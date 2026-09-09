Ποιο είναι το όριο ταχύτητας έξω από σχολείο: Τι ισχύει με ή χωρίς πινακίδα;

Η παρουσία σχολείου επιβάλλει χαμηλότερη ταχύτητα και αυξημένη προσοχή. Ποιο όριο ισχύει, όμως, όταν δεν υπάρχει πινακίδα και τι σημαίνει το τρίγωνο με τα παιδιά;

Παιδιά που ξεπροβάλλουν ανάμεσα από σταθμευμένα αυτοκίνητα, γονείς που σταματούν για αποβίβαση και πεζοδρόμια γεμάτα μαθητές. Έξω από ένα σχολείο, οι συνθήκες μπορούν να αλλάξουν μέσα σε δευτερόλεπτα. Το όριο ταχύτητας έξω από σχολείο είναι επομένως κάτι που κάθε οδηγός πρέπει να γνωρίζει, μαζί με την υποχρέωσή του να επιβραδύνει ακόμη περισσότερο όταν χρειάζεται. Η απάντηση δεν είναι ένα ενιαίο νούμερο για κάθε σχολείο της χώρας. Το αριθμητικό όριο προκύπτει από τη σήμανση και τους κανόνες που ισχύουν στον συγκεκριμένο δρόμο, ενώ ο ΚΟΚ προβλέπει ξεχωριστά την υποχρέωση μείωσης της ταχύτητας κοντά σε σχολεία. Αυτό έχει σημασία, καθώς η απουσία πινακίδας δεν απαλλάσσει τον οδηγό από την ευθύνη να προσαρμόσει την οδήγησή του. Όταν υπάρχει πινακίδα ορίου ταχύτητας, ακολουθείς τον αριθμό που αναγράφει. Αν ο δρόμος μπροστά από το σχολείο έχει κυκλική πινακίδα με κόκκινο περίγραμμα και την ένδειξη «30», το ανώτατο όριο είναι 30 χλμ./ώρα. Αν αναγράφει «20», το όριο είναι 20 χλμ./ώρα. Πρόκειται για υποχρεωτικό περιορισμό και όχι για προτεινόμενη ταχύτητα.

Χρειάζεται όμως προσοχή στη διαφορά ανάμεσα στις πινακίδες. Το γνωστό τρίγωνο με τα δύο παιδιά, η Κ-16, προειδοποιεί για κίνδυνο λόγω συχνής κίνησης παιδιών. Μπορεί να βρίσκεται κοντά σε σχολείο, γήπεδο ή άλλο σημείο όπου συγκεντρώνονται παιδιά. Δεν ορίζει από μόνο του συγκεκριμένο αριθμητικό όριο, όπως κάνει η κυκλική πινακίδα Ρ-32. Αν οι δύο πινακίδες είναι τοποθετημένες μαζί, η μία προειδοποιεί για τον κίνδυνο και η άλλη καθορίζει τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα.

Χωρίς πινακίδα, καθοριστικό είναι το είδος του δρόμου. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, το γενικό ανώτατο όριο μέσα στις κατοικημένες περιοχές είναι 30 χλμ./ώρα, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Έτσι, σε έναν συνηθισμένο δρόμο γειτονιάς, με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση και χωρίς διαχωριστική νησίδα, ισχύουν τα 30 χλμ./ώρα, εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ειδική σήμανση. Δεν χρειάζεται να έχει τοποθετηθεί πινακίδα «30» έξω από την πόρτα του σχολείου για να εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας. Τα 50 χλμ./ώρα παραμένουν ως γενικό όριο σε μονόδρομους με τουλάχιστον δύο διαγραμμισμένες λωρίδες, σε δρόμους διπλής κατεύθυνσης με τουλάχιστον δύο διαγραμμισμένες λωρίδες ανά κατεύθυνση και σε δρόμους διπλής κατεύθυνσης με διαχωριστική νησίδα. Και εδώ, τυχόν ειδική σήμανση μπορεί να ορίζει διαφορετικό όριο. Αυτό σημαίνει ότι ένα σχολείο δίπλα σε δρόμο που εμπίπτει στις παραπάνω εξαιρέσεις δεν μετατρέπει αυτομάτως το αριθμητικό όριο σε 30 χλμ./ώρα. Ο οδηγός, ωστόσο, εξακολουθεί να οφείλει να επιβραδύνει πλησιάζοντάς το.

Η υποχρέωση μείωσης της ταχύτητας ισχύει και χωρίς σήμανση. Το άρθρο 23 του ΚΟΚ αναφέρει ρητά τα σχολεία ανάμεσα στα σημεία όπου απαιτείται ιδιαίτερη μείωση ταχύτητας. Παράλληλα, ο οδηγός πρέπει να μπορεί να σταματήσει μπροστά σε εμπόδιο που είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο ορατό τμήμα του δρόμου και, όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν, να διακόψει την πορεία του. [ΚΟΚ, άρθρο 23] Στην πράξη, λοιπόν, ακόμη και τα 30 χλμ./ώρα μπορεί να είναι υπερβολικά για τις συνθήκες. Ένα βαν σταματημένο δίπλα στην είσοδο, μια σειρά διπλοπαρκαρισμένων οχημάτων ή παιδιά που περιμένουν στην άκρη του πεζοδρομίου περιορίζουν το περιθώριο αντίδρασης. Η σωστή κίνηση είναι να αφήσεις εγκαίρως το γκάζι και να πλησιάσεις με ταχύτητα που σου επιτρέπει να σταματήσεις, ελέγχοντας και τις δύο πλευρές του δρόμου.

Για να γίνει σαφής η διαφορά, οι βασικές περιπτώσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Περίπτωση Τι ισχύει Πινακίδα ορίου «20» ή «30» Ισχύει το αναγραφόμενο όριο Μόνο τρίγωνη πινακίδα με παιδιά Προειδοποιεί για κίνδυνο, χωρίς να καθορίζει αριθμητικό όριο Δρόμος κατοικημένης περιοχής που υπάγεται στον γενικό κανόνα, χωρίς διαφορετική σήμανση Ανώτατο όριο 30 χλμ./ώρα Δρόμος κατοικημένης περιοχής που υπάγεται στις εξαιρέσεις, χωρίς διαφορετική σήμανση Ανώτατο όριο 50 χλμ./ώρα Παιδιά κοντά στο οδόστρωμα ή περιορισμένη ορατότητα Περαιτέρω μείωση ταχύτητας και στάση όταν απαιτείται

Το κλειστό σχολείο δεν ακυρώνει αυτομάτως την πινακίδα. Ένα αναγραφόμενο όριο δεν παύει να ισχύει επειδή είναι απόγευμα, Σαββατοκύριακο ή περίοδος διακοπών. Αν η εφαρμογή του περιορίζεται σε συγκεκριμένες ώρες ή ημέρες, αυτό πρέπει να προκύπτει από τη σχετική σήμανση. Ο οδηγός δεν αποφασίζει μόνος του ότι ο περιορισμός έχει λήξει επειδή δεν βλέπει μαθητές στην αυλή. [ΚΟΚ, άρθρο 7] Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και από όσους πηγαίνουν στο σχολείο για να αφήσουν ή να παραλάβουν παιδί. Το σημείο όπου σταματούν επηρεάζει την ορατότητα όλων: ενός άλλου οδηγού που πλησιάζει, αλλά και ενός μαθητή που προσπαθεί να δει αν μπορεί να περάσει απέναντι. Η βιασύνη για την αποβίβαση δεν πρέπει να δημιουργεί έναν ακόμη κίνδυνο μπροστά στην είσοδο. Πλησιάζοντας σε σχολείο, κοίτα τη σήμανση και μείωσε ταχύτητα πριν φτάσεις στην πύλη ή στη διάβαση. Ένα παιδί μπορεί να εμφανιστεί στο οδόστρωμα πριν προλάβεις να το δεις ολόκληρο πίσω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Το περιθώριο για να αντιδράσεις το εξασφαλίζεις νωρίτερα, με το πόσο αργά πλησιάζεις.