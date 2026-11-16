Ποια καινούργια αυτοκίνητα έχουν ακόμη κανονική ρεζέρβα;

Από ένα προσιτό supermini μέχρι τη Mercedes-AMG G63, ο πέμπτος τροχός (η ρεζέρβα) εξακολουθεί να έχει θέση στα καινούργια αυτοκίνητα. Σε ποια μοντέλα είναι στάνταρ, πού τον πληρώνεις έξτρα και πότε η επιλογή του κινητήρα αλλάζει την απάντηση;

Ένα κιτ με συμπιεστή και σφραγιστικό υγρό μπορεί να σε εξυπηρετήσει προσωρινά αν, για παράδειγμα, περάσει ένα καρφί στο πέλμα. Αν όμως μια πέτρα σκίσει το πλαϊνό του ελαστικού, χρειάζεσαι άλλον τροχό ή οδική βοήθεια. Και κάπου εκεί αποκτά αξία μια λεπτομέρεια του εξοπλισμού που σπάνια φτάνει στη συζήτηση την ώρα της αγοράς.

Dacia Sandero και Stepway: Κανονική ρεζέρβα από τη βασική έκδοση

Το Dacia Sandero TCe 100 είναι μία από τις πιο προσιτές επιλογές της ελληνικής αγοράς για όποιον θέλει κανονική ρεζέρβα. Στον βασικό εξοπλισμό του περιλαμβάνεται κιτ επισκευής ελαστικού. Κατά την παραγγελία, όμως, μπορείς να επιλέξεις εφεδρικό τροχό κανονικών διαστάσεων, τόσο στη βασική έκδοση essential όσο και στην πλουσιότερη expression. Η Dacia αναγράφει χρέωση 130 € προ ΦΠΑ και τέλους ταξινόμησης. Το ίδιο ισχύει για το Sandero Stepway TCe 110. Στο υπερυψωμένο μοντέλο η επιλογή προσφέρεται με την ίδια χρέωση και στις τρεις εκδόσεις εξοπλισμού, essential, expression και extreme. Επομένως, μπορείς να κρατήσεις τη βασική έκδοση και να προσθέσεις μόνο τον εξοπλισμό που σε ενδιαφέρει. Περισσότερη προσοχή θέλει η επιλογή του κινητήρα. Στα Sandero και Stepway Eco-G 120 με εργοστασιακό υγραέριο, η δεξαμενή του LPG καταλαμβάνει τον χώρο της ρεζέρβας και η Dacia εξαιρεί αυτές τις εκδόσεις από τη συγκεκριμένη δυνατότητα. Έτσι, ανάμεσα σε δύο φαινομενικά ίδια Sandero expression, το βενζινοκίνητο TCe 100 μπορεί να παραδοθεί με πέμπτο τροχό, ενώ το Eco-G 120 έρχεται με κιτ επισκευής.

Mercedes-AMG G -Class, INEOS Grenadier και Defender: Ο πέμπτος τροχός στην πίσω πόρτα

Στη θερμική Mercedes-AMG G-Class η απάντηση φαίνεται πριν καν ανοίξεις το πορτμπαγκάζ. Κάτω από το χαρακτηριστικό στρογγυλό κάλυμμα της πίσω πόρτας βρίσκεται ρεζέρβα πλήρους μεγέθους. Η εξωτερική τοποθέτηση έχει γίνει κομμάτι της σιλουέτας της G-Class, αλλά διατηρεί και την πρακτική της αξία. Όσο φορτωμένο κι αν είναι το αυτοκίνητο, έχεις πρόσβαση στον πέμπτο τροχό χωρίς να βγάλεις πρώτα τις αποσκευές. Την ίδια λογική ακολουθεί το INEOS Grenadier, που έκανε την ελληνική του πρεμιέρα στην Auto Athina 2026. Στο πενταθέσιο 4×4 η ρεζέρβα πλήρους μεγέθους είναι στάνταρ και βρίσκεται εξωτερικά, πάνω στην πίσω πόρτα. Για ένα αυτοκίνητο σχεδιασμένο να κινείται μακριά από την άσφαλτο, έχει σημασία να μπορείς να αντικαταστήσεις ένα τραυματισμένο ελαστικό ακόμη κι όταν το πλησιέστερο βουλκανιζατέρ απέχει αρκετά χιλιόμετρα. Ανάμεσα στις επιλογές βρίσκεται και το Land Rover Defender. Ο ελληνικός κατάλογος εξοπλισμού αναφέρει, μεταξύ άλλων, ατσάλινη ρεζέρβα πλήρους μεγέθους 18 ιντσών για συγκεκριμένες διαμορφώσεις. Εδώ έχει ενδιαφέρον και η ίδια η περιγραφή. Μια κανονική ρεζέρβα μπορεί να έχει ατσάλινη ζάντα, ακόμη κι αν οι τέσσερις τροχοί που βλέπεις στο αυτοκίνητο φορούν ζάντες αλουμινίου.

Toyota Land Cruiser: Πού κρύβεται η ρεζέρβα του ιαπωνικού 4×4;

Κοιτώντας το σημερινό Toyota Land Cruiser από πίσω, εύκολα θα αναρωτηθείς πού πήγε ο πέμπτος τροχός. Η Toyota τον έχει τοποθετήσει κάτω από το πίσω μέρος του αμαξώματος. Έτσι, η πίσω πόρτα μένει ελεύθερη και η ρεζέρβα δεν καταλαμβάνει χώρο μέσα στο πορτμπαγκάζ. Το Land Cruiser διατίθεται στην Ελλάδα με τον πετρελαιοκινητήρα 2,8 λίτρων και το ήπιο υβριδικό σύστημα 48V. Για τον υποψήφιο αγοραστή υπάρχει μια λεπτομέρεια που αξίζει επιβεβαίωση: ο ελληνικός πίνακας εξοπλισμού δεν προσδιορίζει τη διάσταση της ρεζέρβας ανά έκδοση. Αν ο τροχός πλήρους μεγέθους είναι προϋπόθεση αγοράς, ζήτησε να αναγράφεται η διάστασή του στην προσφορά για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

Dacia Duster: Ίδια χρέωση, διαφορετικός τροχός

Το Duster δείχνει γιατί έχει σημασία να διαβάσεις ολόκληρη την περιγραφή στον κατάλογο. Στις εκδόσεις expression, journey και extreme, η Dacia αναγράφει χρέωση 130 € προ ΦΠΑ και τέλους ταξινόμησης, ακριβώς όσα ζητά για την κανονική ρεζέρβα του Sandero. Στο Duster, όμως, η περιγραφή γράφει «εφεδρικός τροχός εξοικονόμησης χώρου», ενώ οι εκδόσεις Eco-G εξαιρούνται από την επιλογή. Πρόκειται για τον στενό τροχό ανάγκης. Ακόμη κι αν το λάστιχο έχει σκιστεί, μπορείς να το αντικαταστήσεις και να φτάσεις σε βουλκανιζατέρ, τηρώντας το όριο ταχύτητας που αναγράφεται στη ρεζέρβα και τις οδηγίες προσωρινής χρήσης του κατασκευαστή. Γι’ αυτό, αν θέλεις το επόμενο αυτοκίνητό σου να έχει πέμπτο τροχό, η πιο χρήσιμη ερώτηση στην έκθεση είναι συγκεκριμένη: «Στην έκδοση που παραγγέλνω, η ρεζέρβα είναι κανονικών διαστάσεων ή προσωρινής χρήσης;» Στην περίπτωση των Sandero και Duster, ακόμη και η ίδια ακριβώς χρέωση δίνει διαφορετική απάντηση.