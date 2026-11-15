Ποιο είναι το μοντέλο με τις περισσότερες διαφορετικές εκδόσεις στην Ελλάδα; Οι τιμές τους

Βενζίνη, diesel, full hybrid ή plug-in; Χειροκίνητο ή αυτόματο; Δικίνητο ή τετρακίνητο; Ένα οικογενειακό SUV συγκεντρώνει 35 καταχωρίσεις στον ελληνικό τιμοκατάλογο, καλύπτοντας πολύ διαφορετικές ανάγκες και πορτοφόλια.

Αποφάσισες ποιο αυτοκίνητο θέλεις; Ωραία. Τώρα πρέπει να αποφασίσεις και… ποιο από όλα. Στην περίπτωση του Hyundai Tucson, η δεύτερη ερώτηση έχει αρκετό ενδιαφέρον ώστε να δικαιολογεί ένα ξεχωριστό άρθρο. Γιατί οι επιλογές δεν περιορίζονται σε ένα μεγαλύτερο σετ ζαντών ή σε διαφορετικές επενδύσεις: αλλάζουν ο κινητήρας, το κιβώτιο, οι κινητήριοι τροχοί και ο εξοπλισμός εμφάνισης, άνεσης και ασφάλειας.

Στον επίσημο ελληνικό τιμοκατάλογο, στον οποίο παραπέμπει η Hyundai, καταμετρώνται 35 διαφορετικές εκδόσεις Tucson. Οι 29 αφορούν το MY26 και οι υπόλοιπες έξι τα προηγούμενα mild-hybrid βενζίνης των 160 ίππων (με ένδειξη περιορισμένου αποθέματος, μόνο με αριθμό πλαισίου).

Πώς μετράμε τις εκδόσεις; Κρατάμε σταθερό το αμάξωμα και καταμετράμε τους τιμολογημένους συνδυασμούς κινητήρα, κιβωτίου, κίνησης και εξοπλισμού. Δεν προσθέτουμε χρώματα ή προαιρετικά πακέτα, ούτε αθροίζουμε διαφορετικά αμαξώματα κάτω από την ίδια εμπορική ονομασία. Με αυτό το κριτήριο, το SUV της Hyundai συγκεντρώνει τις περισσότερες καταχωρίσεις, αλλά χρειάζεται μία διευκρίνηση.

Το Land Rover Defender δείχνει γιατί ο ορισμός έχει σημασία, γιατί αυτό περιλαμβάνει τρία διαφορετικά αμαξώματα. Ο ελληνικός κατάλογος MY27 περιλαμβάνει 56 καταχωρίσεις, οι οποίες μοιράζονται στα μοντέλα 90, 110 και 130: 16, 28 και 12 αντίστοιχα. Στο σύνολο περιλαμβάνονται και πέντε επαγγελματικές εκδόσεις Hard Top. Ως ολόκληρη οικογένεια το Defender ξεπερνά το Tucson, όμως κανένα από τα τρία αμαξώματά του δεν φτάνει μόνο του τις 35 καταχωρίσεις του Hyundai.

Τέσσερις οικογένειες κινητήρων δίνουν 29 εκδόσεις MY26, πριν προστεθούν τα παλιότερα αποθέματα

Για την καταμέτρηση θεωρούμε ξεχωριστή έκδοση κάθε τιμολογημένο συνδυασμό κινητήρα, κιβωτίου, κίνησης και επιπέδου εξοπλισμού. Δεν προσθέτουμε χρώματα, αξεσουάρ ή προαιρετικά πακέτα. Με αυτόν τον τρόπο, η γκάμα MY26 που εμφανίζεται στον ελληνικό διαμορφωτή αναλύεται ως εξής:

Κινητήρας Κιβώτιο Κίνηση Επίπεδα εξοπλισμού Εκδόσεις 1.6 turbo βενζίνης 150 PS Χειροκίνητο 6 σχέσεων Εμπρός Premium, Distinctive, Limited, N Line 4 1.6 turbo βενζίνης 150 PS Αυτόματο 7DCT Εμπρός Premium 1 1.6 diesel 48V 136 PS Χειροκίνητο 6 σχέσεων Εμπρός Premium, Distinctive, Limited, N Line 4 1.6 diesel 48V 136 PS Αυτόματο 7DCT Εμπρός Premium, Distinctive, Limited, N Line 4 1.6 diesel 48V 136 PS Αυτόματο 7DCT Τέσσερις τροχοί Distinctive, Limited, N Line 3 1.6 Full Hybrid 239 PS Αυτόματο 6 σχέσεων Εμπρός Premium, Distinctive, Limited, N Line 4 1.6 Full Hybrid 239 PS Αυτόματο 6 σχέσεων Τέσσερις τροχοί Distinctive, Limited, N Line 3 1.6 Plug-in Hybrid 288 PS Αυτόματο 6 σχέσεων Εμπρός Distinctive, Limited, N Line 3 1.6 Plug-in Hybrid 288 PS Αυτόματο 6 σχέσεων Τέσσερις τροχοί Distinctive, Limited, N Line 3 Σύνολο MY26 29

Η βενζίνη των 150 ίππων αποτελεί την είσοδο στην γκάμα, με αναγραφόμενη τιμή από 28.740 ευρώ στον διαμορφωτή. Ο diesel των 136 ίππων συνδυάζεται με ήπια υβριδική υποβοήθηση 48V. Το «Hybrid» εδώ χρειάζεται προσοχή: δεν προσφέρει την ίδια δυνατότητα ηλεκτρικής κίνησης με το full hybrid.

Στο Full Hybrid των 239 ίππων, ο ηλεκτροκινητήρας συμμετέχει ουσιαστικά στην κίνηση και κινεί το Tucson για μικρά διαστήματα χωρίς την συμβολή του βενζινοκινητήρα, ενώ η μπαταρία φορτίζεται κατά τη λειτουργία του αυτοκινήτου, χωρίς σύνδεση στην πρίζα. Για κάποιον που κινείται συχνά μέσα στην πόλη, αυτός είναι ένας πολύ διαφορετικός τρόπος αξιοποίησης της ηλεκτρικής ενέργειας από την απλή υποβοήθηση ενός mild hybrid. Και σίγουρα, με την ανάλογη οικονομία στα καύσιμα.

Το Plug-in Hybrid των 288 ίππων προσθέτει δυνατότητα εξωτερικής φόρτισης. Η επιλογή του, επομένως, συνδέεται και με μια καθημερινή συνήθεια: αν μπορείς να φορτίζεις συστηματικά, μπορείς να αξιοποιείς περισσότερο την ηλεκτρική κίνηση. Ακόμα κι αν η μπαταρία αδειάσει, όμως, το απόθεμα βενζίνης παραμένει για να ολοκληρώσεις το ταξίδι σου.

Τρία διαφορετικά κιβώτια αλλάζουν τόσο την τιμή όσο και την καθημερινή οδήγηση

Στο Tucson υπάρχουν χειροκίνητο έξι σχέσεων, αυτόματο διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων και αυτόματο έξι σχέσεων. Δεν είναι τρεις εναλλακτικές που συνδυάζονται ελεύθερα με κάθε κινητήρα.

Η βενζίνη των 150 ίππων και ο diesel των 136 ίππων εμφανίζονται με χειροκίνητο κιβώτιο ή το 7DCT. Αντίθετα, τα Full Hybrid και Plug-in Hybrid συνδυάζονται με το εξατάχυτο αυτόματο. Άρα, η μετάβαση σε μία από τις δύο τελευταίες τεχνολογίες σημαίνει ταυτόχρονα και αυτόματη μετάδοση.

Το οικονομικό αποτύπωμα φαίνεται εύκολα σε δύο συγκρίσιμες εκδόσεις. Το βενζινοκίνητο Premium κοστίζει 28.740 ευρώ με χειροκίνητο και 31.240 ευρώ με 7DCT: διαφορά 2.500 ευρώ. Στο diesel Premium οι αντίστοιχες τιμές είναι 30.940 και 33.240 ευρώ, με διαφορά 2.300 ευρώ.

Για τον οδηγό που περνά καθημερινά ώρα στην κίνηση, η απουσία συμπλέκτη είναι διαφορά που θα αντιλαμβάνεται σε κάθε διαδρομή. Το αν αξίζει το επιπλέον ποσό εξαρτάται περισσότερο από αυτήν τη χρήση παρά από τον αριθμό των σχέσεων.

Η τετρακίνηση προσφέρεται σε diesel και υβριδικά, αλλά δεν συνοδεύει κάθε Tucson

Το SUV αμάξωμα δεν σημαίνει αυτόματα τέσσερις κινητήριους τροχούς. Στο MY26, οι βενζινοκίνητες εκδόσεις των 150 ίππων είναι προσθιοκίνητες. Τετρακίνηση συναντάμε στον diesel με 7DCT, στο Full Hybrid και στο Plug-in Hybrid, στα επίπεδα Distinctive, Limited και N Line.

Η δυνατότητα να συγκρίνεις ίδιο κινητήρα και ίδιο εξοπλισμό κάνει την επιβάρυνση πιο κατανοητή. Στο Full Hybrid Distinctive, ο διαμορφωτής αναγράφει 34.490 ευρώ για το 2WD και 36.890 ευρώ για το 4WD. Τα 2.400 ευρώ επιπλέον αφορούν εδώ τη μετάβαση στην τετρακίνηση.

Πρακτικά, η κίνηση και στους δύο άξονες μπορεί να βοηθήσει όταν πρέπει να μεταφερθεί η ισχύς στο έδαφος σε συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης. Δεν μετατρέπει, όμως, ένα οικογενειακό SUV σε σκληροτράχηλο εκτός δρόμου όχημα. Ούτε υποκαθιστά τα κατάλληλα ελαστικά.

Για τον αγοραστή, το σωστό ερώτημα είναι πόσο συχνά οι διαδρομές του θα αξιοποιούν αυτή τη δυνατότητα. Διαφορετικές απαιτήσεις έχει η καθημερινή μετακίνηση σε αστικό περιβάλλον και διαφορετικές η συχνή πρόσβαση σε ορεινές περιοχές ή ολισθηρούς χωματόδρομους.

Premium, Distinctive, Limited και N Line: Οι αλλαγές στον εξοπλισμό

Η τέταρτη διάσταση της γκάμας είναι ο εξοπλισμός. Για να δούμε τις διαφορές χωρίς να μπλέκουμε διαφορετικούς κινητήρες, παίρνουμε ως παράδειγμα το προσθιοκίνητο Full Hybrid των 239 ίππων:

Έκδοση Τιμή διαμορφωτή Ενδεικτικά χαρακτηριστικά Premium 33.490 € Ζάντες 17”, εμπρός φώτα LED, κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες στάθμευσης εμπρός/πίσω, διζωνικός κλιματισμός, οθόνη πολυμέσων 12,3”. Distinctive 34.490 € Ζάντες 18”, αισθητήρας βροχής, ηλεκτροχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης, ασύρματη φόρτιση κινητού, ηλεκτρική οσφυϊκή στήριξη εμπρός καθισμάτων. Limited 36.490 € Πλήρως διαμορφώσιμος πίνακας οργάνων 12,3”, τριζωνικός κλιματισμός, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και τιμόνι, αναβαθμισμένες επενδύσεις. N Line 38.690 € Ζάντες 19”, ειδικά σχεδιαστικά στοιχεία N Line, σπορ λεπτομέρειες καμπίνας, κόκκινες ραφές και μεταλλικά πεντάλ.

Η Premium καλύπτει ήδη αρκετές καθημερινές ανάγκες. Η Distinctive προσθέτει καθημερινές ευκολίες, ενώ η Limited δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην άνεση και στην αίσθηση της καμπίνας.

Η N Line απευθύνεται περισσότερο σε εκείνον που θέλει και τη σπορ εμφάνιση. Η ονομασία δεν συνεπάγεται από μόνη της ισχυρότερο κινητήρα: στο συγκεκριμένο παράδειγμα, όλες οι εκδόσεις αποδίδουν 239 ίππους. Η διαφορά των 5.200 ευρώ μεταξύ Premium και N Line αφορά την επιλογή εξοπλισμού και εμφάνισης μέσα στην ίδια έκδοση κινητήρα-μετάδοσης.

Εδώ βρίσκεται και η αξία μιας τόσο μεγάλης γκάμας: μπορείς να διαθέσεις τα χρήματά σου σε διαφορετικές προτεραιότητες. Στο αυτόματο κιβώτιο που θα εκτιμάς στο μποτιλιάρισμα, στον υβριδικό τρόπο λειτουργίας, στην τετρακίνηση ή στην πιο προσεγμένη καμπίνα. Το ζητούμενο είναι να ξέρεις τι αγοράζεις σε κάθε βήμα.