ένα είδος υπό εξαφάνιση

Παρά τα τεράστια οφέλη για την υγεία μας, τα χειροκίνητα κιβώτια δίνουν μάχη επιβίωσης παγκοσμίως. Στην Ιαπωνία, τη χώρα όπου έγινε η έρευνα, μόλις το 1% με 2% των νέων αυτοκινήτων που πωλούνται διαθέτουν πεντάλ συμπλέκτη. Στις ΗΠΑ η κατάσταση είναι ακόμα πιο δραματική, με το ποσοστό να πέφτει στο 0,7% για το 2024.

Η Ευρώπη, ευτυχώς, κρατάει ακόμα «άμυνα». Χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία παρουσιάζουν ποσοστά προτίμησης στα χειροκίνητα που αγγίζουν το 41% και 48% αντίστοιχα, ενώ και στην Ελλάδα η παραδοσιακή επιλογή παραμένει ισχυρή, κυρίως στις μικρότερες κατηγορίες αυτοκινήτων.

Κράτα το λεβιέ σου!

Αν σκέφτεσαι να αγοράσεις καινούργιο αυτοκίνητο, αυτή η έρευνα είναι ο καλύτερος λόγος για να επιλέξεις χειροκίνητο όσο ακόμα προλαβαίνεις, καθώς οι κατασκευαστές τα καταργούν σταδιακά προς όφελος των αυτόματων και των ηλεκτρικών.

Αν πάλι έχεις ήδη στο γκαράζ σου ένα καλό, κλασικό «μηχανικό» αυτοκίνητο, μην το αποχωρίζεσαι εύκολα. Ίσως κρατάς στα χέρια σου το μυστικό για να διατηρήσεις το μυαλό σου κοφτερό για πολλά, πολλά χρόνια ακόμα.

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Tags
#αυτοκίνητο#κιβώτιο ταχυτήτων#χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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