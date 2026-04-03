Ποιο full hybrid B-SUV κάνει τα περισσότερα χιλιόμετρα με 20 ευρώ βενζίνη; – Αναλυτική λίστα

Με μέση τιμή πλέον κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο, ένα ποσό της τάξης των 20 ευρώ μεταφράζεται σε ακριβώς 10 λίτρα καυσίμου. Και από εκεί και πέρα, το ερώτημα είναι απλό αλλά ουσιαστικό: πόσο μακριά μπορεί να σε πάει ένα σύγχρονο SUV; Η κατηγορία των full hybrid B-SUV έχει ωριμάσει σε τέτοιο βαθμό, που πλέον οι διαφορές δεν είναι θεωρητικές. Είναι μετρήσιμες, απτές και επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα, ειδικά μέσα στην πόλη όπου τα υβριδικά συστήματα λειτουργούν στο peak της αποδοτικότητάς τους.

Το Renault Captur E-Tech βασίζεται σε ένα από τα πιο σύνθετα υβριδικά συστήματα της κατηγορίας. Ο ατμοσφαιρικός κινητήρας 1.8 λίτρων συνεργάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες και ένα κιβώτιο multimode χωρίς συμπλέκτη, δημιουργώντας ένα σύνολο που μπορεί να κινηθεί για σημαντικό ποσοστό της διαδρομής αμιγώς ηλεκτρικά. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 160 ίππους, ενώ η μπαταρία μικρής χωρητικότητας επαναφορτίζεται συνεχώς μέσω ανάκτησης ενέργειας. Η μέση κατανάλωση κοντά στα 4,7 lt/100 km σημαίνει ότι με 10 λίτρα μπορεί να διανύσει περίπου 213 χιλιόμετρα, με το μεγάλο πλεονέκτημα να εμφανίζεται κυρίως σε αστικό περιβάλλον.

Το νέο Dacia Duster Hybrid 140 χρησιμοποιεί έναν 1.6 βενζινοκινητήρα σε συνδυασμό με ηλεκτροκινητήρα και αυτόματο κιβώτιο, αποδίδοντας συνολικά 140 ίππους. Η φιλοσοφία του είναι πιο «σκληροτράχηλη», με αυξημένη απόσταση από το έδαφος και χαρακτήρα που δεν περιορίζεται στην πόλη. Η κατανάλωση γύρω στα 5,0 lt/100 km μεταφράζεται σε περίπου 200 χιλιόμετρα με 20 ευρώ, διατηρώντας πολύ καλή αποδοτικότητα για τα δεδομένα ενός πιο πολυδιάστατου SUV.

Honda HR-V e:HEV – από 35.300€

Το Honda HR-V ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη τεχνολογική του προσέγγιση. Ο κινητήρας 1.5 λειτουργεί κυρίως ως γεννήτρια, ενώ την κίνηση στους τροχούς αναλαμβάνει στις περισσότερες περιπτώσεις ο ηλεκτροκινητήρας. Με συνδυαστική ισχύ 131 ίππων, το σύστημα δίνει έμφαση στην ομαλότητα και όχι στις επιδόσεις. Η κατανάλωση κοντά στα 5,4 lt/100 km σημαίνει περίπου 185 χιλιόμετρα με 20 ευρώ, με κορυφαία ποιότητα κύλισης και πολύ πολιτισμένη λειτουργία.

Το Nissan Juke Hybrid χρησιμοποιεί έναν κινητήρα 1.6 λίτρων σε συνδυασμό με δύο ηλεκτροκινητήρες και κιβώτιο χωρίς συμπλέκτη, αποδίδοντας συνολικά 145 ίππους. Το σύστημα έχει έντονη αστική στόχευση, με συχνή ηλεκτρική κίνηση σε χαμηλές ταχύτητες. Η κατανάλωση γύρω στα 4,9 lt/100 km επιτρέπει περίπου 204 χιλιόμετρα με 20 ευρώ, με πολύ καλή απόδοση στην καθημερινότητα.

Το Hyundai Kona Hybrid διαφοροποιείται τεχνικά χάρη στο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, σε αντίθεση με τα περισσότερα υβριδικά που χρησιμοποιούν e-CVT. Ο κινητήρας 1.6 GDi συνδυάζεται με ηλεκτροκινητήρα και αποδίδει συνολικά 129 ίππους. Η κατανάλωση κοντά στα 4,8 lt/100 km δίνει περίπου 208 χιλιόμετρα με 20 ευρώ, ενώ η αίσθηση οδήγησης είναι πιο «συμβατική», κάτι που εκτιμούν αρκετοί οδηγοί.,

Το Lexus LBX φέρνει premium χαρακτήρα στην κατηγορία, βασισμένο σε ένα εξελιγμένο υβριδικό σύστημα 1.5 λίτρων με 136 ίππους και κιβώτιο e-CVT. Διατίθεται και με τετρακίνηση μέσω δεύτερου ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα. Η κατανάλωση γύρω στα 4,5 lt/100 km μεταφράζεται σε περίπου 222 χιλιόμετρα με 20 ευρώ, συνδυάζοντας οικονομία με κορυφαία ποιότητα κύλισης και ηχομόνωση.

Το Chery Tiggo 4 Hybrid είναι η πιο ισχυρή πρόταση της λίστας, με σύνολο που αποδίδει έως 204 ίππους. Ο κινητήρας 1.5 συνεργάζεται με ηλεκτροκίνηση και αυτόματο κιβώτιο, προσφέροντας καλές επιδόσεις. Η κατανάλωση κοντά στα 5,3 lt/100 km σημαίνει περίπου 189 χιλιόμετρα με 20 ευρώ, με το μοντέλο να δίνει έμφαση περισσότερο στις επιδόσεις και στον εξοπλισμό.

Το Suzuki Vitara χρησιμοποιεί ένα πιο απλό full hybrid σύστημα με κινητήρα 1.5 και συνολική ισχύ 116 ίππων, σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο. Διατίθεται και με τετρακίνηση ALLGRIP, κάτι που το διαφοροποιεί σημαντικά. Με κατανάλωση περίπου 5,3 lt/100 km, φτάνει περίπου τα 189 χιλιόμετρα με 20 ευρώ, διατηρώντας χαμηλό κόστος χρήσης ακόμη και σε πιο απαιτητικές συνθήκες.

Το Toyota Yaris Cross αποτελεί το σημείο αναφοράς στην κατηγορία. Το υβριδικό σύστημα 1.5 της τελευταίας γενιάς αποδίδει έως 130 ίππους, με εξαιρετική διαχείριση ενέργειας και πολύ υψηλό ποσοστό ηλεκτρικής κίνησης. Η κατανάλωση κοντά στα 4,4 lt/100 km το φέρνει στην κορυφή, με περίπου 227 χιλιόμετρα με 20 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της Toyota στα υβριδικά.

Συμπέρασμα

Με τη βενζίνη στα 2€/λίτρο, η εικόνα είναι ξεκάθαρη: ένα σύγχρονο full hybrid SUV μπορεί να διανύσει από περίπου 185 έως και 227 χιλιόμετρα με 20 ευρώ. Οι διαφορές υπάρχουν, αλλά είναι μικρότερες από ποτέ, κάτι που δείχνει πόσο έχει εξελιχθεί συνολικά η κατηγορία. Το Toyota Yaris Cross παραμένει το πιο αποδοτικό, με το Lexus LBX να ακολουθεί, ενώ Captur, Kona και Juke βρίσκονται πολύ κοντά, αποδεικνύοντας ότι πλέον η επιλογή δεν γίνεται μόνο με βάση την κατανάλωση, αλλά συνολικά το χαρακτήρα κάθε μοντέλου.

Τι κρατάμε;