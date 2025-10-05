Οι πιο “κουλές” νεκροφόρες που υπάρχουν στον κόσμο – Δεν πάει το μυαλό σου

Από τα σπορ μοντέλα μέχρι τα pick-up και ακόμη και τα ερπυστριοφόρα, δεν υπάρχουν φραγμοί στη φαντασία όσον αφορά τη διαμόρφωση των αμαξωμάτων για τις νεκροφόρες. Ακολουθεί μια αναδρομή ανάμεσα σε ήθη και παραξενιές, για να ξορκίσουμε τους φόβους μας.

Του Nicolò Minerbi

Η αλήθεια είναι ότι το παρακάτω άρθρο μπορεί να προκαλέσει αυθόρμητα αρκετές αντιδράσεις. Και όχι άδικα. Όταν αναφερόμαστε στις νεκροφόρες, στα οχήματα δηλαδή που έχουν το μακάβριο έργο της μεταφοράς των νεκρών, τις περισσότερες φορές θα δεχτούν δυσμενείς κριτικές. Όμως και αυτά τα οχήματα έχουν τη δική τους ιστορία. Και αρκετά από αυτά δεν μοιάζουν απλώς με ένα λιτό μαύρο όχημα. Ούτε κατά διάνοια. Ας ξεκινήσουμε με δύο θρυλικές περιπτώσεις που μεταμόρφωσαν τα οχήματα αυτά από σύμβολα του θανάτου σε… αστέρες της ροκ σκηνής και της κινηματογραφικής οθόνης.

Ο Καναδός τραγουδιστής Neil Young, στην αρχή της καριέρας του, χρησιμοποίησε για τις περιοδείες του μια νεκροφόρα βασισμένη στην Buick Roadmaster του 1948, μεταφέροντας όπλα, αποσκευές και μουσικά όργανα. Η ειρωνεία ήταν πως στον πίσω προφυλακτήρα υπήρχε κολλημένο ένα αυτοκόλλητο που έγραφε «Shit happens», ελληνιστί «Αναποδιές συμβαίνουν». Ακολουθεί το θρυλικό Ecto-1 των Ghostbusters, μια Cadillac Miller-Meteor Futura Duplex του 1959, βασισμένο στην Cadillac Series 75 Commercial Chassis. Αυτό σημαίνει ότι ξεκίνησε τη ζωή του ως όχημα επαγγελματικής χρήσης, σχεδιασμένο για να μετατραπεί σε διάφορα, όχι ευχάριστα, πράγματα, όπως ασθενοφόρο ή νεκροφόρα.

Τη μετατροπή είχε αναλάβει η Miller-Meteor, εξειδικευμένη σε αμαξώματα ειδικού τύπου. Η ιδέα επαναλήφθηκε και στο sequel της ταινίας το 2016, αυτή τη φορά με μια Cadillac Fleetwood του 1984. Κι αν νομίζετε ότι αυτές οι ιδέες είναι παρωχημένες, σκεφτείτε ξανά. Στην αγορά κυκλοφορούν σήμερα αρκετές νεκροφόρες προς πώληση στο Διαδίκτυο. Ποικίλλουν από κλασικά ιταλικά μοντέλα, όπως το Fiat 522 που εμφανίστηκε στη σειρά ταινιών «Fantozzi», έως τροποποιημένα Tesla με τιμές που φτάνουν ακόμα και τις 200.000 ευρώ, κατασκευασμένα από τον Νορβηγό Jan Erik Naley. Ακόμα και στην πλατφόρμα Alibaba μπορεί κανείς να βρει νεκροφόρες προς παραγγελία και μάλιστα σε ρυμουλκούμενη έκδοση.

Η ιστορία αυτών των οχημάτων είναι μεγάλη και απρόσμενα πρωτοποριακή. Όσο απίστευτο κι αν ακούγεται, τα πρώτα μηχανοκίνητα οχήματα αυτού του είδους χρονολογούνται στις αρχές του 20ού αιώνα. Γιατί; Πάρτε για παράδειγμα μια τυπική πομπή με άμαξες και άλογα. Πέρα από την ασταθή παροχή δύναμης, που δεν εξασφάλιζαν σταθερό «βήμα», υπήρχε και ένα άλλο πρόβλημα, οι «άτυχες» στιγμές των αλόγων. Επηρέαζαν την πομπή που ακολουθούσε το φέρετρο, αναγκάζοντάς την να κάνει σλάλομ ανάμεσα στις βρομιές. Έτσι, όταν δόθηκε η ευκαιρία, τα γραφεία τελετών στις ΗΠΑ αγκάλιασαν την τεχνολογία. Οι πρώτες εκδόσεις ήταν ηλεκτρικές, ένας προάγγελος της σημερινής «πράσινης» τεχνολογίας.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται με σύγχρονες προσεγγίσεις, όπως οι Ford Mustang Mach-E, που μετατράπηκαν σε νεκροφόρες από τη βρετανική εταιρία Etive. Για τους φανατικούς των δύο τροχών, υπάρχουν και μοτοσικλέτες με sidecar για φέρετρο… Πιο συγκεκριμένα, μοντέλα των Harley-Davidson, Triumph ή Suzuki, τα οποία είναι διαθέσιμα σε γραφεία τελετών στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα, εάν κάποιος θέλει να φύγει από τον μάταιο τούτο κόσμο με στρατιωτικές τιμές, υπάρχει και η επιλογή του θωρακισμένου ερπυστριοφόρου GKN Sankey FV432.

Με βάρος άνω των 15 τόνων και μέγιστη ταχύτητα 52 χλμ./ώρα, είναι ένα όχημα που δεν σταματάει πουθενά, ακόμα και στο ύστατο ταξίδι. Οι νεκροφόρες, άλλωστε, πάντα αντικατόπτριζαν και το status ή το ύφος του εκλιπόντος. Πάρτε για παράδειγμα την Cadillac του John F. Kennedy – που τον μετέφερε τον Νοέμβριο του 1963 από το νοσοκομείο Parkland Memorial στο Air Force One. Αντίστοιχα, την Jaguar XF της βασίλισσας Ελισάβετ και την κομψή Daimler DS420 της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Πρόσφατα, σχολιάστηκε και το λευκό Dodge Ram 1500 που μετέφερε το άψυχο σώμα του Πάπα Φραγκίσκου στον τελευταίο τόπο κατοικίας του, τη Βασιλική της Santa Maria Maggiore στη Ρώμη. Για τους λάτρεις του είδους, υπάρχουν και δύο μουσεία αφιερωμένα στα οχήματα αυτά, το Εθνικό Μουσείο των Νεκροφόρων στην Ατριπάλντα της Ιταλίας και το Museu de Carrosses Fúnebres στη Βαρκελώνη.

Tesla Model S

Η Tesla, όπως είναι γνωστό, είναι κάτι σαν θρησκεία. Και ευτυχώς που ο Νορβηγός μηχανικός Jan Erik Naley φρόντισε για τους «πιστούς» αυτής της σέκτας. Πριν από αυτόν, θα ήταν καταδικασμένοι να διανύσουν την τελευταία τους διαδρομή πάνω σε κάποιο βαρετό όχημα.

GKN-SANKEY FV432 APC

Από τεχνικής σκοπιάς, πρόκειται για ένα τεθωρακισμένο και ερπυστριοφόρο όχημα, πρακτικά όμως είναι πολλαπλών χρήσεων. Αν και στον στρατό της Μεγ. Βρετανίας χρησιμοποιείται ακόμη και ως ασθενοφόρο, στην πολιτική του «μετενσάρκωση» μπορεί να εξυπηρετήσει ένα τελευταίο ταξίδι… μέσα σε θωρακισμένο κουβούκλιο.

Dodge RAM 1500

Στις ΗΠΑ δεν αποτελεί καμία έκπληξη, αλλά στη «γηραιά ήπειρο» το μεταμορφωμένο σε νεκροφόρα pick-up είναι μια καινούργια τάση. Την οποία μάλιστα λάνσαρε –και όχι τυχαία– ο Πάπας Φραγκίσκος, ο πρώτος μη Ευρωπαίος Πάπας στην Ιστορία. Το δικό του όχημα ήταν ανοιχτού τύπου, αλλά κυκλοφορεί και σε κλειστή έκδοση.

Ford Mustang Mach-E

Στην Αγγλία κρατούν τα σκήπτρα – τουλάχιστον όσον αφορά την προσφορά ηλεκτροκίνητων νεκροφόρων. Η εταιρία Coleman Milne, πέρα από το μοντέλο Etive που βασίζεται στη Ford Mustang Mach-E, προσφέρει και έκδοση λιμουζίνας.

Αθάνατα Ρεκόρ

Ποιος είπε ότι το τελευταίο ταξίδι πρέπει να είναι πένθιμο; Ο Αυστραλός οδηγός Shane Hammond σίγουρα δεν συμφωνεί, καθώς από το 2010 κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας για νεκροφόρα με 186,04 χλμ./ώρα. Μια επίδοση που πέτυχε στην πίστα Tdra Dragway στην Τασμανία. Το ρεκόρ του απειλήθηκε το 2017 από ένα όχημα με το χαρακτηριστικό όνομα Dead Quick, ένα Ford Cardinal του 1992, του οποίου το φέρετρο είχε αντικατασταθεί από μια τουρμπίνα. Πίσω από το τιμόνι βρέθηκε ο Matt McKeown, ήδη κάτοχος ενός εξίσου εκκεντρικού τίτλου, του πιο γρήγορου καροτσιού σούπερ μάρκετ στον κόσμο, σύμφωνα με τα Ρεκόρ Guinness. Παρά τις φιλοδοξίες, η απόπειρα δεν στέφθηκε από επιτυχία. Αλλά τα παράδοξα ρεκόρ δεν σταματούν εδώ.

Το 2013, καταγράφηκε και η ταχύτερη «κηδειο-μοτοσικλέτα» του κόσμου, που έπιασε τα 203,74 χλμ./ώρα. Σαν να μην έφταναν αυτά, το 2022 η έκθεση Funerex Africa –η μεγαλύτερη αφρικανική διοργάνωση για τον κλάδο των τελετών– πέρασε στην Ιστορία για τη μεγαλύτερη πομπή νεκροφόρων που έγινε ποτέ. Συνολικά 122 οχήματα παρήλασαν στη διάσημη πίστα του Kyalami, στη Νότια Αφρική. Πώς γεννήθηκε αυτή η –κατά τα φαινόμενα– μακάβρια ιδέα; Οι διοργανωτές απάντησαν με χιούμορ, καθώς ήθελαν να κάνουν κάτι αξέχαστο μετά την πανδημία.

