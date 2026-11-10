Ο Batman εμφανίστηκε στο Λονδίνο και μοίρασε δωρεάν βενζίνη!

Ούτε Joker ούτε ο Πιγκουίνος, ο «Σκοτεινός Ιππότης« βρήκε έναν πολύ πιο επικίνδυνο αντίπαλο… το κόστος ζωής στη βρετανική πρωτεύουσα

Στην Gotham City ο Batman κυνηγούσε εγκληματίες, αντιμετώπιζε παρανοϊκούς κακοποιούς και προσπαθούσε να σώσει την πόλη από την καταστροφή. Στο Λονδίνο του 2026, πάλι, οι προτεραιότητες είναι άλλες. Εδώ ο μεγαλύτερος εφιάλτης του μέσου πολίτη δεν είναι ο Joker, αλλά το να γεμίσει το ρεζερβουάρ και να του μείνουν χρήματα για τον υπόλοιπο μήνα.

Κάπου εδώ εμφανίζεται ο London’s Batman, ένας μυστηριώδης τύπος με στολή του γνωστού υπερήρωα, ο οποίος αποφάσισε να αφήσει για λίγο στην άκρη την καταπολέμηση του εγκλήματος και να ασχοληθεί με κάτι πολύ πιο πρακτικό, να πληρώνει τους λογαριασμούς των άλλων.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Londons Batman (@officiallondonsbatman)

Η πιο πρόσφατη αποστολή του τον έφερε σε ένα πρατήριο Texaco στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, όπου μοίρασε σε ανυποψίαστους οδηγούς κουπόνια καυσίμων αξίας 70 λιρών το καθένα. Σύμφωνα με τις αναφορές, το συνολικό ποσό έφτασε περίπου τις 3.500 λίρες, μετατρέποντας μια συνηθισμένη επίσκεψη στην αντλία σε κάτι που οι περισσότεροι Βρετανοί το χαρακτήρισαν ως θαύμα. Ή παρέμβαση super ήρωα. Μάλλον το δεύτερο.

Πάντως η φιλανθρωπία του λονδρέζου Batman, δεν περιορίζεται μόνο στις αντλίες καυσίμων. Έχει πληρώσει πρόστιμα στάθμευσης, έχει κάνει παρεμβάσεις για την επισκευή λακκουβών και καθαρισμό δρόμων, έχει μοιράσει δωρεάν ομπρέλες και έχει προσφέρει γεύματα αξίας μιας λίρας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Londons Batman (@officiallondonsbatman)

Η ταυτότητα του πάντως, παραμένει άγνωστη. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κυκλοφορήσει διάφορες θεωρίες, με ορισμένους να υποψιάζονται ότι πρόκειται για γνωστό Βρετανό YouTuber. Μέχρι στιγμής, όμως, δεν υπάρχει επιβεβαίωση και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο μιας ιδιαίτερα ευρηματικής καμπάνιας δημοσιότητας.

Προτείνω να βρούμε έναν τεράστιο προβολέα και να κάνουμε το κλασσικό σινιάλο ώστε να τον προσκαλέσουμε Ελλάδα. Bέβαια, μόνο τις λακκούβες να πιάσει, δεν θα την παλέψει. Χρειαζόμαστε απαρτία super ηρώων από DC Comics και Marvel.