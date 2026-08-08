Ο χάρτης της αυτοκίνησης: Ποιος ανήκει σε ποιον;

Με μάρκες να αγοράζουν η μια την άλλη και νέες να «ξεπετιούνται» κάθε χρόνο, ο χάρτης της αυτοκίνησης γίνεται ολοένα και πιο πολύπλοκος και είναι εύκολο πια να χάσεις την μπάλα
Η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία δείχνει ιδιαίτερα πολύπλοκη, με δεκάδες μάρκες και εκατοντάδες διαφορετικά μοντέλα να ανταγωνίζονται σε κάθε κατηγορία. Ωστόσο, πίσω από τα γνωστά λογότυπα βρίσκεται ένας αρκετά μικρότερος αριθμός μεγάλων ομίλων που διαμορφώνουν τις εξελίξεις στην αγορά.
Σήμερα, περίπου δύο δωδεκάδες μεγάλοι κατασκευαστές ελέγχουν τη συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών επιβατικών αυτοκινήτων. Κάποιοι, όπως η Toyota και η BMW, διαθέτουν λίγες μάρκες, ενώ άλλοι, όπως οι Stellantis, Volkswagen Group και Geely, έχουν δημιουργήσει τεράστια χαρτοφυλάκια που καλύπτουν από οικονομικά μοντέλα πόλης έως supercars.
Πάμε να δούμε πως απεικονίζεται ο χάρτης της αυτοκίνησης εν έτει 2026.
Αμερική
Στις ΗΠΑ, ο όρος «Big Three» αναφερόταν παραδοσιακά στις Ford, General Motors και Chrysler. Σήμερα, όμως, η εικόνα έχει αλλάξει, με τις Ford και GM να παραμένουν οι δύο μεγάλοι παραδοσιακοί κατασκευαστές, ενώ σημαντικό ρόλο έχουν αποκτήσει και οι νέες εταιρείες ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
Ford Motor Company
- Ford
- Lincoln
General Motors
- Buick
- Cadillac
- Chevrolet
- GMC
Ανεξάρτητοι κατασκευαστές
- Lucid
- Rivian
- Slate
- Tesla
Κίνα
Η Κίνα διαθέτει σήμερα τη μεγαλύτερη και πιο σύνθετη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο. Υπολογίζεται ότι δραστηριοποιούνται περίπου 12 μεγάλοι όμιλοι και σχεδόν 70 ενεργές μάρκες επιβατικών αυτοκινήτων, ενώ ορισμένες πηγές ανεβάζουν τον αριθμό ακόμη και πάνω από τις 100.
Οι σημαντικότεροι όμιλοι είναι οι:
JAC Group
- JAC Motors
- JAC Refine
- JAC Yiwei
BAIC
- Arcfox
- Beijing
- Beijing Off-road
- Foton
BYD Auto
- BYD
- Denza
- Fangchengbao
- Linghui
- Yangwang
Chery Automobile
- Chery
- Exeed
- iCar
- Jetour
Changan Automobile Group
- Avatr
- Changan Auto
- Deepal
- Kaicene
FAW Group
- Bestune
- Hongqi
- Jiefang
- Yueyi
Dongfeng Motor
- Aeolus
- Dongfeng Nammi
- Forthing
- M-Hero
- Voyah
Great Wall Motor (GWM)
- Haval
- Ora
- Tank
- Wey
GAC Group
- Aion
- Hyptec
- Trumpchi
Seres Group
- AITO
- DFSK
- Fengon
- Seres
SAIC
- Baojun
- IM
- Maxus
- MG
- Nanjing-Iveco
- Rising Auto
- Roewe
- Sunwin
- Wuling
- Yuejin
Geely Holding Group
- Farizon
- Geely
- Ji Yue
- Livan
- Lynk & Co
- LEVC
- Lotus
- Polestar
- Proton
- Smart (50% με Mercedes-Benz)
- Volvo
- Zeekr
Ανεξάρτητες εταιρείες
- Li Auto
- Xpeng
- Huawei
- Rox Motor
- Nio
- Xiaomi Automobile
- Leapmotor
Ευρώπη
Η Ευρώπη φιλοξενεί έξι μεγάλους ομίλους, με τη Stellantis να διαθέτει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο μαρκών και τον Volkswagen Group να ακολουθεί.
BMW Group
- BMW
- Mini
- Rolls-Royce
Bugatti Rimac
- Bugatti
- Rimac
Mercedes-Benz Group
- Mercedes-Benz
- Smart (50% με Geely)
Renault Group
- Alpine
- Dacia
- Mobilize
- Renault
Stellantis
- Abarth
- Alfa Romeo
- Chrysler
- Citroen
- Dodge
- DS
- Fiat
- Jeep
- Lancia
- Maserati
- Opel
- Peugeot
- Ram
- Vauxhall
Volkswagen Group
- Audi
- Bentley
- Cupra
- Lamborghini
- Porsche
- Seat
- Scout
- Skoda
- Volkswagen
Ανεξάρτητοι κατασκευαστές
- Aston Martin
- Ariel
- Caterham
- Donkervoort
- Ferrari
- Gordon Murray
- Ineos
- Morgan Motor
- Pagani
- Koenigsegg
- Zenvo
Ινδία
Η Ινδία διαθέτει δύο ιδιαίτερα ισχυρούς ομίλους.
Mahindra Group
- Mahindra
- Pininfarina
Tata Motors
- Jaguar
- Land Rover
- Tata Daewoo
- Tata Hitachi
Ιαπωνία
Η Toyota Motor Corporation παραμένει ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων στον κόσμο.
Toyota Motor Corporation
- Daihatsu
- Hino
- Lexus
- Toyota
Honda Motor Company
- Acura
- Honda
Nissan Motor Company
- Infiniti
- Nissan
Ανεξάρτητοι κατασκευαστές
- Mazda
- Mitsubishi
- Subaru
- Suzuki
Νότια Κορέα
Η αγορά της Νότιας Κορέας κυριαρχείται από τον Hyundai Motor Group.
Hyundai Motor Group
- Genesis
- Hyundai
- Kia
Ανεξάρτητος κατασκευαστής
- KG Mobility (KGM)
Βιετνάμ
Το Βιετνάμ εκπροσωπείται από μία μόνο μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία.
Ανεξάρτητος κατασκευαστής
- VinFast
Η παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου μπορεί να φαίνεται γεμάτη διαφορετικές μάρκες, όμως στην πραγματικότητα ο έλεγχος της βρίσκεται στα χέρια λίγων μεγάλων ομίλων, οι οποίοι καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία της βιομηχανίας και τις τεχνολογικές εξελίξεις των επόμενων ετών.