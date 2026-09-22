Νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με 1.000+ ίππους από τη… Σαουδική Αραβία!

Ο πρώτος κατασκευαστής από τη Σαουδική Αραβία ετοιμάζει διπλό «χτύπημα» με ένα ηλεκτρικό μοντέλο που μοιάζει με ΑΙ αλλά δεν είναι

Η Ceer, μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 2022, παρουσίασε το Exobot, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με φουτουριστικό design και εντυπωσιακή απόδοση που θα φτάνει τους 1.111 ίππους. Πρόκειται για τον πρώτο κατασκευαστή από τη Σαουδική Αραβία, ενώ το Exobot θα προσφέρεται σε εκδόσεις sedan και SUV.

Τα δύο αυτοκίνητα μοιάζουν περισσότερο με πρωτότυπα παρά με αυτοκίνητα έτοιμα για παραγωγή. Κι όμως, τα Exobot είναι πραγματικά και θα κατασκευάζονται σε ειδικό εργοστάσιο στην King Abdullah Economic City.

Το μεγαλύτερο παρμπρίζ σε αυτοκίνητο παραγωγής

Το στοιχείο που ξεχωρίζει αμέσως στα Exobot είναι η σχεδίαση του αμαξώματος, η οποία σίγουρα θα… γυρίζει κεφάλια, είτε για καλό είτε για κακό λόγο. Και στις δύο εκδόσεις το παρμπρίζ έχει πολύ έντονη, σχεδόν επίπεδη, κλίση, θυμίζοντας λιγότερο πραγματικό αυτοκίνητο και περισσότερο κάτι που θα βλέπαμε σε… ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Η Ceer υποστηρίζει ότι το Exobot διαθέτει το μεγαλύτερο παρμπρίζ που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε αυτοκίνητο παραγωγής, με μήκος 2,4 μέτρα.

Τα δύο μοντέλα διαθέτουν λεπτά φωτιστικά σώματα και φώτα ημέρας, ενώ το SUV αποκτά και πιο «σκληροτράχηλο» προφυλακτήρα. Οι διαστάσεις είναι επίσης εντυπωσιακές. Το sedan έχει μήκος 5,26 μέτρα, πλάτος 2,1 μέτρα και ύψος μόλις 1,43 μέτρα. Το SUV είναι ελαφρώς μικρότερο, με μήκος 5,02 μέτρα, ίδιο πλάτος 2,1 μέτρων και ύψος 1,69 μέτρα.

Και οι δύο εκδόσεις διαθέτουν πόρτες που ανοίγουν προς τα πάνω, τις οποίες η Ceer ονομάζει Shahin Wing Doors, από το γεράκι Shahin.

Οθόνη 48 ιντσών και τεχνητή νοημοσύνη

Το εσωτερικό ακολουθεί την ίδια φουτουριστική λογική με το αμάξωμα. Στο επάνω μέρος του ταμπλό υπάρχει μια τεράστια οθόνη 48 ιντσών, ενώ στο κέντρο βρίσκεται ακόμη μία οθόνη infotainment 10,4 ιντσών. Οι πίσω επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους οθόνη 8 ιντσών. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης τιμόνι τύπου yoke, φωνητικό βοηθό με τεχνητή νοημοσύνη και δυνατότητα ασύρματων ενημερώσεων λογισμικού.

Η Ceer υπόσχεται ακόμη και σύστημα αυτόνομης οδήγησης που δε θα απαιτεί τη χρήση χεριών, με πλοήγηση από σημείο σε σημείο. Ωστόσο, η εταιρεία δεν έχει διευκρινίσει από πού προέρχονται το λογισμικό και το hardware που απαιτούνται για τις συγκεκριμένες λειτουργίες.

Έως 1.111 ίπποι και 670 χλμ. αυτονομίας

Η Ceer δεν ανέπτυξε το Exobot μόνη της. Η μάρκα δημιουργήθηκε ως κοινοπραξία με τη Foxconn, ενώ σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες χρησιμοποιεί ηλεκτρικά συστήματα κίνησης της BMW. Στην κορυφαία διαμόρφωση, το Exobot χρησιμοποιεί τρεις ηλεκτροκινητήρες, οι οποίοι αποδίδουν συνολικά 1.111 ίππους και 1.500 Nm ροπής.

Το sedan χρειάζεται μόλις 2,1 δευτερόλεπτα για τα 0-100 χλμ./ώρα, ενώ το SUV είναι ελαφρώς πιο αργό, με επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 2,4 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 250 και στα 210 χλμ./ώρα αντίστοιχα.

Αρχικά, οι δύο εκδόσεις θα κυκλοφορήσουν στην First Edition, η οποία αποδίδει 850 ίππους και 1.000 Nm. Σε αυτή τη διαμόρφωση, το sedan επιταχύνει στα 100 χλμ./ώρα σε 2,6 δευτερόλεπτα, ενώ το SUV χρειάζεται 2,9 δευτερόλεπτα. Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν μπαταρία 112 kWh.

Η αυτονομία φτάνει τα 670 χλμ. για το sedan και τα 560 χλμ. για το SUV. Χάρη στο ηλεκτρικό σύστημα των 800 Volt, η Ceer υποστηρίζει ότι η φόρτιση από το 10% στο 80% απαιτεί λιγότερο από 30 λεπτά.

Πώς αντιμετωπίζει τη ζέστη της Σαουδικής Αραβίας

Με τόσο μεγάλη γυάλινη επιφάνεια και τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στη Σαουδική Αραβία, η διαχείριση της θερμότητας αποτελεί σημαντική πρόκληση. Γι’ αυτόν τον λόγο, η Ceer χρησιμοποιεί τριπλά επιστρωμένο γυαλί με ασήμι, σε συνδυασμό με ισχυρό σύστημα κλιματισμού.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το σύστημα μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία στην καμπίνα από τους 65°C στους 32°C μέσα σε 10 λεπτά.

Αρχικά, η εταιρεία είχε σχεδιάσει μια γκάμα αποκλειστικά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όμως στη συνέχεια αναθεώρησε τα πλάνα της και αποφάσισε να συμπεριλάβει επίσης plug-in υβριδικά και μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Η τιμή των Exobot δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Μετά τα δύο συγκεκριμένα μοντέλα, η Ceer σχεδιάζει να παρουσιάσει ακόμη πέντε νέα μοντέλα μεταξύ 2028 και 2030.