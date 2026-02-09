Peugeot 2008: Ποια έκδοση κάνει 100 km με τα λιγότερα χρήματα;

Το Peugeot 2008 είναι ένα από τα πιο πολυδιάστατα B-SUV της αγοράς, όχι μόνο σε επίπεδο εξοπλισμού και κινητήρων αλλά και σε επίπεδο φιλοσοφίας κίνησης, καθώς προσφέρεται σε βενζίνη, υβριδικό και αμιγώς ηλεκτρικό.

Και αυτό δημιουργεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πεδίο σύγκρισης, γιατί μιλάμε για το ίδιο ακριβώς αμάξωμα, με ίδιο βάρος, ίδιους χώρους και ίδια χρήση, αλλά με τρεις εντελώς διαφορετικούς τρόπους κατανάλωσης ενέργειας. Με απλά λόγια, εδώ μπορούμε να δούμε καθαρά ποια τεχνολογία καίει τα λιγότερα ευρώ και όχι απλώς τα λιγότερα λίτρα ή kWh. Η σύγκριση γίνεται με εργοστασιακές καταναλώσεις και σημερινό εύρος τιμών ενέργειας στην Ελλάδα, σε δύο σενάρια: φθηνός και ακριβός ανεφοδιασμός.

Ξεκινάμε από την ηλεκτρική εκδοχή, που θεωρητικά έχει και το χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Η κατανάλωση είναι 15,5 kWh/100 km. Σε φθηνή οικιακή φόρτιση, το κόστος διαμορφώνεται στα 2,17€/100 km. Σε ακριβότερη οικιακή χρέωση, ανεβαίνει στα 3,41€/100 km. Ακόμη και στο δυσμενές σενάριο, μιλάμε για κόστος κάτω από 3,5 ευρώ, νούμερο που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα φάνταζε αδιανόητο για SUV αυτής της κατηγορίας.

Η θερμική βάση της γκάμας καταναλώνει 5,7 λτ/100 km. Με φθηνή βενζίνη, το κόστος φτάνει τα 9,63€/100 km. Με ακριβή βενζίνη, ανεβαίνει στα 9,92€/100 km. Το ποσό πλησιάζει το δεκάρικο ανά 100 χιλιόμετρα, σχεδόν τετραπλάσιο από το ηλεκτρικό στο ευνοϊκό σενάριο φόρτισης.

Οι δύο υβριδικές εκδόσεις έχουν ίδια κατανάλωση, 4,9 λτ/100 km, οπότε αντιμετωπίζονται ως μία περίπτωση. Με φθηνή βενζίνη, το κόστος είναι 8,28 €/100 km, ενώ με ακριβή φτάνει τα 8,53€/100 km. Το Hybrid μειώνει αισθητά το κόστος σε σχέση με το PureTech, αλλά δεν μπορεί να πλησιάσει την οικονομία της ηλεκτρικής έκδοσης.

Η διαφορά σε πραγματικά χρήματα

Βάζοντας τα πάντα κάτω με καθαρά αριθμητικούς όρους, η εικόνα που προκύπτει είναι απολύτως ξεκάθαρη και δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας. Το αμιγώς ηλεκτρικό Peugeot e-2008 χρειάζεται από 2,17€ έως 3,41€ για να καλύψει 100 χιλιόμετρα, ανάλογα με το αν φορτίζει κανείς με χαμηλή ή υψηλή οικιακή χρέωση. Στον αντίποδα, το υβριδικό Peugeot 2008 απαιτεί από 8,28€ έως 8,53€ για την ίδια απόσταση, ενώ η καθαρά βενζινοκίνητη έκδοση PureTech φτάνει από 9,63€ έως 9,92€.

Με απλά λόγια, η ψαλίδα μεταξύ ηλεκτρικού και βενζίνης ξεπερνά τα 7€ ανά 100 χιλιόμετρα, διαφορά που σε καθημερινή χρήση δεν είναι απλώς αισθητή αλλά καθοριστική.

Όταν μεταφέρεις τα παραπάνω νούμερα σε ένα πιο ρεαλιστικό σενάριο χρήσης, για παράδειγμα 1.500 χιλιόμετρα τον μήνα, τότε η εικόνα γίνεται ακόμη πιο χειροπιαστή. Το ηλεκτρικό e-2008 χρειάζεται περίπου 33€ έως 51€ σε ενέργεια. Το υβριδικό Peugeot 2008 ανεβαίνει αισθητά, κινούμενο περίπου μεταξύ 124 € και 128 €, ενώ το βενζινοκίνητο PureTech φτάνει σχεδόν τα 145€ έως 149€ για την ίδια απόσταση. Σε ετήσια βάση, η διαφορά μεταξύ ηλεκτρικού και βενζίνης μπορεί εύκολα να ξεπεράσει τα 1.100€, αποκλειστικά σε επίπεδο ενέργειας.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να μπει μια σημαντική παράμετρος που επηρεάζει καθοριστικά την εξίσωση κόστους. Το χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα του ηλεκτρικού Peugeot 2008 προϋποθέτει οικιακή φόρτιση, είτε μέσω wallbox είτε μέσω νυχτερινού τιμολογίου. Εκεί το κόστος παραμένει εντυπωσιακά χαμηλό. Αν όμως η φόρτιση γίνεται κυρίως σε δημόσιους ταχυφορτιστές, το κόστος αυξάνεται αισθητά και πλησιάζει τα επίπεδα ενός υβριδικού. Δεν τα ξεπερνά εύκολα, αλλά η διαφορά μειώνεται. Με άλλα λόγια, το πραγματικό οικονομικό όφελος της ηλεκτρικής έκδοσης ξεκλειδώνει όταν υπάρχει δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι.

Κοιτώντας συνολικά τη γκάμα, κάθε σύστημα κίνησης έχει τον δικό του ρόλο. Το βενζινοκίνητο Peugeot 2008 παραμένει η πιο απλή και προσιτή λύση αγοράς, χωρίς εξάρτηση από υποδομές ή συνήθειες φόρτισης. Το Hybrid λειτουργεί ως η ισορροπημένη επιλογή, προσφέροντας αισθητά χαμηλότερη κατανάλωση χωρίς να αλλάζει δραστικά την καθημερινότητα του οδηγού. Από την άλλη πλευρά, το ηλεκτρικό e-2008 αναδεικνύεται ξεκάθαρα ως ο πρωταθλητής κόστους χρήσης, με διαφορά που μεγαλώνει όσο αυξάνονται τα χιλιόμετρα.

Αν δεις τη σύγκριση ψυχρά, αποκλειστικά με όρους ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα, το αποτέλεσμα είναι απολύτως ξεκάθαρο. Το ηλεκτρικό Peugeot 2008 κινείται με κόστος που ξεκινά από λίγο πάνω από 2 ευρώ, το υβριδικό χρειάζεται περίπου τα τριπλάσια, ενώ το βενζινοκίνητο σχεδόν τα τετραπλάσια για την ίδια απόσταση. Και αυτή η απλή αλλά ουσιαστική σύγκριση δείχνει πού βρίσκεται σήμερα το πραγματικό οικονομικό πλεονέκτημα στην κατηγορία. Στην πρίζα και όχι στην αντλία.

Τι κρατάμε;