Ποιο είναι το πιο οικονομικό αυτοκίνητο για 15.000 km τον χρόνο; – Βενζίνη, υβριδικό ή ηλεκτρικό;

Στα 15.000 χιλιόμετρα τον χρόνο, το αυτοκίνητο που κοστίζει λιγότερο στην αγορά μπορεί να αποδειχθεί το ακριβότερο στην καθημερινή μετακίνηση.

Δύο οδηγοί με το ίδιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορούν να κάνουν 15.000 χιλιόμετρα τον χρόνο και ο ένας να πληρώσει 495 € για ρεύμα, ενώ ο άλλος να φτάσει τα 1.460 €. Ο πρώτος φορτίζει στο σπίτι, ο δεύτερος χρησιμοποιεί αποκλειστικά δημόσιους ταχυφορτιστές. Η διαφορά αγγίζει τα 1.000 € για την ίδια απόσταση και φέρνει τον δεύτερο οδηγό σχεδόν στα ίδια χρήματα με τον ιδιοκτήτη ενός οικονομικού υβριδικού. Πόσο κοστίζουν λοιπόν 15.000 χιλιόμετρα με βενζίνη, πόσο με ένα υβριδικό και πόσο με ένα ηλεκτρικό; Για τη σύγκριση επιλέξαμε τρία supermini που απευθύνονται σε αγοραστές με παρόμοιες ανάγκες. Το χειροκίνητο Opel Corsa 1.2 Turbo των 100 ίππων εκπροσωπεί τη βενζίνη, το Toyota Yaris Hybrid των 116 ίππων τα πλήρως υβριδικά και το Opel Corsa Electric των 156 ίππων τα αμιγώς ηλεκτρικά. Χρησιμοποιούμε μετρημένες καταναλώσεις μικτής χρήσης και υπολογίζουμε την αμόλυβδη στα 2,10 €/λίτρο, όσο ήταν η μέση πανελλαδική τιμή στις 5 Νοεμβρίου 2026.

Βενζίνη ή υβριδικό; Πόσα γλιτώνεις στο πρατήριο;

Με μέση κατανάλωση 5,4 λίτρα/100 χλμ., το βενζινοκίνητο Corsa χρειάζεται 810 λίτρα αμόλυβδης για να καλύψει 15.000 χιλιόμετρα. Ο ετήσιος λογαριασμός φτάνει τα 1.701 €, δηλαδή περίπου 142 € τον μήνα. Το Yaris, με 4,7 λίτρα/100 χλμ., χρειάζεται 705 λίτρα για την ίδια απόσταση. Ο ιδιοκτήτης του πληρώνει 1.480,50 € τον χρόνο, εξοικονομώντας 105 λίτρα βενζίνης ή 220,50 €. Για όποιον περνά το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας στην κίνηση, έχει περισσότερο ενδιαφέρον η αστική κατανάλωση του Yaris. Στο συγκεκριμένο σκέλος της δοκιμής, το υβριδικό Toyota αρκέστηκε σε 3,4 λίτρα/100 χλμ. Κάθε 100 χιλιόμετρα στην πόλη τού κόστισαν μόλις 7,14 €. Στον αυτοκινητόδρομο, όπου ο βενζινοκινητήρας δουλεύει για περισσότερη ώρα συνεχόμενα, η κατανάλωση έφτασε τα 6,4 λίτρα/100 χλμ. και το κόστος ανέβηκε στα 13,44 €. Έτσι, δύο ιδιοκτήτες Yaris με τα ίδια ετήσια χιλιόμετρα μπορούν να έχουν αισθητά διαφορετικό λογαριασμό, ανάλογα με το πόσο συχνά βγαίνουν στην εθνική.

Πόσο κοστίζει η φόρτιση στο σπίτι;

Το Corsa Electric κατανάλωσε 16,5 kWh/100 χλμ., μαζί με τις απώλειες φόρτισης της δοκιμής. Για 15.000 χιλιόμετρα χρειάζεται επομένως περίπου 2.475 kWh. Αν κάθε επιπλέον κιλοβατώρα που καταναλώνει το αυτοκίνητο επιβαρύνει τον οικιακό λογαριασμό κατά 0,20 €, μαζί με τις αναλογικές χρεώσεις και τους φόρους, η ετήσια δαπάνη διαμορφώνεται στα 495 €. Αυτό σημαίνει περίπου 41 € τον μήνα ή 3,30 € για κάθε 100 χιλιόμετρα. Τα 0,20 €/kWh είναι μια ενδεικτική τιμή για τον υπολογισμό, καθώς κάθε νοικοκυριό έχει διαφορετικό πρόγραμμα ρεύματος. Ακόμη και με τελική χρέωση 0,25 €/kWh, πάντως, το ετήσιο κόστος φτάνει περίπου τα 619 €. Στην περίπτωση αυτή, ο οδηγός του ηλεκτρικού εξακολουθεί να εξοικονομεί πάνω από 1.000 € τον χρόνο σε σχέση με το βενζινοκίνητο Corsa.

Τι αλλάζει αν φορτίζεις στον δρόμο;

Για τον οδηγό που παρκάρει στον δρόμο, έχει σημασία τι φορτιστής υπάρχει κοντά στο σπίτι ή στη δουλειά του. Ενδεικτικά, στο δίκτυο PPC blue, η χρέωση για εγγεγραμμένα μέλη είναι 0,40 €/kWh σε φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), 0,52 €/kWh σε ταχυφορτιστή συνεχούς ρεύματος (DC) και 0,59 €/kWh σε σταθμό υπερταχείας φόρτισης. Για να φανεί η επίδραση της τιμής, κρατάμε σταθερή την κατανάλωση και στα τρία σενάρια. Στην πράξη, οι απώλειες μεταβάλλονται ανάλογα με τον τρόπο φόρτισης.

Αυτοκίνητο και τρόπος ανεφοδιασμού Ανά 100 χλμ. Για 15.000 χλμ. Opel Corsa 1.2 Turbo, βενζίνη 11,34 € 1.701,00 € Toyota Yaris Hybrid, βενζίνη 9,87 € 1.480,50 € Corsa Electric, οικιακή φόρτιση με 0,20 €/kWh 3,30 € 495,00 € Corsa Electric, δημόσια φόρτιση AC με 0,40 €/kWh 6,60 € 990,00 € Corsa Electric, δημόσια φόρτιση DC με 0,52 €/kWh 8,58 € 1.287,00 € Corsa Electric, δημόσια υπερταχεία φόρτιση με 0,59 €/kWh 9,74 € 1.460,25 €

Ένας δημόσιος φορτιστής AC κοντά στη δουλειά δίνει στον ιδιοκτήτη του ηλεκτρικού τη δυνατότητα να καλύπτει τα 15.000 χιλιόμετρα με 990 € τον χρόνο, περίπου 490 € λιγότερα από όσα θα έδινε με το Yaris. Αν όμως εξαρτάται αποκλειστικά από σταθμούς υπερταχείας φόρτισης με 0,59 €/kWh, το ετήσιο όφελος απέναντι στο υβριδικό περιορίζεται σε μόλις 20,25 €. Με τις συγκεκριμένες καταναλώσεις, τα δύο αυτοκίνητα κοστίζουν το ίδιο ανά χιλιόμετρο όταν η χρέωση του ρεύματος αγγίζει τα 0,60 €/kWh. Φυσικά, ο οδηγός που έχει φορτιστή στο σπίτι μπορεί να χρησιμοποιεί ταχυφορτιστή μόνο στα ταξίδια. Αν αγοράζει το 80% της ενέργειας στο σπίτι με 0,20 €/kWh και το υπόλοιπο 20% στον δρόμο με 0,59 €/kWh, το ετήσιο κόστος του διαμορφώνεται στα 688 €. Οι λίγες ακριβότερες φορτίσεις στις διακοπές έχουν σαφώς μικρότερη επίδραση από την καθημερινή εξάρτηση από έναν ταχυφορτιστή.

Η τιμή αγοράς και ο χρόνος απόσβεσης

Με βάση τις δημοσιευμένες ελληνικές τιμές του Σεπτεμβρίου 2026, το Opel Corsa 1.2 Turbo Edition Plus κόστιζε 19.100 €, το Toyota Yaris Hybrid Live 21.750 € και το Opel Corsa Electric Edition Plus των 156 ίππων 26.300 €. Οι τιμές των Opel περιλαμβάνουν τις προωθητικές ενέργειες της περιόδου, ενώ στην τιμή του ηλεκτρικού έχει συνυπολογιστεί και η κρατική επιδότηση. Το ηλεκτρικό Corsa έχει επομένως να καλύψει μια αρχική διαφορά 7.200 € από το βενζινοκίνητο. Με φόρτιση στο σπίτι εξοικονομεί 1.206 € τον χρόνο, οπότε καλύπτει τη διαφορά σε περίπου έξι χρόνια ή 90.000 χιλιόμετρα. Με αποκλειστική δημόσια φόρτιση AC, η ετήσια εξοικονόμηση πέφτει στα 711 € και ο χρόνος απόσβεσης μεγαλώνει σε περίπου δέκα χρόνια. Το Yaris, από την πλευρά του, κοστίζει 2.650 € περισσότερο από το βενζινοκίνητο Corsa. Με τη μετρημένη κατανάλωση μικτής χρήσης χρειάζεται περίπου δώδεκα χρόνια για να καλύψει τη διαφορά μόνο από την οικονομία στη βενζίνη. Οι υπολογισμοί αφορούν την αγορά και την ενέργεια, με σταθερές τιμές στο πέρασμα του χρόνου. Η εγκατάσταση οικιακού φορτιστή, η συντήρηση, η χρηματοδότηση και η μεταπωλητική αξία επηρεάζουν χωριστά το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. Για έναν αγοραστή που σκοπεύει να κρατήσει το αυτοκίνητο πέντε χρόνια, το βενζινοκίνητο Corsa παραμένει η φθηνότερη από τις τρεις επιλογές σε αγορά και ενέργεια. Στα 75.000 χιλιόμετρα έχει στοιχίσει 27.605 €, έναντι 28.775 € για το ηλεκτρικό ακόμη και με αποκλειστικά οικιακή φόρτιση. Για εκείνον που θα το κρατήσει περισσότερο και μπορεί να φορτίζει στο σπίτι, η πλάστιγγα γέρνει υπέρ του ηλεκτρικού γύρω στα έξι χρόνια. Αν πάλι κάνει κυρίως αστικές διαδρομές και η μόνη εύκολη επιλογή του είναι ένας ακριβός ταχυφορτιστής, το Yaris έχει ένα πρακτικό πλεονέκτημα ήδη από την έκθεση. Κοστίζει 4.550 € λιγότερο από το ηλεκτρικό και κινείται στην πόλη με μόλις 7,14 € ανά 100 χιλιόμετρα.