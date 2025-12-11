Πινακίδα που μοιάζει με αποτσίγαρο – Ξέρεις τι σημαίνει;

Τι σημαίνει άραγε το – για πολλούς – άγνωστο σήμα που θυμίζει αποτσίγαρο και για τι κινδύνους ακριβώς μας προειδοποιεί;

Πολλοί οδηγοί θυμούνται τα σήματα μέχρι να πάρουν το δίπλωμα και έπειτα τα ξεχνούν. Στην πραγματικότητα όμως, η σωστή ενημέρωση για την οδική σήμανση μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα ασφαλές ταξίδι και ένα επικίνδυνο ατύχημα.

Το σήμα που σε πρώτη ματιά θυμίζει «αποτσίγαρο» είναι στην ουσία ένα προειδοποιητικό τρίγωνο που σημαίνει πως ο δρόμος από ασφαλτόδρομος γίνεται χωματόδρομος.

Τι σημαίνει στην πράξη

Ο οδηγός πρέπει να μειώσει ταχύτητα πριν αλλάξει το τερέν .

Οι ταχύτητες σε χωματόδρομο είναι χαμηλότερες και η πρόσφυση πιο περιορισμένη.

Μια απότομη αλλαγή χωρίς προσαρμογή μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου ή ζημιές στο όχημα.

Ακόμα και αν κάποιος δεν γνωρίζει ακριβώς το σήμα, το γεγονός ότι βρίσκεται σε τρίγωνο προειδοποίησης αρκεί για να καταλάβει πως απαιτείται προσοχή.

Ελλάδα και Ευρώπη

Στην Ελλάδα – όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες – το συγκεκριμένο σήμα δεν χρησιμοποιείται επισήμως.

Αντ’ αυτού, συναντάμε πινακίδες που προειδοποιούν:

Για ολισθηρότητα του οδοστρώματος .

Για εκτίναξη χαλικιών.

Αν και διαφορετικές, έχουν τον ίδιο στόχο: να ενημερώσουν τον οδηγό ότι ο δρόμος αλλάζει χαρακτηριστικά και χρειάζεται αμυντική οδήγηση.

Τι κρατάμε: Η οδική σήμανση είναι ζήτημα ασφάλειας, όχι απλή θεωρία

Το «σήμα-αποτσίγαρο» αφορά τη μετάβαση από άσφαλτο σε χωματόδρομο

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει, αλλά τα αντίστοιχα σήματα για ολισθηρότητα/χαλικιά επιτελούν παρόμοιο σκοπό

Η προσαρμογή της ταχύτητας είναι το κλειδί για να αποφευχθούν ατυχήματα και ζημιές

Το νέο Toyota C-HR+ στην Αθήνα – Πού θα το δεις από κοντά πριν την επίσημη κυκλοφορία του

Maxus T60 MAX: Νέο κεφάλαιο στα Ελληνικά pick-up, με 215 ίππους και προσιτή τιμή

Το Tesla που κάνει 534 km με ένα γέμισμα, 0-100 km/h σε 6,2 sec και έχει τιμή 33.990 ευρώ