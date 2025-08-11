quattroruote-icon
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ποια δημοφιλή αυτοκίνητα μισεί ο Μαξ Φερστάπεν;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 11.08.2025
Autotypos Team
poia-dimofili-aftokinita-misei-o-max-ferstapen-769970

Ο τέσσερις φορές πρωταθλητής της Formula 1, Μαξ Φερστάπεν, δε μάσησε τα λόγια του (όπως συνήθως) και αποκάλυψε ποια αυτοκίνητα δε χωνεύει.

  • Ο Μαξ Φερστάπεν λέει πως τα προσθιοκίνητα αυτοκίνητα είναι «ότι χειρότερο»
  • Αυτό είπε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνέντευξής του με τον Chris Harris
  • Το εν λόγω σχόλιο έρχεται λίγο πριν η Red Bull πάει από κινητήρες της Honda σε αυτούς της Ford

Κινητήρες της Ford θα τροφοδοτούν τα μονοθέσια της Red Bull από το 2026, βάζοντας τέλος σε κάτι που ξεκίνησε από το 2019. Στα πλαίσια αυτής της μετάβασης, ο Μαξ Φερστάπεν έδωσε συνέντευξη στον Chris Harris και είχε την ευκαιρία να οδηγήσει τη νέα Ford Mustang GTD. Εκτός από το να δούμε τον Harris να… ιδρώνει, στο βίντεο ακούστηκαν κάποια πράγματα που ο Φερστάπεν ίσως να απέφευγε να αποκαλύψει υπό διαφορετικές συνθήκες.

Διαβάστε επίσης: Η συνεργασία που δεν ξέραμε ότι θέλαμε: Max Verstappen και Chris Harris οδηγούν τη νέα Ford Mustang GTD (video)

Ο λόγος για το «μίσος» του για τα προσθιοκίνητα αυτοκίνητα, κάτι που μια εταιρεία όπως η Honda πιθανότατα δε θα εκτιμήσει. Ο Φερστάπεν, εξ άλλου, έχει πρωταγωνιστήσει σε αρκετά διαφημιστικά σποτ με αυτοκίνητα όπως το προσθιοκίνητο Civic Type R.

Honda Civic

Αλλαγή πλεύσης κι αποκατάσταση βλάβης

Κάτι τέτοιο φαίνεται να ισχύει και για τον Φερστάπεν, ο οποίος μάλλον άλλαξε απότομα γνώμη για τα προσθιοκίνητα αυτοκίνητα. «Νομίζω ότι είναι πραγματικά βαρετά. Για μένα, είναι κάτι σαν αντι-οδήγηση. Οδήγησα (προσθιοκίνητα) μερικές φορές στον προσομοιωτή. Είναι ότι χειρότερο υπάρχει», ήταν τα λόγια του τέσσερις φορές πρωταθλητή.

Υπενθυμίζουμε πως πρόκειται για τον ίδιο Φερστάπεν που συμμετείχε στη διαφημιστική καμπάνια του Honda Civic Type R πριν μερικά χρόνια, όταν το τελευταίο κατάφερε να γίνει το γρηγορότερο προσθιοκίνητο αυτοκίνητο παραγωγής στο Nurburgring.

Νέο πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά: Αναλυτικά όσα πρέπει να ξέρεις – Λεπτομέρειες, όροι, ποσά και παραδείγματα

Το Renault που κάνει πάνω από 1.000 km με ένα γέμισμα και έχει τιμή 19.900 ευρώ

Δοκιμή Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid: Το ακραίο SUV με τους 740 ίππους

Tags
#Chris Harris#Ford#Ford Mustang GTD#Formula 1#Honda#Honda Civic Type R#Red Bull#Μαξ Φερστάπεν
Πρόσφατες Ειδήσεις