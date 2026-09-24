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Όταν η βενζίνη κόστιζε 0,75 ευρώ στην Ελλάδα – Πότε ήταν αυτό;

ΠΕΜΠΤΗ | 24.09.2026
Στέλιος Παππάς
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Η αμόλυβδη στην Ελλάδα είχε πέσει στα 0,748 ευρώ/λίτρο κάποτε. Δείτε πότε καταγράφηκε και πόσο έχει αλλάξει η τιμή.

Σήμερα μια τιμή 0,75 ευρώ το λίτρο για βενζίνη ακούγεται σχεδόν εξωπραγματική. Κι όμως, πριν από περίπου δύο δεκαετίες ήταν πραγματικότητα στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία του Weekly Oil Bulletin της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων στη χώρα μας είχε υποχωρήσει στα 0,748 ευρώ/λίτρο την εβδομάδα της 10ης Ιανουαρίου 2005. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο που εμφανίζεται στη σειρά δεδομένων της Κομισιόν από το 2005 και μετά.

Με απλά λόγια, τότε ένα γέμισμα 50 λίτρων κόστιζε περίπου 37,40 ευρώ.

Η εβδομάδα που η αμόλυβδη έπεσε στα 0,748 ευρώ

Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι στις αρχές του 2005 η βενζίνη στην Ελλάδα κινήθηκε στα χαμηλότερα επίπεδα της συγκεκριμένης ιστορικής σειράς.

Στις 3 Ιανουαρίου 2005 η μέση τιμή βρισκόταν ήδη κοντά στα 0,75 ευρώ/λίτρο, ενώ στις 10 Ιανουαρίου καταγράφηκε στα 0,748 ευρώ/λίτρο.

Από εκεί και πέρα η τάση αντιστράφηκε:

  • 17 Ιανουαρίου 2005: περίπου 0,767 €/λίτρο
  • 24 Ιανουαρίου 2005: 0,783 €/λίτρο
  • 31 Ιανουαρίου 2005: περίπου 0,80 €/λίτρο
  • Μάιος 2005: περίπου 0,88 €/λίτρο

Η άνοδος συνεχίστηκε μέσα στη χρονιά, καθώς οι διεθνείς τιμές πετρελαίου άρχισαν να κινούνται υψηλότερα.

Το 2004 ήταν ακόμη φθηνότερη

Υπάρχει όμως μια σημαντική λεπτομέρεια. Το 0,748 €/λίτρο δεν είναι η χαμηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα, αλλά το χαμηλότερο σημείο της ευρωπαϊκής εβδομαδιαίας σειράς που ξεκινά από το 2005.

Αν πάμε έναν χρόνο πιο πίσω, βρίσκουμε ακόμη χαμηλότερες τιμές. Στα επίσημα πρακτικά της Βουλής καταγράφεται ότι στις 2 Ιανουαρίου 2004 η μέση τιμή της αμόλυβδης ήταν 0,731 ευρώ/λίτρο, ενώ στις 8 Μαρτίου 2004 βρισκόταν στα 0,756 ευρώ/λίτρο.

Άρα η τιμή των 0,75 ευρώ δεν ήταν μεμονωμένο φαινόμενο. Ήταν χαρακτηριστικό των αρχών της δεκαετίας του 2000, όταν το κόστος καυσίμων βρισκόταν σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο.

Γιατί ήταν τόσο φθηνή η βενζίνη τότε

Η διαφορά δεν οφείλεται σε έναν μόνο παράγοντα. Στις αρχές του 2004, για παράδειγμα, η τιμή του Brent βρισκόταν περίπου στα 31 δολάρια το βαρέλι, επίπεδο πολύ χαμηλότερο από εκείνο που ακολούθησε τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, η συνολική φορολογική επιβάρυνση στα καύσιμα ήταν διαφορετική από τη σημερινή, ενώ ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης αυξήθηκε σημαντικά στα επόμενα χρόνια. Η εικόνα άρχισε να αλλάζει γρήγορα ήδη από το 2005. Τον Μάιο εκείνης της χρονιάς, η μέση τιμή της αμόλυβδης είχε ανέβει στα 0,853 ευρώ/λίτρο, δηλαδή περίπου 16,7% υψηλότερα σε σχέση με τις αρχές του 2004.

Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων Πρατήρια καύσιμα οκτάνια κετάνια

Από τα 0,75 στα πάνω από 2 ευρώ

Η σύγκριση με τη σημερινή αγορά είναι εντυπωσιακή. Στις 22 Σεπτεμβρίου 2026, η πανελλαδική μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων βρισκόταν στα 2,199 ευρώ/λίτρο. Σε σχέση με τα 0,748 ευρώ του Ιανουαρίου 2005, αυτό σημαίνει αύξηση περίπου 194%.

Περίοδος Μέση τιμή 95άρας
10 Ιανουαρίου 2005 0,748 €/λίτρο
22 Σεπτεμβρίου 2026 2,199 €/λίτρο

Η σημερινή τιμή είναι δηλαδή σχεδόν τρεις φορές υψηλότερη.

Τότε 37 ευρώ το γέμισμα, σήμερα σχεδόν 110

Η διαφορά γίνεται ακόμη πιο κατανοητή αν τη μεταφέρουμε σε ένα τυπικό ρεζερβουάρ.

Για 50 λίτρα βενζίνης:

  • το 2005, με 0,748 €/λίτρο, το κόστος ήταν περίπου 37,40 ευρώ
  • σήμερα, με 2,199 €/λίτρο, το ίδιο γέμισμα κοστίζει περίπου 109,95 ευρώ

Μιλάμε για διαφορά άνω των 72 ευρώ σε ένα μόνο γέμισμα.

Βέβαια, μια απευθείας σύγκριση δύο τιμών με απόσταση 21 ετών δεν λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό, τις μεταβολές μισθών και την αγοραστική δύναμη. Δείχνει όμως καθαρά πόσο διαφορετικό ήταν το ονομαστικό κόστος καυσίμου εκείνη την εποχή.

Βενζίνη

Η Ελλάδα τότε ήταν από τις φθηνότερες χώρες της Ευρώπης

Το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι στις αρχές του 2005 η Ελλάδα δεν είχε απλώς φθηνότερη βενζίνη από σήμερα. Βρισκόταν και χαμηλά στην ευρωπαϊκή κατάταξη τιμών.

Στις 24 Ιανουαρίου 2005, όταν η αμόλυβδη στην Ελλάδα κόστιζε 0,783 €/λίτρο, η χώρα ήταν η πέμπτη φθηνότερη μεταξύ 24 ευρωπαϊκών χωρών που περιλαμβάνονταν στα δεδομένα της Επιτροπής.

Την ίδια εβδομάδα:

  • Εσθονία: 0,678 €/λίτρο
  • Λετονία: 0,714 €/λίτρο
  • Λιθουανία: 0,726 €/λίτρο
  • Κύπρος: 0,762 €/λίτρο
  • Ελλάδα: 0,783 €/λίτρο
  • Ολλανδία: 1,252 €/λίτρο

Η εικόνα αυτή απέχει πολύ από όσα έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά καυσίμων.

Ένα ιστορικό χαμηλό που μοιάζει πλέον μακρινό

Η περίοδος των 0,75 ευρώ το λίτρο κράτησε ελάχιστα. Μέσα σε λίγες εβδομάδες η αμόλυβδη άρχισε να ανεβαίνει και τα επόμενα χρόνια πέρασε σταδιακά το 1 ευρώ, αργότερα το 1,5 ευρώ και τελικά τα 2 ευρώ σε περιόδους έντονης ενεργειακής κρίσης.

Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγράφουν για την περίοδο από το 2005 και μετά εύρος περίπου 0,75 έως 2,42 ευρώ/λίτρο, με την κορυφή να έρχεται το 2022.

Έτσι, η τιμή των 0,75 ευρώ δεν αποτελεί απλώς μια ενδιαφέρουσα ιστορική λεπτομέρεια. Αποτυπώνει πόσο ριζικά έχει αλλάξει μέσα σε δύο δεκαετίες το κόστος της αυτοκίνησης στην Ελλάδα.

Τι κρατάμε;

  • Η αμόλυβδη 95 κόστιζε 0,748 ευρώ/λίτρο στις 10 Ιανουαρίου 2005.
  • Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο στη σειρά του Weekly Oil Bulletin από το 2005 και μετά.
  • Το 2004 είχε καταγραφεί ακόμη χαμηλότερη μέση τιμή, 0,731 ευρώ/λίτρο.
  • Ένα γέμισμα 50 λίτρων το 2005 κόστιζε περίπου 37,40 ευρώ.
  • Στις 22 Σεπτεμβρίου 2026 το ίδιο γέμισμα κόστιζε σχεδόν 110 ευρώ.
  • Η ονομαστική τιμή της βενζίνης έχει αυξηθεί περίπου 194% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2005.
  • Στις αρχές του 2005 η Ελλάδα ήταν μία από τις φθηνότερες αγορές βενζίνης στην Ευρώπη.
  • Η περίοδος των 0,75 ευρώ κράτησε λίγο, καθώς μέσα στο ίδιο έτος οι τιμές άρχισαν να ανεβαίνουν αισθητά.

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Tags
#βενζίνη#καύσιμα#τιμή βενζίνης
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
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