quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Νέα πατέντα καταλαβαίνει αν είσαι μεθυσμένος από το περπάτημα σου, πριν μπεις στο αυτοκίνητο

ΤΡΙΤΗ | 07.04.2026
Κώστας Γαμβρούλης
nea-patenta-katalavainei-an-eisai-methysmenos-apo-to-perpatima-sou-prin-beis-sto-aftokinito-798932

Μια νέα πατέντα της General Motors περιγράφει σύστημα που αναλύει το περπάτημα του οδηγού για να εντοπίσει πιθανή μέθη ή κόπωση, όμως προς το παρόν παραμένει σε επίπεδο ιδέας και όχι έτοιμης τεχνολογίας

Φανταστείτε έναν οδηγό που είναι «τύφλα», έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Αποφασίζει να φύγει από το μπαρ, club, ουζερί, τσιπουράδικο,  δεξίωση γάμου (ότι θέλετε βάλτε) και κατευθύνεται προς το αυτοκίνητο του τρεκλίζοντας . Ας υποθέσουμε επίσης, ότι βρίσκει που το είχε παρκάρει.

Στο μέλλον λοιπόν, αν το μοντέλο είναι της GM, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να φάει «πόρτα» από το ίδιο του το αυτοκίνητο!

Ανάλυση συμπεριφοράς πριν την είσοδο

Σύμφωνα με πατέντα που κατατέθηκε από τη General Motors, ένα σύστημα του αυτοκινήτου θα μπορεί να αναλύει τον τρόπο με τον οποίο κινείται και περπατά κάποιος καθώς πλησιάζει το όχημα. Μέσω καμερών και αισθητήρων, το αυτοκίνητο θα παρατηρεί στοιχεία όπως ο ρυθμός και η σταθερότητα του βηματισμού, πιθανές ασυνήθιστες κινήσεις και ενδείξεις έλλειψης ισορροπίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η ιδέα βασίζεται στην αρχή ότι η μέθη ή η κόπωση επηρεάζουν τον τρόπο που περπατά ένας άνθρωπος. Με τη βοήθεια αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης, το σύστημα θα μπορούσε να «βαθμονομεί» την κατάσταση του οδηγού, από «νηφάλιος», μέχρι «καδρόνι».

Άστο, δεν οδηγάς

Εφόσον εντοπιστεί πιθανό πρόβλημα, το σύστημα θα μπορούσε να ενεργοποιεί διαφορετικά επίπεδα αντίδρασης. Αυτά περιλαμβάνουν προειδοποιήσεις προς τον οδηγό, απαίτηση επιβεβαίωσης μέσω breathalyzer ή ακόμη και αποτροπή εκκίνησης του οχήματος.

Πρόκειται για μια λογική επέκταση των ήδη υπαρχόντων συστημάτων ανίχνευσης κόπωσης και απόσπασης προσοχής, τα οποία σήμερα βασίζονται κυρίως σε κάμερες που παρακολουθούν τα μάτια και την εστίαση του οδηγού στην οδήγηση.

Προς το παρόν, μόνο ιδέα

Εδώ βρίσκεται και το πιο σημαντικό στοιχείο, αφού η συγκεκριμένη τεχνολογία υπάρχει μόνο ως πατέντα. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ανακοινωθεί παραγωγική εφαρμογή , δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ενδέχεται να μην φτάσει ποτέ σε μοντέλο παραγωγής.

Παρά το ότι ακούγεται ενδιαφέρουσα και ίσως και λίγο αστεία, προκύπτουν σοβαρά ζητήματα. Η αξιοπιστία ενός τέτοιου συστήματος θα ήταν κρίσιμη, καθώς ένα λάθος θα μπορούσε να εμποδίσει έναν απολύτως ικανό οδηγό να χρησιμοποιήσει το όχημά του. Επιπλέον, εγείρονται θέματα ιδιωτικότητας, καθώς η συνεχής παρακολούθηση και ανάλυση συμπεριφοράς δεν είναι κάτι που όλοι θα αποδέχονταν εύκολα.


Από την άλλη πλευρά, η πιθανότητα να αποτραπεί η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της αυτοκινητοβιομηχανίας και των ρυθμιστικών αρχών.

Τι κρατάμε:

• Η General Motors εξετάζει σύστημα ανίχνευσης μέθης μέσω ανάλυσης περπατήματος

• Η τεχνολογία βασίζεται σε κάμερες, αισθητήρες και AI

• Θα μπορούσε να αποτρέπει την εκκίνηση του οχήματος

• Προς το παρόν πρόκειται μόνο για πατέντα

• Υπάρχουν σημαντικά ερωτήματα για αξιοπιστία και ιδιωτικότητα

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#general motors#GM#αλκοόλ#Ανίχνευση Μέθης
Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

