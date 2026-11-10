Ποιο ήταν το πρώτο αυτοκίνητο με κάμερα οπισθοπορείας;

Η ιδέα εμφανίστηκε σε ένα Buick το 1956, πέρασε στην παραγωγή με την Toyota και έφτασε στο ευρωπαϊκό οικογενειακό αυτοκίνητο με το Nissan Primera. Μια τεχνολογία που σήμερα θεωρούμε αυτονόητη έχει πολύ μεγαλύτερη ιστορία απ’ όσο φανταζόμαστε.

Βάζεις όπισθεν και η οθόνη δείχνει τι υπάρχει πίσω από το αυτοκίνητο. Το χαμηλό κολωνάκι, το πεζοδρόμιο, τον προφυλακτήρα που πλησιάζει στο αυτοκίνητο πίσω περισσότερο απ’ όσο θα ήθελες. Η κάμερα οπισθοπορείας είναι από εκείνες τις ευκολίες που συνηθίζεις γρήγορα και εκτιμάς ακόμη περισσότερο όταν οδηγήσεις ένα αυτοκίνητο χωρίς αυτήν.

Πόσο παλιά είναι, όμως, η ιδέα; Η απάντηση μας πηγαίνει πίσω στο 1956 και στο Buick Centurion, ένα πρωτότυπο με τηλεοπτική κάμερα στο πίσω μέρος και οθόνη στο ταμπλό. Για τον Ευρωπαίο οδηγό, πάντως, το καθοριστικό κεφάλαιο γράφτηκε αρκετές δεκαετίες αργότερα, με ένα πολύ πιο οικείο όνομα: Nissan Primera.

Το πρωτότυπο Buick Centurion είχε κάμερα πίσω ήδη από το 1956

Το Centurion παρουσιάστηκε στο Motorama της General Motors το 1956, σε μια εποχή που τα πρωτότυπα αυτοκίνητα έμοιαζαν να συναγωνίζονται τα αεροπλάνα σε φουτουρισμό. Ήταν ένα τετραθέσιο, δίθυρο κουπέ, με αμάξωμα από fiberglass, V8 κινητήρα και μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη διάταξη στήριξης του τιμονιού.

Η πιο ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια, όμως, βρισκόταν πίσω: μια τηλεοπτική κάμερα μετέφερε εικόνα σε οθόνη στο ταμπλό, επιτρέποντας στον οδηγό να βλέπει τι συνέβαινε πίσω από το αυτοκίνητο. Μιλάμε για ιστορική στιγμή, αφού η διάταξη καταγράφεται στην περιγραφή της εποχής που διασώζεται στο αρχείο του δημόσιου συστήματος βιβλιοθηκών της Φιλαδέλφειας στην Πενσυλβάνια (Free Library of Philadelphia).

Το Buick αποτελεί το πρώτο ιστορικό ορόσημο αυτής της ιδέας, με μία ουσιαστική διευκρίνιση: το σύστημά του παρουσιαζόταν ως υποκατάστατο του εσωτερικού καθρέφτη, όχι αποκλειστικά ως κάμερα που ενεργοποιείται στο παρκάρισμα. Με αυτή την έννοια, προανήγγειλε και τη λογική των σημερινών ψηφιακών καθρεφτών.

Παρέμεινε, ωστόσο, concept car. Το γεγονός ότι μια τεχνολογία μπορούσε να εντυπωσιάσει τους επισκέπτες μιας έκθεσης δεν σήμαινε ότι ήταν έτοιμη να περάσει την επόμενη ημέρα στις αντιπροσωπείες.

Η Toyota την έφερε στην παραγωγή, αλλά το Nissan Primera την έφερε κοντά μας

Για το πρώτο επιβατικό παραγωγής με κάμερα οπισθοπορείας, η ιστορία μάς οδηγεί στο Toyota Soarer του 1991, στην Ιαπωνία. Το πολυτελές κουπέ πρόσφερε προαιρετικά ένα «back monitor» στην έκδοση 4.0 GT Limited με Electro-multivision και πίσω αεροτομή.

Η λειτουργία περιγράφεται ξεκάθαρα στο δελτίο παρουσίασης της Toyota, στις 7 Μαΐου 1991: κατά την όπισθεν, η εικόνα του χώρου πίσω από το αυτοκίνητο εμφανιζόταν στην οθόνη του Electro-multivision. Μάλιστα, η έγχρωμη LCD των 6 ιντσών εξυπηρετούσε και την πλοήγηση GPS. Εξοπλισμός εντυπωσιακός για μια εποχή που η οθόνη στο ταμπλό απείχε πολύ από το να θεωρείται συνηθισμένη.

Ακολούθησε το Infiniti Q45 του model year 2002, ένα σημαντικό ορόσημο για την αμερικανική αγορά. Μια μικρή κάμερα κοντά στην πίσω πινακίδα έστελνε αυτόματα εικόνα στην κεντρική οθόνη μόλις ο οδηγός επέλεγε όπισθεν.

Για την Ευρώπη, όμως, το όνομα που αξίζει να θυμόμαστε είναι το Nissan Primera P12 του 2002. Σύμφωνα με την ιστορική καταγραφή της Nissan, ήταν το πρώτο μοντέλο παραγωγής mainstream κατασκευαστή που πρόσφερε στην ευρωπαϊκή αγορά κάμερα οπισθοπορείας, με την ονομασία Rear View Monitor.

Η σημασία του ήταν πρακτική: η κάμερα έφτανε σε ένα μεσαίο οικογενειακό αυτοκίνητο, προσιτό σε πολύ ευρύτερο κοινό από εκείνο των πολυτελών κουπέ και των μεγάλων λιμουζινών ή πρωτοτύπων. Σε ένα μοντέλο που μπορούσες να συναντήσεις και στους ελληνικούς δρόμους.

Στο Primera έβαζες όπισθεν και έβλεπες όσα έκρυβε ο προφυλακτήρας

Το Primera τρίτης γενιάς είχε έτσι κι αλλιώς αποφασίσει να ξεχωρίσει. Στο εσωτερικό, ο κεντρικά τοποθετημένος πίνακας οργάνων και το σύστημα N-FORM έδιναν στο ταμπλό μια διαφορετική εικόνα. Λειτουργίες όπως ο ήχος και ο κλιματισμός συγκεντρώνονταν γύρω από μια κοινή οθόνη και ένα σύνολο χειριστηρίων.

Η κάμερα αξιοποιούσε αυτή τη διάταξη. Βρισκόταν πάνω από την πίσω πινακίδα και ενεργοποιούνταν αυτόματα με την επιλογή της όπισθεν, προβάλλοντας στην οθόνη τον χώρο πίσω από το όχημα. Η Nissan περιέγραφε ήδη τη λειτουργία στην παρουσίαση του ευρωπαϊκού Primera για την Έκθεση Φρανκφούρτης του 2001, πριν από την εμπορική του διάθεση την επόμενη χρονιά.

Το κέρδος ήταν εύκολο να το καταλάβεις χωρίς καμία τεχνική εξήγηση: μπορούσες να δεις ένα εμπόδιο που βρισκόταν χαμηλότερα από το οπτικό σου πεδίο μέσα από το πίσω παρμπρίζ. Αντί να μαντεύεις πού τελειώνει το διαθέσιμο περιθώριο, είχες μια επιπλέον εικόνα για να το αξιολογήσεις.

Και στην Ελλάδα, η κάμερα δεν αποτελούσε αποκλειστικότητα της κορυφαίας έκδοσης. Στο λανσάρισμα του Primera το 2002 περιλαμβανόταν στον στάνταρ εξοπλισμό των Acenta και Techna, μαζί με την έγχρωμη οθόνη του ταμπλό, ενώ απουσίαζε από τον βασικό εξοπλισμό της Motiva.

Η εξέλιξη συνεχίστηκε μέσα στην ίδια γενιά. Στην αναβάθμιση του 2004, η Nissan ανακοίνωσε ότι η εικόνα της κάμερας γινόταν έγχρωμη, αντικαθιστώντας την προηγούμενη ασπρόμαυρη προβολή. Σήμερα συζητάμε για ανάλυση, νυχτερινή ευκρίνεια και τρισδιάστατες απεικονίσεις. Τότε, ακόμη και η προσθήκη χρώματος αποτελούσε αξιοσημείωτη αναβάθμιση.

Από το Primera στο Qashqai, η εικόνα άνοιξε στις 360 μοίρες

Το επόμενο μεγάλο άλμα ήταν να βλέπεις το αυτοκίνητο σαν να το παρακολουθούσες από ψηλά. Το 2007, το Nissan Elgrand στην Ιαπωνία εισήγαγε το Around View Monitor, ενώ ακολούθησε το Infiniti EX35 στη Βόρεια Αμερική.

Τέσσερις υπερευρυγώνιες κάμερες, τοποθετημένες εμπρός, πίσω και στα πλάγια, παρείχαν τις εικόνες από τις οποίες το σύστημα δημιουργούσε μια συνθετική «κάτοψη». Έτσι, ο οδηγός μπορούσε να βλέπει τη θέση του αυτοκινήτου σε σχέση με τα γύρω εμπόδια και τις γραμμές μιας θέσης στάθμευσης.

Πίσω από την τεχνολογία βρισκόταν η συνεργασία της Nissan με τη Sony και τη Xanavi. Η Sony ανέπτυξε τις κάμερες, ενώ η Xanavi το λογισμικό που επεξεργαζόταν τις λήψεις για να δημιουργήσει την εικόνα από ψηλά.

Το ευρωπαϊκό κοινό απέκτησε πρόσβαση σε αυτή τη δυνατότητα και μέσω ενός ιδιαίτερα δημοφιλούς μοντέλου: του Qashqai. Το 2011, η Nissan ανακοίνωσε την προσθήκη του Around View Monitor στη γκάμα του, παρουσιάζοντάς το ως πρώτη εφαρμογή στην κατηγορία C.

Ολοκληρώνοντας την αναδρομή μας, λοιπόν, το Buick Centurion είχε δείξει την ιδέα δεκαετίες πριν. Το Toyota Soarer την είχε μεταφέρει στην παραγωγή. Το Primera, όμως, έχει τη δική του θέση στην ιστορία: έβαλε την κάμερα οπισθοπορείας στην καθημερινότητα του ευρωπαϊκού οικογενειακού αυτοκινήτου. Κάποια από εκείνα τα Nissan που συναντάμε ακόμη στους δρόμους έκαναν ήδη πριν από σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα αυτό που σήμερα θεωρούμε δεδομένο κάθε καινούργιο αυτοκίνητο.