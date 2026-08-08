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Ο χάρτης της αυτοκίνησης: Ποιος ανήκει σε ποιον;

ΣΑΒΒΑΤΟ | 08.08.2026
Autotypos Team
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Η εικόνα έχει δημιουργηθεί με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης

Με μάρκες να αγοράζουν η μια την άλλη και νέες να «ξεπετιούνται» κάθε χρόνο, ο χάρτης της αυτοκίνησης γίνεται ολοένα και πιο πολύπλοκος και είναι εύκολο πια να χάσεις την μπάλα

Η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία δείχνει ιδιαίτερα πολύπλοκη, με δεκάδες μάρκες και εκατοντάδες διαφορετικά μοντέλα να ανταγωνίζονται σε κάθε κατηγορία. Ωστόσο, πίσω από τα γνωστά λογότυπα βρίσκεται ένας αρκετά μικρότερος αριθμός μεγάλων ομίλων που διαμορφώνουν τις εξελίξεις στην αγορά.

Σήμερα, περίπου δύο δωδεκάδες μεγάλοι κατασκευαστές ελέγχουν τη συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών επιβατικών αυτοκινήτων. Κάποιοι, όπως η Toyota και η BMW, διαθέτουν λίγες μάρκες, ενώ άλλοι, όπως οι Stellantis, Volkswagen Group και Geely, έχουν δημιουργήσει τεράστια χαρτοφυλάκια που καλύπτουν από οικονομικά μοντέλα πόλης έως supercars.

Πάμε να δούμε πως απεικονίζεται ο χάρτης της αυτοκίνησης εν έτει 2026.

Αμερική

Στις ΗΠΑ, ο όρος «Big Three» αναφερόταν παραδοσιακά στις Ford, General Motors και Chrysler. Σήμερα, όμως, η εικόνα έχει αλλάξει, με τις Ford και GM να παραμένουν οι δύο μεγάλοι παραδοσιακοί κατασκευαστές, ενώ σημαντικό ρόλο έχουν αποκτήσει και οι νέες εταιρείες ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Ford Motor Company

  • Ford
  • Lincoln

General Motors

  • Buick
  • Cadillac
  • Chevrolet
  • GMC

Ανεξάρτητοι κατασκευαστές

  • Lucid
  • Rivian
  • Slate
  • Tesla

Κίνα

Η Κίνα διαθέτει σήμερα τη μεγαλύτερη και πιο σύνθετη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο. Υπολογίζεται ότι δραστηριοποιούνται περίπου 12 μεγάλοι όμιλοι και σχεδόν 70 ενεργές μάρκες επιβατικών αυτοκινήτων, ενώ ορισμένες πηγές ανεβάζουν τον αριθμό ακόμη και πάνω από τις 100.

Οι σημαντικότεροι όμιλοι είναι οι:

JAC Group

  • JAC Motors
  • JAC Refine
  • JAC Yiwei

BAIC

  • Arcfox
  • Beijing
  • Beijing Off-road
  • Foton

BYD Auto

  • BYD
  • Denza
  • Fangchengbao
  • Linghui
  • Yangwang

Chery Automobile

  • Chery
  • Exeed
  • iCar
  • Jetour

Changan Automobile Group

  • Avatr
  • Changan Auto
  • Deepal
  • Kaicene

FAW Group

  • Bestune
  • Hongqi
  • Jiefang
  • Yueyi

Dongfeng Motor

  • Aeolus
  • Dongfeng Nammi
  • Forthing
  • M-Hero
  • Voyah

Great Wall Motor (GWM)

  • Haval
  • Ora
  • Tank
  • Wey

GAC Group

  • Aion
  • Hyptec
  • Trumpchi

Seres Group

  • AITO
  • DFSK
  • Fengon
  • Seres

SAIC

  • Baojun
  • IM
  • Maxus
  • MG
  • Nanjing-Iveco
  • Rising Auto
  • Roewe
  • Sunwin
  • Wuling
  • Yuejin

Geely Holding Group

  • Farizon
  • Geely
  • Ji Yue
  • Livan
  • Lynk & Co
  • LEVC
  • Lotus
  • Polestar
  • Proton
  • Smart (50% με Mercedes-Benz)
  • Volvo
  • Zeekr

Ανεξάρτητες εταιρείες

  • Li Auto
  • Xpeng
  • Huawei
  • Rox Motor
  • Nio
  • Xiaomi Automobile
  • Leapmotor

Stellantis

Ευρώπη

Η Ευρώπη φιλοξενεί έξι μεγάλους ομίλους, με τη Stellantis να διαθέτει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο μαρκών και τον Volkswagen Group να ακολουθεί.

BMW Group

  • BMW
  • Mini
  • Rolls-Royce

Bugatti Rimac

  • Bugatti
  • Rimac

Mercedes-Benz Group

  • Mercedes-Benz
  • Smart (50% με Geely)

Renault Group

  • Alpine
  • Dacia
  • Mobilize
  • Renault

Stellantis

  • Abarth
  • Alfa Romeo
  • Chrysler
  • Citroen
  • Dodge
  • DS
  • Fiat
  • Jeep
  • Lancia
  • Maserati
  • Opel
  • Peugeot
  • Ram
  • Vauxhall

Volkswagen Group

  • Audi
  • Bentley
  • Cupra
  • Lamborghini
  • Porsche
  • Seat
  • Scout
  • Skoda
  • Volkswagen

Ανεξάρτητοι κατασκευαστές

  • Aston Martin
  • Ariel
  • Caterham
  • Donkervoort
  • Ferrari
  • Gordon Murray
  • Ineos
  • Morgan Motor
  • Pagani
  • Koenigsegg
  • Zenvo

Ινδία

Η Ινδία διαθέτει δύο ιδιαίτερα ισχυρούς ομίλους.

Mahindra Group

  • Mahindra
  • Pininfarina

Tata Motors

  • Jaguar
  • Land Rover
  • Tata Daewoo
  • Tata Hitachi

Toyota

Ιαπωνία

Η Toyota Motor Corporation παραμένει ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων στον κόσμο.

Toyota Motor Corporation

  • Daihatsu
  • Hino
  • Lexus
  • Toyota

Honda Motor Company

  • Acura
  • Honda

Nissan Motor Company

  • Infiniti
  • Nissan

Ανεξάρτητοι κατασκευαστές

  • Mazda
  • Mitsubishi
  • Subaru
  • Suzuki

Νότια Κορέα

Η αγορά της Νότιας Κορέας κυριαρχείται από τον Hyundai Motor Group.

Hyundai Motor Group

  • Genesis
  • Hyundai
  • Kia

Ανεξάρτητος κατασκευαστής

  • KG Mobility (KGM)

Βιετνάμ

Το Βιετνάμ εκπροσωπείται από μία μόνο μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία.

Ανεξάρτητος κατασκευαστής

  • VinFast

Η παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου μπορεί να φαίνεται γεμάτη διαφορετικές μάρκες, όμως στην πραγματικότητα ο έλεγχος της βρίσκεται στα χέρια λίγων μεγάλων ομίλων, οι οποίοι καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία της βιομηχανίας και τις τεχνολογικές εξελίξεις των επόμενων ετών.

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Tags
#BMW#BYD#Chrysler#Ford#Geely#GM#Stellantis#Toyota#Volkswagen Group
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