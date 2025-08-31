Ποιας εταιρείας αυτοκινήτων η CEO έβγαλε πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2024;

Ποσό «μαμούθ» έβαλε στον λογαριασμό της η CEO, κατακτώντας την κορυφή ανάμεσα σε όλους τους CΕΟ των αυτοκινητοβιομηχανιών.

Όταν ακούσαμε για έρευνα σχετικά με τις ετήσιες απολαβές των CEO αμερικάνικων εταιρειών αυτοκινήτου το μυαλό μας πήγε αμέσως σε ένα πρόσωπο. Ωστόσο, ο Έλον Μασκ δεν συμπεριλαμβάνεται στην εν λόγω λίστα για το 2024, κάτι που ισχύει και για τους άλλους CEO μεγάλων εταιρειών με βάση εκτός Αμερικής, όπως για παράδειγμα ο CEO της Stellantis, εταιρείας που εδρεύει στην Ολλανδία.

Το Top3

Στην τρίτη θέση της κατάταξης των CEO με τα μεγαλύτερα έσοδα για το 2024 βρίσκεται ο RJ Scaringe της Rivian, ο οποίος είδε περισσότερα από 12 εκατ. ευρώ να μπαίνουν στον λογαριασμό του. Αυτό αποτελεί τεράστια αύξηση της τάξης του 974,1% σε σχέση με τo πιο ταπεινό 1.121.057 του 2023.

Στη δεύτερη θέση βρίσκουμε τον CEO της Ford, Jim Farley, του οποίου ο λογαριασμός μεγάλωσε κατά περίπου 23.820.000 ευρώ μέσα στη χρονιά που μας πέρασε, ποσό αυξημένο κατά 97,1% σε σχέση με το 2023.

Κανένας από τους δύο δεν κατάφερε να φτάσει την CEO της GM, Mary Barra, η οποία κέρδισε σχεδόν 25 εκατ. ευρώ. «Μικροπράγματα» για την Barra, η οποία το 2023 έβαλε στον λογαριασμό της περίπου 20.180.000 ευρώ.

Ακούγονται πολλά αλλά δεν είναι

Κι αν νομίζατε πως η θέση του CEO σε εταιρεία αυτοκινήτων είναι αυτή που πληρώνει καλύτερα, κάνετε μεγάλο λάθος. Μια ματιά στις απολαβές του CEO της Nvidia θα σας πείσει, αφού ο Jen-Hsun Huang έβαλε στην τσέπη του περισσότερα από 170 εκατ. ευρώ.

Ο Huang ωστόσο δεν είχε λόγο να πανηγυρίσει, αφού το 2023 είχε κερδίσει σχεδόν 250 εκατ. ευρώ!

Όπως προαναφέραμε, η λίστα με τους πιο καλοπληρωμένους CΕΟ στον χώρο του αυτοκινήτου για το 2024 δεν περιλάμβανε τον Έλον Μασκ, ο οποίος δεν κέρδισε τίποτα από την εν λόγω ιδιότητά του το 2024. Το δεν κέρδισε τίποτα είναι σχετικό βέβαια, αφού η Tesla του έδωσε 96 εκατ. μετοχές για να παραμείνει στην εταιρεία για άλλα δύο χρόνια.

Η συνολική αξία αυτών των μετοχών; Περίπου… 25 δισ.

Πηγή: Carscoops.com

