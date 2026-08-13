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Οδηγός της Formula 1 ήρθε για διακοπές στην Κρήτη

ΠΕΜΠΤΗ | 13.08.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
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Η εικόνα έχει δημιουργηθεί με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης

Ο οδηγός της Red Bull Racing άφησε για λίγο το τιμόνι της Red Bull και επέλεξε την Κρήτη για να απολαύσει μερικές ημέρες ξεκούρασης κατά τη διάρκεια του καλοκαιρινού διαλείμματος της Formula 1.

Η Κρήτη αποτελεί κάθε καλοκαίρι πόλο έλξης για μεγάλα ονόματα του αθλητισμού και της διεθνούς showbiz. Αυτή τη φορά, στο ελληνικό νησί βρέθηκε ένας από τους νεότερους και πιο ανερχόμενους οδηγούς της Formula 1, ο Isack Hadjar. Ο 21χρονος οδηγός της Oracle Red Bull Racing επισκέφθηκε την περιοχή της Ελούντας και συγκεκριμένα την Πλάκα, όπου φωτογραφήθηκε στο γνωστό εστιατόριο Giorgos Giovanni, με θέα στη θάλασσα και τη Σπιναλόγκα. Η παρουσία του Hadjar έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση του εστιατορίου στο Instagram, με τον Γάλλο οδηγό να εμφανίζεται ιδιαίτερα χαλαρός, μακριά από τις αγωνιστικές φόρμες, τα paddock και την ένταση των Grand Prix.

Φωτογραφία: Instagram / @giovanniselounda

Από τα μονοθέσια της Red Bull στις παραλίες της Κρήτης

Ο Hadjar αξιοποίησε το θερινό διάλειμμα της Formula 1 για να γεμίσει τις μπαταρίες του πριν από την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος. Μετά το Grand Prix της Ουγγαρίας, οι οδηγοί και οι ομάδες έχουν μπροστά τους μερικές εβδομάδες ξεκούρασης, πριν επιστρέψουν στην πίστα για τον επόμενο αγώνα της σεζόν. Ο νεαρός οδηγός επέλεξε την ανατολική Κρήτη, μία περιοχή που συνδυάζει πολυτελή καταλύματα, εξαιρετικές παραλίες και αρκετή ιδιωτικότητα. Στη φωτογραφία που αναρτήθηκε στις 3 Αυγούστου, ο Hadjar βρίσκεται σε παραθαλάσσιο εστιατόριο της Πλάκας, έχοντας πίσω του το χαρακτηριστικό τοπίο του κόλπου της Ελούντας. Το συγκεκριμένο εστιατόριο βρίσκεται επάνω στα βράχια της Πλάκας και είναι γνωστό για τη θέα προς τη Σπιναλόγκα, αλλά και για τα φρέσκα ψάρια και τις κρητικές γεύσεις του.

Η πρώτη του χρονιά δίπλα στον Verstappen

Ο Isack Hadjar αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια από το πρόγραμμα νέων οδηγών της Red Bull. Μετά την πρώτη του σεζόν στη Formula 1 με τη Racing Bulls, πήρε προαγωγή για το 2026 και μετακινήθηκε στη μεγάλη ομάδα, ως teammate του Max Verstappen. Παρά την πίεση που συνοδεύει τη δεύτερη θέση στη Red Bull, ο Hadjar πραγματοποιεί μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική σεζόν. Πριν από την καλοκαιρινή διακοπή βρίσκεται στην όγδοη θέση του πρωταθλήματος οδηγών με 68 βαθμούς, έχοντας ήδη ανέβει τέσσερις φορές στο βάθρο. Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση του Hadjar είναι προγραμματισμένη για το τριήμερο 21–23 Αυγούστου, στο Grand Prix της Ολλανδίας. Μέχρι τότε, ο οδηγός της Red Bull φαίνεται ότι βρήκε στην Κρήτη το ιδανικό μέρος για λίγες ημέρες ηρεμίας πριν επιστρέψει στις υψηλές ταχύτητες.

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Tags
#Red Bull Racing#Κρήτη
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
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