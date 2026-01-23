quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Οι γραμμές στους αυτοκινητόδρομους που «ελέγχουν» την ταχύτητα σου – Υπάρχουν στην Ελλάδα;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 23.01.2026
Κώστας Γαμβρούλης
oi-grammes-stous-aftokinitodromous-pou-elegchoun-tin-tachytita-sou-yparchoun-stin-ellada-790581

Δεν έχουν κάμερες, δεν έχουν αισθητήρες, αλλά επηρεάζουν τον τρόπο που οδηγούμε – Τι κρύβεται πίσω από τις γραμμές που αλλάζουν την αίσθηση του δρόμου

Κατά καιρούς κυκλοφορεί η άποψη ότι ορισμένες διαγραμμίσεις στους δρόμους δεν υπάρχουν απλώς για καθοδήγηση, αλλά λειτουργούν και ως «αόρατο φρένο» για τον οδηγό. Γραμμές που, χωρίς πινακίδες ή ραντάρ, σε κάνουν να σηκώνεις το πόδι από το γκάζι. Είναι όμως κάτι τέτοιο πραγματικό — και αν ναι, ισχύει στην Ελλάδα;

Η απάντηση είναι ναι… και όχι.

Τι ισχύει στο εξωτερικό

Σε αρκετές χώρες του εξωτερικού, κυρίως σε Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ και βόρεια Ευρώπη, χρησιμοποιούνται ειδικές διαγραμμίσεις που είναι σχεδιασμένες επίσημα για να επηρεάζουν την αντίληψη της ταχύτητας. Πρόκειται για γραμμές που τοποθετούνται κάθετα ή διαγώνια στο οδόστρωμα και πυκνώνουν όσο πλησιάζεις σε επικίνδυνο σημείο, όπως στροφές, διαβάσεις ή ζώνες έργων.

Η λειτουργία τους είναι ψυχοοπτική: ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται ότι το περιβάλλον «κινείται πιο γρήγορα» και ο οδηγός επιβραδύνει ενστικτωδώς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ρόλος των γραμμών ως μέσο ελέγχου ταχύτητας είναι σχεδιαστικός και τεκμηριωμένος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους συναντάμε συχνά λευκές διαγώνιες γραμμές πριν από διόδια, σε κόμβους, σε σημεία στένωσης ή σε διαχωρισμούς λωρίδων. Πολλοί οδηγοί θεωρούν ότι πρόκειται για αντίστοιχο «κόλπο» με αυτά του εξωτερικού. Στην πραγματικότητα, όμως, ο επίσημος ρόλος τους είναι διαφορετικός.

Στην Ελλάδα, οι διαγώνιες αυτές διαγραμμίσεις αποτελούν ζώνες αποκλεισμού κυκλοφορίας και καθοδήγησης/ όδευσης. Δηλώνουν περιοχές όπου:

  • απαγορεύεται η κίνηση οχημάτων,

  • δεν επιτρέπεται αλλαγή λωρίδας,

  • και ο οδηγός πρέπει να παραμείνει στην πορεία που του υποδεικνύεται.

Με απλά λόγια, ο δρόμος δεν σου λέει «κόψε», αλλά «μην πατήσεις εδώ».

Υπάρχει τελικά ψυχολογική επίδραση;

Εδώ βρίσκεται η λεπτή αλλά σημαντική διάκριση.

Οι ελληνικές διαγραμμίσεις δεν έχουν σχεδιαστεί επίσημα για να μειώνουν την ταχύτητα μέσω ψυχολογικής επίδρασης. Ωστόσο, δευτερευόντως και αναπόφευκτα, μπορούν να επηρεάσουν την οδηγική συμπεριφορά. Οι διαγώνιες γραμμές δημιουργούν οπτικό «θόρυβο», κάνουν τον δρόμο να μοιάζει πιο περιορισμένος, «στενός» και λιγότερο φιλόξενος για υψηλή ταχύτητα, οδηγώντας πολλούς οδηγούς σε πιο προσεκτική οδήγηση.

Δεν πρόκειται για τον σκοπό τους, αλλά για το αποτέλεσμα της γεωμετρίας και της οπτικής πληροφορίας που μεταφέρουν.

Συμπέρασμα

Οι γραμμές που «ελέγχουν» την ταχύτητα του οδηγού υπάρχουν επίσημα στο εξωτερικό και αποτελούν εργαλείο οδικής ασφάλειας. Στην Ελλάδα, αντίθετα, οι αντίστοιχες διαγραμμίσεις έχουν πρωτίστως ρόλο απαγόρευσης και καθοδήγησης, όχι ψυχολογικού ελέγχου ταχύτητας.

Αν όμως νιώθεις ότι σε ορισμένα σημεία σηκώνεις ασυναίσθητα το πόδι από το γκάζι, αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι ο στόχος του δρόμου — αλλά είναι μια παρενέργεια που λειτουργεί υπέρ της ασφάλειας.

 

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#αυτοκινητόδρομος#Διαγράμμιση
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

tha-katargithei-to-piso-tzami-sta-aftokinita-789469

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

19.01.2026

Θα καταργηθεί το πίσω τζάμι στα αυτοκίνητα;
afto-itan-to-proto-gps-kai-parousiastike-to-1930-789407

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

18.01.2026

Αυτό ήταν το πρώτο «GPS» και παρουσιάστηκε το 1930
giati-ta-fortiga-echoun-kivotia-me-dekades-tachytites-788661

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

08.01.2026

Γιατί τα φορτηγά έχουν κιβώτια με δεκάδες ταχύτητες;
2025-i-chronia-pou-eidame-to-proto-aftokinito-pou-borei-na-odigisei-anapoda-video-788305

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

04.01.2026

2025: Η χρονιά που είδαμε το πρώτο αυτοκίνητο που μπορεί να οδηγήσει ανάποδα (video)
i-germaniki-marka-pou-anakyklonei-skoupidia-se-premium-ylika-stin-ellada-oi-times-xekinoun-apo-86-770-evro-787600

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

31.12.2025

Η γερμανική μάρκα που ανακυκλώνει σκουπίδια σε premium υλικά – Στην Ελλάδα οι τιμές ξεκινούν από 86.770 ευρώ
i-pio-skliropyriniki-mercedes-benz-kanei-ola-ta-suv-na-moiazoun-paidika-787472

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

23.12.2025

Η πιο σκληροπυρηνική Mercedes-Benz κάνει όλα τα SUV να μοιάζουν “παιδικά”

Πρόσφατες Ειδήσεις