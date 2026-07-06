Οι 116 Ferrari πολλών εκατομμυρίων ήρθαν στην Αθήνα – Πού θα τις δεις

Το Ferrari Cavalcade 2026 ολοκληρώνεται στην Αθήνα, με 116 Ferrari και φινάλε στο ΚΠΙΣΝ μετά το πέρασμα από την Πελοπόννησο.

Η Αθήνα γίνεται σήμερα ο τελικός σταθμός ενός από τα πιο αποκλειστικά events της Ferrari. Το Ferrari Cavalcade 2026 ολοκληρώνει τη φετινή του διαδρομή στην ελληνική πρωτεύουσα, φέρνοντας στη χώρα μας 116 πληρώματα από όλο τον κόσμο και μερικά από τα πιο σπάνια, ακριβά και εντυπωσιακά μοντέλα που έχει κατασκευάσει ποτέ το Maranello.

Η διοργάνωση ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 6 Ιουλίου 2026, με διαδρομή από τη Βενετία προς την Αθήνα. Σύμφωνα με τη Ferrari, το φετινό Cavalcade κινήθηκε σε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της Αδριατικής και της Ανατολικής Μεσογείου, συνδυάζοντας για πρώτη φορά την οδηγική εμπειρία με ταξίδι στη θάλασσα μέσω του πολυτελούς EXPLORA II.

Πού θα τις δεις στην Αθήνα

Το επίσημο φινάλε του Ferrari Cavalcade 2026 είναι προγραμματισμένο στην Αθήνα, με gala evening στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και φιλανθρωπική δημοπρασία υπέρ εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών. Η Ferrari αναφέρει ότι μέρος των εσόδων θα στηρίξει την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, μέσω του προγράμματος Kypseli για νέους πρόσφυγες στην Ελλάδα, καθώς και το εκπαιδευτικό κέντρο M-TECH Alfredo Ferrari, που θα ανοίξει στο Maranello το 2029.

Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική διευκρίνιση. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί δημόσια έκθεση στην Αθήνα αντίστοιχη με εκείνη της Τεργέστης, όπου τα αυτοκίνητα παρουσιάστηκαν ανοιχτά στο κοινό στην Piazza Unità d’Italia. Άρα, όσοι θέλουν να δουν τις Ferrari από κοντά θα πρέπει να κινηθούν με ρεαλιστικές προσδοκίες. Το πιθανότερο σημείο ενδιαφέροντος είναι η ευρύτερη περιοχή του ΚΠΙΣΝ, κατά την άφιξη ή την αποχώρηση των αυτοκινήτων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει επίσημα ανακοινωμένο public display.

Από το Ναύπλιο και το Λεβίδι μέχρι τον Πειραιά

Το ελληνικό σκέλος του Cavalcade πραγματοποιήθηκε στην Πελοπόννησο, με διαδρομή εμπνευσμένη από τα τοπία και την οινική παράδοση της περιοχής. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσιεύτηκε για τη διοργάνωση, την Κυριακή 5 Ιουλίου τα πληρώματα αναχώρησαν από το λιμάνι του Ναυπλίου, πέρασαν από το κέντρο της πόλης, συνέχισαν προς τη Μονή Λουκούς και κατέληξαν αργότερα στο λιμάνι του Πειραιά.

Στη διάρκεια της διαδρομής, το κομβόι πέρασε και από το Λεβίδι, όπου η εικόνα ήταν εντυπωσιακή. Δεκάδες Ferrari πολλών εκατομμυρίων γέμισαν την ορεινή κωμόπολη της Αρκαδίας, προσφέροντας ένα θέαμα που σπάνια βλέπει κανείς σε ελληνικούς δρόμους.

Τι είναι το Ferrari Cavalcade

Το Ferrari Cavalcade δεν είναι αγώνας. Είναι μια εξαιρετικά κλειστή εμπειρία οδήγησης και φιλοξενίας που διοργανώνει η Ferrari για επιλεγμένους πελάτες της από όλο τον κόσμο.

Κάθε χρόνο, η ιταλική μάρκα επιλέγει διαφορετικές διαδρομές και προορισμούς, συνδυάζοντας την οδήγηση με το τοπίο, την ιστορία, τον πολιτισμό και την υψηλού επιπέδου φιλοξενία. Το 2026, η διοργάνωση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την Ελλάδα, καθώς η Αθήνα επιλέχθηκε ως τελικός προορισμός της διαδρομής.

Η Ferrari περιγράφει τη φετινή διοργάνωση ως ένα ταξίδι στην Αδριατική και την Ανατολική Μεσόγειο, με 116 πληρώματα από όλο τον κόσμο ενωμένα από το ίδιο πάθος για το Cavallino Rampante.

Τα μοντέλα που συμμετέχουν

Η λίστα των αυτοκινήτων που συμμετέχουν στο Ferrari Cavalcade 2026 είναι από μόνη της λόγος για να μιλάμε για ένα από τα σημαντικότερα automotive spectacles που έχουν περάσει από την Ελλάδα.

Σύμφωνα με το Ferrari Media, στη διοργάνωση συμμετέχουν μοντέλα όπως:

Ferrari 849 Testarossa ,

, Piloti Ferrari 296 Speciale ,

, Ferrari F80 ,

, Ferrari 12Cilindri και 12Cilindri Spider ,

και , Ferrari SF90 XX Stradale και SF90 XX Spider ,

και , Ferrari 296 GTB και 296 GTS ,

και , Ferrari 812 Competizione και 812 Competizione A ,

και , Ferrari Daytona SP3 ,

, Ferrari Roma και Roma Spider ,

και , Ferrari 812 GTS ,

, Ferrari F8 Spider ,

, Ferrari 488 Pista ,

, Ferrari LaFerrari.

Πρόκειται για αυτοκίνητα που ακόμη και μόνα τους αποτελούν σπάνιο θέαμα. Όταν όμως εμφανίζονται όλα μαζί, η εικόνα ξεπερνά την έννοια μιας απλής συνάντησης supercars. Είναι μια κινητή έκθεση της σύγχρονης ιστορίας της Ferrari.

Από την Τεργέστη στην Αθήνα

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην Τεργέστη, με μεγάλη δημόσια έκθεση στην Piazza Unità d’Italia. Εκεί, κάτοικοι και επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις Ferrari που συμμετείχαν στη διοργάνωση, οι οποίες παρέμειναν στον χώρο έως το επόμενο πρωί.

Στις 30 Ιουνίου, τα πληρώματα διέσχισαν την Ιταλία, τη Σλοβενία και την Κροατία, με στάσεις σε Gorizia, Nova Gorica, Strmol Castle και Ribnica, πριν ολοκληρώσουν την ημέρα με έκθεση στην περιοχή του λιμανιού της Rijeka.

Την 1η Ιουλίου, η διαδρομή συνεχίστηκε κατά μήκος της κροατικής ακτογραμμής και της ενδοχώρας, περνώντας από Zadar, Novigrad, Šibenik, Trogir και Split. Στις 2 Ιουλίου, το Cavalcade κινήθηκε στη νότια Κροατία, με αναχώρηση από το λιμάνι του Gruž και παρουσίαση στο ιστορικό κέντρο του Ston, γνωστό για τα μεσαιωνικά τείχη και την παράδοση στην παραγωγή αλατιού.

Το τελευταίο οδηγικό σκέλος πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, με την Πελοπόννησο να αναλαμβάνει ρόλο πρωταγωνιστή πριν από την άφιξη στην Αθήνα.

Τι κρατάμε;

Το Ferrari Cavalcade 2026 ολοκληρώνεται σήμερα στην Αθήνα.

ολοκληρώνεται σήμερα στην Αθήνα. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν 116 πληρώματα από όλο τον κόσμο.

από όλο τον κόσμο. Η διαδρομή πραγματοποιήθηκε από 29 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου 2026 .

. Το event ξεκίνησε από τη Βενετία/Τεργέστη και καταλήγει στην ελληνική πρωτεύουσα.

Για πρώτη φορά, το Cavalcade συνδύασε οδήγηση με ταξίδι στο πολυτελές EXPLORA II .

. Το επίσημο φινάλε γίνεται στο ΚΠΙΣΝ , με gala evening και φιλανθρωπική δημοπρασία.

, με gala evening και φιλανθρωπική δημοπρασία. Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη δημόσια έκθεση στην Αθήνα αντίστοιχη με εκείνη της Τεργέστης.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν μοντέλα όπως F80, 12Cilindri, SF90 XX, Daytona SP3, 812 Competizione, 488 Pista και LaFerrari.

Το ελληνικό σκέλος πέρασε από την Πελοπόννησο, με σημεία όπως το Ναύπλιο, η Μονή Λουκούς και το Λεβίδι.

Το πέρασμα από το Λεβίδι προσφέρει ιδανικό video υλικό για να συνοδεύσει το θέμα.

Πηγή video: John Kappas