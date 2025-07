Παγκόσμια πρωτιά – Δες το πρώτο αυτοκίνητο που παραδόθηκε οδηγώντας μόνο του στον ιδιοκτήτη

Έχουμε 2025 και μπορεί ακόμα να μην έχουμε ιπτάμενα αυτοκίνητα, ωστόσο, έχουμε το πρώτο αυτοκίνητο που παραδόθηκε… μόνο του.

Άλλη μια παγκόσμια πρωτιά για την Tesla, της οποίας ένα αυτοκίνητο παραδόθηκε στον νέο του ιδιοκτήτη μόνο του, οδηγώντας για περίπου 30 λεπτά από το Gigafactory της εταιρείας στο Τέξας έως το νέο του σπίτι. Εξοπλισμένο με το νέο Robotaxi λογισμικό, το οποίο αντικαταστάθηκε με το σύστημα FSD (Full Self-Driving) μετά την παράδοση.

Η πρωτοφανής αυτόνομη παράδοση του ηλεκτρικού crossover της Tesla βιντεοσκοπήθηκε εξ ολοκλήρου και το βίντεο ανέβηκε στο Youtube.

The first fully autonomous delivery of a Tesla Model Y from factory to a customer home across town, including highways, was just completed a day ahead of schedule!!

Congratulations to the @Tesla_AI teams, both software & AI chip design!

— Elon Musk (@elonmusk) June 27, 2025