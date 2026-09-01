Ποια αυτοκίνητα έχουν τη μεγαλύτερη εργοστασιακή εγγύηση στην Ελλάδα;

Η μεγάλη εγγύηση αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα για την αγορά καινούργιου αυτοκινήτου. Ποιες μάρκες προσφέρουν σήμερα τη μεγαλύτερη κάλυψη στην Ελλάδα;

Η εργοστασιακή εγγύηση έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα, ειδικά σε μια εποχή κατά την οποία τα αυτοκίνητα γίνονται πιο σύνθετα και το κόστος επισκευής ενός ηλεκτρονικού συστήματος, ενός αυτόματου κιβωτίου ή ενός ηλεκτροκινητήρα μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλό. Ωστόσο, πίσω από τις εντυπωσιακές αναφορές για 8, 10, 11 ή ακόμη και 12 χρόνια εγγύησης, δεν βρίσκεται πάντοτε η ίδια μορφή κάλυψης. Άλλο είναι η βασική εργοστασιακή εγγύηση που συνοδεύει το αυτοκίνητο από την πρώτη ημέρα και άλλο μια επέκταση που παρέχεται από τον εισαγωγέα, αγοράζεται επιπλέον ή ανανεώνεται κάθε χρόνο μέσω του επίσημου δικτύου service. Με αυστηρό κριτήριο, λοιπόν, τη βασική εγγύηση ολόκληρου του αυτοκινήτου, η οποία προσφέρεται χωρίς να υπολογίζονται μεταγενέστερες επεκτάσεις, αυτές είναι οι μάρκες με τη μεγαλύτερη κάλυψη στην ελληνική αγορά.

Πρώτη η GAC AION με 8 χρόνια εγγύηση

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η GAC AION, η οποία συνοδεύει τα καινούργια αυτοκίνητά της με εγγύηση οχήματος 8 ετών ή 160.000 χιλιομέτρων, ανάλογα με το ποιο όριο θα συμπληρωθεί πρώτο. Η κάλυψη αφορά τα μοντέλα της μάρκας που διατίθενται στην Ελλάδα, όπως το οικογενειακό ηλεκτρικό SUV AION V και το μικρότερο AION UT. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες βασικές εγγυήσεις που προσφέρονται σήμερα σε καινούργιο αυτοκίνητο, χωρίς να απαιτείται η ενεργοποίηση κάποιας πρόσθετης πολυετούς επέκτασης. Ξεχωριστή είναι η κάλυψη της μπαταρίας υψηλής τάσης, η οποία φτάνει τα 8 χρόνια ή 200.000 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία έχει μεγαλύτερο χιλιομετρικό όριο από το υπόλοιπο αυτοκίνητο, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για όσους πραγματοποιούν πολλές διαδρομές κάθε χρόνο. Με βάση, λοιπόν, τη χρονική διάρκεια της βασικής εγγύησης οχήματος, η GAC AION καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην Ελλάδα.

Δεύτερη η Changan με 7 χρόνια ή 160.000 χιλιόμετρα

Αμέσως μετά ακολουθεί η Changan, με βασική εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 160.000 χιλιομέτρων. Η κάλυψη ισχύει για τα ηλεκτρικά μοντέλα Deepal S05 και Deepal S07, τα οποία αποτελούν τις πρώτες προτάσεις της μάρκας στην ελληνική αγορά. Παρότι η διάρκεια είναι κατά ένα έτος μικρότερη από εκείνη της GAC AION, το χιλιομετρικό όριο παραμένει ίδιο. Αυτό καθιστά την εγγύηση της Changan ιδιαίτερα ανταγωνιστική για έναν οδηγό που καλύπτει περισσότερα από 20.000 χιλιόμετρα ετησίως. Η μπαταρία υψηλής τάσης και η ηλεκτρική κινητήρια μονάδα καλύπτονται για 8 χρόνια ή 200.000 χιλιόμετρα, με την εγγύηση της μπαταρίας να συνδέεται και με συγκεκριμένο ελάχιστο ποσοστό διατήρησης της αρχικής χωρητικότητάς της. Η εγγύηση αφορά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για μη εμπορικούς σκοπούς, επομένως ένας επαγγελματίας ή ιδιοκτήτης εταιρικού στόλου θα πρέπει να ελέγξει ξεχωριστά τους αντίστοιχους όρους.

Τρίτη θέση με τετραπλή ισοβαθμία

Στην τρίτη θέση δεν βρίσκεται μία αποκλειστικά εταιρεία. Υπάρχει ισοβαθμία ανάμεσα σε Kia, MG, Chery και Omoda & Jaecoo, καθώς όλες προσφέρουν βασική κάλυψη 7 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων. Η Kia είναι η πιο καθιερωμένη εκπρόσωπος αυτής της κατηγορίας. Η επταετής εγγύησή της εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια και καλύπτει το αυτοκίνητο για 7 χρόνια ή 150.000 χιλιόμετρα. Είναι επίσης μεταβιβάσιμη στον επόμενο ιδιοκτήτη, εφόσον το όχημα έχει συντηρηθεί σωστά, κάτι που μπορεί να λειτουργήσει θετικά και για τη μεταπωλητική του αξία. Την ίδια διάρκεια προσφέρει και η MG, με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης ή 150.000 χιλιόμετρα για τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης. Για εταιρικά και επαγγελματικά οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται διαφορετικοί όροι, οπότε απαιτείται σχετικός έλεγχος πριν από την αγορά. Στα 7 χρόνια ή 150.000 χιλιόμετρα βρίσκεται και η βασική κάλυψη της Chery. Η εταιρεία διαφημίζει τη δυνατότητα επέκτασης μέχρι και τα 12 χρόνια, όμως αυτό το διάστημα δεν πρέπει να συγχέεται με την αρχική εργοστασιακή εγγύηση. Τα πρώτα 7 χρόνια αποτελούν τη βασική κάλυψη, ενώ τα υπόλοιπα 5 χρόνια προκύπτουν μέσω ξεχωριστής επέκτασης. Αντίστοιχη εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων προσφέρουν οι Omoda και Jaecoo, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κάτω από την κοινή εμπορική οργάνωση.

Γιατί δεν βρίσκεται η Subaru στην πρώτη τριάδα;

Η Subaru προβάλλει συνολική κάλυψη 8 ετών και απεριόριστων χιλιομέτρων μέσω του προγράμματος Subaru Safe 8. Ωστόσο, η βασική εργοστασιακή εγγύηση διαρκεί 3 χρόνια ή 100.000 χιλιόμετρα. Μετά τη λήξη της, το αυτοκίνητο καλύπτεται για ακόμη πέντε χρόνια μέσω πρόσθετου προγράμματος, το οποίο απαιτεί την πραγματοποίηση των προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο της Subaru και με γνήσια ανταλλακτικά. Πρόκειται αναμφίβολα για ένα ιδιαίτερα ισχυρό συνολικό πακέτο, ειδικά λόγω των απεριόριστων χιλιομέτρων, αλλά δεν αποτελεί οκταετή βασική εργοστασιακή εγγύηση. Για αυτόν τον λόγο δεν μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από την GAC AION, τη Changan ή τις μάρκες με πραγματική επταετή αρχική κάλυψη.

Προσοχή στις εγγυήσεις που ανανεώνονται με το service

Ανάλογη προσοχή χρειάζεται στα προγράμματα που υπόσχονται κάλυψη 10 ή 11 ετών. Η Toyota και η Lexus μπορούν να φτάσουν έως τα 11 χρόνια μέσω ετήσιας ανανέωσης, ενώ η Volkswagen προσφέρει μέσω του προγράμματος Volkswagen JOY κάλυψη έως 10 χρόνια ή 150.000 χιλιόμετρα. Το πρόγραμμα ενεργοποιείται ή ανανεώνεται με κάθε προγραμματισμένο service στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο, παρέχεται δωρεάν από την Kosmocar, αλλά δεν αποτελεί εργοστασιακή εγγύηση της Volkswagen AG. Παρόμοια προγράμματα διαθέτουν επίσης οι Zeekr, Suzuki και Skoda.