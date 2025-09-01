Πάνω από 1 στα 4 αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ευρώπη έχουν αυτό το χρώμα

Ένα στα τέσσερα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους της Ευρώπης έχουν αυτό το χρώμα – Μπορείς να μαντέψεις ποιο είναι;

Πάνω από το 27% των αυτοκινήτων που πωλούνται στην Ευρώπη είναι γκρι

Αν οδηγείς αυτοκίνητο με οποιοδήποτε χρώμα εκτός του γκρι είσαι στη μειοψηφία

Τα χρώματα που ακολουθούν είναι τα: άσπρο, μαύρο, μπλε και κόκκινο

Αυτά και άλλα πολλά αποκάλυψε η έρευνα της Jato Dynamics

Οδηγείς αυτοκίνητο με κάποιο «φανταχτερό» χρώμα όπως για παράδειγμα κόκκινο ή κίτρινο; Μάθε τότε πως είσαι στην μειοψηφία και κινδυνεύεις να γίνεις κάτι σαν… είδος προς εξαφάνιση! Αυτό αφού, σύμφωνα με νέα έρευνα, οι οδηγοί που επιλέγουν να βάλουν λίγο χρώμα στη ζωή τους είναι ελάχιστοι, αφού η συντριπτική πλειοψηφία στην Ευρώπη επιλέγει αποχρώσεις του γκρι, άσπρο ή μαύρο.

Η Ευρώπη έχει γίνει «γκρίζο τοπίο»

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της εταιρείας Jato Dynamics στις πέντε μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης, σχεδόν το 70% των νέων αυτοκινήτων παραδίδονται σε αποχρώσεις του γκρι, του λευκού ή του μαύρου. Το γκρι είναι το πιο δημοφιλές, αντιπροσωπεύοντας το 27,3% των πωλήσεων, με το λευκό να ακολουθεί με 22% και το μαύρο με 18%.

Στην τέταρτη θέση της κατάταξης βρίσκεται το μπλε, με 12,1% και ακολουθούν, το κόκκινο με 7,4%, το ασημί με 5,4% και το πράσινο με 2,8%.

Η Jato Dynamics λέει πως, ακόμα και αυτοκίνητα που παρουσιάζονται με ένα πιο «ζωηρό» χρώμα, οι περισσότεροι αγοραστές τελικά επιλέγουν πιο διακριτικές και ουδέτερες αποχρώσεις αντί για έντονες, πιο «τολμηρές» επιλογές.

Τι λέει η έρευνα για τα εσωτερικά

Εκτός από το αγαπημένο χρώμα που οι Ευρωπαίοι επιλέγουν για τα αυτοκίνητά τους, η Jato Dynamics αποκάλυψε και το τι προτιμούν οι αγοραστές για το εσωτερικό των αυτοκινήτων τους. Οι προτιμήσεις των αγοραστών διαφέρουν από χώρα σε χώρα, με καταναλωτές όπως τους Γερμανούς και τους Βρετανούς να προτιμούν το δέρμα, ενώ οι στη Νότια Ευρώπη κυριαρχεί η πιο οικονομική επιλογή των υφασμάτινων επενδύσεων.

Συγκεκριμένα, το 57% των Γερμανών και το 53% των Βρετανών πληρώνουν μεταξύ 500 και 1.000 ευρώ για δερμάτινες επενδύσεις.

Αντίθετα, το 85% των Ισπανών, καθώς και περίπου τρία τέταρτα των Ιταλών και των Γάλλων αγοραστών, επιλέγουν τις πιο οικονομικές υφασμάτινες επιλογές.

Τι κρατάμε:

Ξεκάθαρη προτίμηση στις «βαρετές» αποχρώσεις του γκρι δείχνουν οι Ευρωπαίοι

Σχεδόν τα 7 στα 10 αυτοκίνητα στην Ευρώπη είναι γκρι, μαύρα ή άσπρα

Σε δύο στρατόπεδα χωρίζονται οι Βόρειοι και οι Νότιοι Ευρωπαίοι όσον αφορά στα εσωτερικά

Γερμανοί και Βρετανοί «τα σκάνε» για δέρματα, ενώ Ιταλοί και Γάλλοι αρκούνται στο ύφασμα

Πηγή: Carscoops.com

