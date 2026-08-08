Ο χάρτης της αυτοκίνησης: Ποιος ανήκει σε ποιον;

Με μάρκες να αγοράζουν η μια την άλλη και νέες να «ξεπετιούνται» κάθε χρόνο, ο χάρτης της αυτοκίνησης γίνεται ολοένα και πιο πολύπλοκος και είναι εύκολο πια να χάσεις την μπάλα

Η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία δείχνει ιδιαίτερα πολύπλοκη, με δεκάδες μάρκες και εκατοντάδες διαφορετικά μοντέλα να ανταγωνίζονται σε κάθε κατηγορία. Ωστόσο, πίσω από τα γνωστά λογότυπα βρίσκεται ένας αρκετά μικρότερος αριθμός μεγάλων ομίλων που διαμορφώνουν τις εξελίξεις στην αγορά.

Σήμερα, περίπου δύο δωδεκάδες μεγάλοι κατασκευαστές ελέγχουν τη συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών επιβατικών αυτοκινήτων. Κάποιοι, όπως η Toyota και η BMW, διαθέτουν λίγες μάρκες, ενώ άλλοι, όπως οι Stellantis, Volkswagen Group και Geely, έχουν δημιουργήσει τεράστια χαρτοφυλάκια που καλύπτουν από οικονομικά μοντέλα πόλης έως supercars.

Πάμε να δούμε πως απεικονίζεται ο χάρτης της αυτοκίνησης εν έτει 2026.

Αμερική

Στις ΗΠΑ, ο όρος «Big Three» αναφερόταν παραδοσιακά στις Ford, General Motors και Chrysler. Σήμερα, όμως, η εικόνα έχει αλλάξει, με τις Ford και GM να παραμένουν οι δύο μεγάλοι παραδοσιακοί κατασκευαστές, ενώ σημαντικό ρόλο έχουν αποκτήσει και οι νέες εταιρείες ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Ford Motor Company

Ford

Lincoln

General Motors

Buick

Cadillac

Chevrolet

GMC

Ανεξάρτητοι κατασκευαστές

Lucid

Rivian

Slate

Tesla

Κίνα

Η Κίνα διαθέτει σήμερα τη μεγαλύτερη και πιο σύνθετη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο. Υπολογίζεται ότι δραστηριοποιούνται περίπου 12 μεγάλοι όμιλοι και σχεδόν 70 ενεργές μάρκες επιβατικών αυτοκινήτων, ενώ ορισμένες πηγές ανεβάζουν τον αριθμό ακόμη και πάνω από τις 100.

Οι σημαντικότεροι όμιλοι είναι οι:

JAC Group

JAC Motors

JAC Refine

JAC Yiwei

BAIC

Arcfox

Beijing

Beijing Off-road

Foton

BYD Auto

BYD

Denza

Fangchengbao

Linghui

Yangwang

Chery Automobile

Chery

Exeed

iCar

Jetour

Changan Automobile Group

Avatr

Changan Auto

Deepal

Kaicene

FAW Group

Bestune

Hongqi

Jiefang

Yueyi

Dongfeng Motor

Aeolus

Dongfeng Nammi

Forthing

M-Hero

Voyah

Great Wall Motor (GWM)

Haval

Ora

Tank

Wey

GAC Group

Aion

Hyptec

Trumpchi

Seres Group

AITO

DFSK

Fengon

Seres

SAIC

Baojun

IM

Maxus

MG

Nanjing-Iveco

Rising Auto

Roewe

Sunwin

Wuling

Yuejin

Geely Holding Group

Farizon

Geely

Ji Yue

Livan

Lynk & Co

LEVC

Lotus

Polestar

Proton

Smart (50% με Mercedes-Benz)

Volvo

Zeekr

Ανεξάρτητες εταιρείες

Li Auto

Xpeng

Huawei

Rox Motor

Nio

Xiaomi Automobile

Leapmotor

Ευρώπη

Η Ευρώπη φιλοξενεί έξι μεγάλους ομίλους, με τη Stellantis να διαθέτει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο μαρκών και τον Volkswagen Group να ακολουθεί.

BMW Group

BMW

Mini

Rolls-Royce

Bugatti Rimac

Bugatti

Rimac

Mercedes-Benz Group

Mercedes-Benz

Smart (50% με Geely)

Renault Group

Alpine

Dacia

Mobilize

Renault

Stellantis

Abarth

Alfa Romeo

Chrysler

Citroen

Dodge

DS

Fiat

Jeep

Lancia

Maserati

Opel

Peugeot

Ram

Vauxhall

Volkswagen Group

Audi

Bentley

Cupra

Lamborghini

Porsche

Seat

Scout

Skoda

Volkswagen

Ανεξάρτητοι κατασκευαστές

Aston Martin

Ariel

Caterham

Donkervoort

Ferrari

Gordon Murray

Ineos

Morgan Motor

Pagani

Koenigsegg

Zenvo

Ινδία

Η Ινδία διαθέτει δύο ιδιαίτερα ισχυρούς ομίλους.

Mahindra Group

Mahindra

Pininfarina

Tata Motors

Jaguar

Land Rover

Tata Daewoo

Tata Hitachi

Ιαπωνία

Η Toyota Motor Corporation παραμένει ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων στον κόσμο.

Toyota Motor Corporation

Daihatsu

Hino

Lexus

Toyota

Honda Motor Company

Acura

Honda

Nissan Motor Company

Infiniti

Nissan

Ανεξάρτητοι κατασκευαστές

Mazda

Mitsubishi

Subaru

Suzuki

Νότια Κορέα

Η αγορά της Νότιας Κορέας κυριαρχείται από τον Hyundai Motor Group.

Hyundai Motor Group

Genesis

Hyundai

Kia

Ανεξάρτητος κατασκευαστής

KG Mobility (KGM)

Βιετνάμ

Το Βιετνάμ εκπροσωπείται από μία μόνο μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία.

Ανεξάρτητος κατασκευαστής

VinFast

Η παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου μπορεί να φαίνεται γεμάτη διαφορετικές μάρκες, όμως στην πραγματικότητα ο έλεγχος της βρίσκεται στα χέρια λίγων μεγάλων ομίλων, οι οποίοι καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία της βιομηχανίας και τις τεχνολογικές εξελίξεις των επόμενων ετών.