Οι 10 πιο cool εξατμίσεις αυτοκινήτων όλων των εποχών

Από τις τέσσερις «κάννες» της Pagani Zonda μέχρι τις οκτώ απολήξεις της Bugatti Tourbillon, υπάρχουν εξατμίσεις που αξίζει να χαζεύεις ακόμη και με τον κινητήρα σβηστό.

Υπάρχουν αυτοκίνητα που τα αναγνωρίζεις από τα φώτα τους. Άλλα από τη μάσκα, τη σιλουέτα ή την αεροτομή τους. Και υπάρχουν κι εκείνα που αρκεί να δεις τις εξατμίσεις τους για να καταλάβεις αμέσως τι έχεις μπροστά σου. Ή, πιο σωστά, τι μόλις σε προσπέρασε.

Μια απόληξη εξάτμισης μπορεί να είναι απλώς το σημείο από το οποίο βγαίνουν τα καυσαέρια. Μπορεί όμως να γίνει και η λεπτομέρεια που ολοκληρώνει έναν ολόκληρο σχεδιασμό. Να θυμίζει κινητήρα αεροσκάφους, να ξεπροβάλλει από εκεί που δεν την περιμένεις ή να σε κάνει να σκύψεις λίγο για να μετρήσεις πόσες είναι τελικά.

Στη συγκεκριμένη δεκάδα εστιάζουμε στην εμφάνιση. Κοιτάμε το σχήμα, την τοποθέτηση και τον χαρακτήρα που δίνουν οι εξατμίσεις στο αυτοκίνητο. Ο ήχος θα μπορούσε να γεμίσει ένα ξεχωριστό άρθρο, αν και, όπως θα διαπιστώσουμε, στα περισσότερα από αυτά τα μοντέλα το θέαμα συνοδεύεται από το κατάλληλο soundtrack. Η σειρά, παρεμπιπτόντως, δεν είναι κατάταξη. Έχουμε ήδη αρκετούς λόγους να διαφωνούμε στις αυτοκινητικές παρέες.

Pagani Zonda: Τέσσερις απολήξεις αρκούν για να αναγνωρίσεις τη μάρκα

Αν ζητούσες από κάποιον να ζωγραφίσει μια Zonda με πέντε γραμμές, πιθανότατα θα ξεκινούσε από τις εξατμίσεις. Τέσσερις στρογγυλές απολήξεις, τοποθετημένες ανά δύο μέσα σε ένα κυκλικό πλαίσιο, στο κέντρο της ουράς. Κάτι ανάμεσα σε πολυβόλο και μηχανικό κόσμημα.

Αυτή η διάταξη έγινε τόσο αναγνωρίσιμη, ώστε εξελίχθηκε σε σχεδιαστική υπογραφή της Pagani. Σε ένα αυτοκίνητο γεμάτο λεπτομέρειες που διεκδικούν την προσοχή σου, οι εξατμίσεις καταφέρνουν να παραμένουν το σημείο στο οποίο επιστρέφει το βλέμμα.

Το ωραίο είναι ότι δεν χρειάζονται ιδιαίτερη εξήγηση για το ότι τις συναντάς σε αυτό το hypercar της εποχής του. Τις βλέπεις και καταλαβαίνεις αμέσως γιατί βρίσκονται εδώ. Και όταν ξυπνήσει ο V12 πίσω από την καμπίνα, η συζήτηση για την εμφάνισή τους διακόπτεται προσωρινά.

Lexus LFA: Τρεις απολήξεις σε τρίγωνο και ένας V10 που δυσκολεύεσαι να αγνοήσεις

Από τις τέσσερις απολήξεις της Zonda περνάμε στις τρεις του LFA. Και κάπου εδώ δοκιμάζεται η υπόσχεσή μας να μείνουμε κυρίως στην εμφάνιση, γιατί είναι δύσκολο να γράψεις «Lexus LFA» χωρίς να αρχίσεις να ακούς νοερά εκείνον τον V10.

Η Lexus τοποθέτησε δύο στρογγυλές απολήξεις επάνω και μία κάτω, δημιουργώντας ένα τρίγωνο στο κέντρο του πίσω μέρους. Η διάταξη είναι συμπαγής, συμμετρική και αρκετά διαφορετική ώστε να μη μοιάζει με τίποτε συνηθισμένο. Πίσω της βρίσκεται ένα ιδιαίτερα «φιλοσοφημένο» και αντίστοιχα μελετημένο – με την υπογραφή των μηχανικών της Yamaha – σύστημα εξαγωγής με τιτανιούχο κύριο σιγαστήρα και βαλβίδα που αλλάζει τη διαδρομή των καυσαερίων ανάλογα με τις στροφές.

Ακόμη και χωρίς τον ήχο, το LFA θα κέρδιζε τη θέση του. Με αυτόν, απλώς μειώνει πολύ τις ελπίδες των υπόλοιπων υποψηφίων.

Ferrari 458 Italia: Η τριπλή έξοδος που ταίριαξε γάντι στην ιταλική ουρά

Παραμένουμε στις τρεις απολήξεις, αλλά τις βάζουμε στη σειρά. Η Ferrari 458 Italia τις συγκέντρωσε στο κέντρο της ουράς, σε μια ξεκάθαρη σχεδιαστική αναφορά στην F40. Το αποτέλεσμα είχε ακριβώς την ένταση που χρειαζόταν: τραβούσε το βλέμμα χωρίς να επισκιάζει το υπόλοιπο αυτοκίνητο.

Υπάρχει κάτι πολύ σωστό στις αναλογίες αυτής της διάταξης. Αν αφαιρούσες μία απόληξη ή τις μετέφερες στις άκρες, η συγκεκριμένη ουρά θα έχανε μέρος της προσωπικότητάς της.

Η ιδέα των τριών εξόδων, βέβαια, βρήκε θέση και σε πιο καθημερινά αμαξώματα. Το Honda Civic Type R FK8 απέκτησε δύο μεγάλες απολήξεις με μία μικρότερη ανάμεσά τους, ενώ η Toyota GR Corolla υιοθέτησε επίσης τριπλή εξαγωγή, με πιο απλωμένη διάταξη. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει λειτουργικός ρόλος πίσω από το θέαμα, από τη διαμόρφωση του ήχου μέχρι τη διαχείριση της ροής των καυσαερίων. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς: πρώτα τις κοιτάξαμε και μετά αναρωτηθήκαμε πώς δουλεύουν.

TVR Sagaris: Οι εξατμίσεις φτάνουν πίσω και μετά στρίβουν προς τα έξω

Μέχρι εδώ, οι κατασκευαστές διαφωνούσαν κυρίως για τον αριθμό και τη διάταξη των απολήξεων. Η TVR αποφάσισε να αμφισβητήσει και την κατεύθυνση.

Στη χαρακτηριστική αρχική διαμόρφωση της Sagaris, οι δύο εξατμίσεις εμφανίζονται χαμηλά στις πίσω γωνίες και στρέφονται προς τα πλάγια. Τις κοιτάζεις από πίσω και έχεις την εντύπωση ότι κάποιος γύρισε τους σωλήνες λίγο πριν ολοκληρωθεί το αυτοκίνητο. Σε ένα τόσο εκκεντρικό αμάξωμα, όμως, δείχνουν απολύτως ταιριαστές.

Ο τετράλιτρος εξακύλινδρος σε σειρά «Speed Six» έδινε και την κατάλληλη φωνή στις ανοξείδωτες πλαϊνές εξόδους. Η Sagaris είναι από εκείνα τα αυτοκίνητα που μπορείς να περιεργάζεσαι για ώρα, ανακαλύπτοντας διαρκώς κάτι παράξενο, πέρα από τις προφανώς ιδιαίτερες επιλογές χρωμάτων. Οι εξατμίσεις της είναι απλώς ένας πολύ καλός λόγος για να ξεκινήσεις από πίσω.

Dodge Viper: Τα side pipes που έγιναν μέρος του χαρακτήρα του

Αν η Sagaris σε κάνει να αναρωτιέσαι γιατί οι εξατμίσεις κοιτάζουν στο πλάι, το Viper σε κάνει να «ξενερώνεις» που δεν έχουν περισσότερα αυτοκίνητα τέτοιες.

Στο πρώτο RT/10, οι έξοδοι βρίσκονταν χαμηλά στα μαρσπιέ, μπροστά από τους πίσω τροχούς. Έτσι, οι εξατμίσεις γίνονταν μέρος του πλαϊνού προφίλ και συμπλήρωναν ιδανικά το τεράστιο καπό και τη μικρή, τραβηγμένη προς τα πίσω καμπίνα. Η διάταξη δεν ήταν κοινή σε όλες τις εκδόσεις και αγορές της ιστορίας του Viper, αλλά παραμένει ένα από τα στοιχεία που συνδέουμε περισσότερο μαζί του.

Υπάρχει μια ευχάριστη υπερβολή σε όλο αυτό. Το Viper δεν έδειχνε ποτέ διατεθειμένο να περάσει απαρατήρητο και οι πλαϊνές εξατμίσεις του φρόντιζαν να το καταλαβαίνεις από οποιαδήποτε γωνία.

Mercedes-Benz SLR McLaren: Οι πλαϊνές εξατμίσεις μετακομίζουν πίσω από τους εμπρός τροχούς

Η SLR McLaren κράτησε την ιδέα των πλαϊνών εξόδων, αλλά τις έφερε πολύ πιο μπροστά. Δύο απολήξεις σε κάθε πλευρά ξεπροβάλλουν ακριβώς πίσω από τους εμπρός τροχούς, πριν από τις πόρτες. Με το μακρύ καπό από πάνω τους, η εικόνα είναι σχεδόν θεατρική.

Η επιλογή συνδεόταν και με την αεροδυναμική διαμόρφωση του αυτοκινήτου, αφήνοντας ελεύθερο το επίπεδο κάτω μέρος από μια συμβατική εξάτμιση που θα έφτανε μέχρι την ουρά. Παράλληλα, αποτελούσε αναφορά στις αγωνιστικές SLR της δεκαετίας του 1950.

Βέβαια, δεν χρειάζεται να γνωρίζεις τίποτε από αυτά για να τις εκτιμήσεις. Αρκεί να δεις μια SLR από το πλάι. Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που κάνουν αυτό το αυτοκίνητο ξεχωριστό, αλλά οι τέσσερις κοντές απολήξεις είναι από τις πιο δυνατές.

Porsche 918 Spyder: Οι εξατμίσεις ανεβαίνουν πάνω από τον κινητήρα

Αφού δοκιμάσαμε το κέντρο, τις πίσω γωνίες και τα μαρσπιέ, η Porsche μάς στέλνει να κοιτάξουμε ψηλότερα. Στην 918 Spyder οι δύο μεγάλες απολήξεις βρίσκονται πάνω από τον κινητήρα, ακριβώς πίσω από την καμπίνα.

Τα περίφημα «top pipes» μοιάζουν με δύο μικρές καμινάδες που ξεπροβάλλουν από το αμάξωμα. Η τοποθέτησή τους εξασφαλίζει πολύ σύντομη διαδρομή για τα καυσαέρια, διευκολύνοντας την απομάκρυνση της θερμότητας και περιορίζοντας την αντίθλιψη.

Το οπτικό αποτέλεσμα, πάντως, είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ: η 918 δείχνει σαν να φορά ένα κομμάτι αγωνιστικού εξοπλισμού σε κοινή θέα. Και η ιδέα ότι ο V8 εκπνέει τόσο κοντά πίσω από τους επιβάτες προσθέτει αρκετούς πόντους στη φαντασίωση της οδήγησής της χωρίς οροφή.

Opel Astra και Corsa OPC: Επιτέλους, κάτι που συναντάς στους ελληνικούς δρόμους

Ωραίες οι Pagani, οι Porsche και οι McLaren, αλλά κάπου εδώ ακούγεται από την παρέα ένα ανακουφιστικό «επιτέλους, κάτι που έχουμε δει και στη γειτονιά μας». Τα Astra και Corsa OPC φέρνουν τη λίστα στους ελληνικούς δρόμους και θυμίζουν ότι μια ξεχωριστή εξάτμιση μπορεί να γίνει σήμα κατατεθέν και σε ένα πιο προσιτό αυτοκίνητο.

Το Astra H OPC είχε τη μεγάλη, τραπεζοειδή απόληξη στο κέντρο του πίσω προφυλακτήρα. Το Corsa D OPC ακολούθησε την ίδια λογική της κεντρικής τοποθέτησης, αλλά με ένα ακόμη πιο ιδιαίτερο, τριγωνικό τελείωμα. Δύο διαφορετικές ερμηνείες της ίδιας ιδέας: μία απόληξη, με αρκετή προσωπικότητα ώστε να αναγνωρίζεις αμέσως τι ακολουθείς.

Μαζί με τις αεροτομές, τους φουσκωμένους προφυλακτήρες και το χαρακτηριστικό μπλε OPC, αυτές οι εξατμίσεις έγιναν μέρος της εικόνας των δύο hot hatch. Και έχουν ένα πλεονέκτημα απέναντι στις περισσότερες συμμετοχές της λίστας: για να τις χαζέψεις από κοντά, αρκεί να πετύχεις το κατάλληλο Opel στο επόμενο φανάρι.

Bugatti Tourbillon: Όταν η μία απόληξη γίνεται οκτώ

Εντάξει, καλό το διάλειμμα «απλότητας» του Opel, ας επιστρέψουμε όμως στα «άπιαστα». Γιατί εκεί που οι υπόλοιποι ως τώρα χώρεσαν μέχρι τέσσερις, η Bugatti αποφάσισε ότι στην Tourbillon χωρούν οκτώ απολήξεις.

Η συγκεκριμένη διάταξη ανήκει στο εργοστασιακό πακέτο Équipe Pur Sang, που παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 2025. Οι οκτώ απολήξεις, οργανωμένες σε δύο τετράδες, συνδυάζονται με ειδικά διαμορφωμένο πίσω διαχύτη και αποτελούν το πιο θεαματικό στοιχείο του πακέτου.

Το αποτέλεσμα θυμίζει συστοιχία από μικρούς προωθητήρες τζετ. Είναι από εκείνες τις λεπτομέρειες που βλέπεις σε φωτογραφία και κάνεις μεγέθυνση για να βεβαιωθείς ότι μέτρησες σωστά. Ναι, είναι οκτώ.

Apollo Intensa Emozione: Το φινάλε γράφεται με μια μεταλλική τρίαινα

Μετά τις οκτώ απολήξεις της Tourbillon, δύσκολα κερδίζεις τις εντυπώσεις απλώς προσθέτοντας περισσότερες. Η Apollo Intensa Emozione κλείνει τη δεκάδα ποντάροντας στο σχήμα.

Η χαρακτηριστική τριπλή εξαγωγή της σχηματίζει μια γωνιώδη «τρίαινα» στο κέντρο της ουράς. Μέσα σε ένα τοπίο από ανθρακονήματα, τεράστια αεροτομή και έντονες αεροδυναμικές επιφάνειες, καταφέρνει να τραβάει το βλέμμα σαν ξεχωριστό γλυπτό. Η ίδια η Apollo περιέγραφε τις εξατμίσεις ως ένα από τα αναγνωριστικά στοιχεία του μοντέλου, το οποίο δημιουργήθηκε σε μόλις δέκα αντίτυπα με ατμοσφαιρικό V12 και κόκκινο στις 9.000 σ.α.λ.

Είναι το κατάλληλο φινάλε για μια παρέα αυτοκινήτων που απέδειξε πόση φαντασία μπορεί να χωρέσει στην άκρη μιας εξάτμισης. Τώρα, αν θέλετε να τα βάλουμε όλα μπροστά και να ξανακάνουμε τη συζήτηση με κριτήριο τον ήχο, ευχαρίστως. Απλώς αυτή τη φορά θα χρειαστούμε βίντεο.