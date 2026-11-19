Με 218 ίππους στους πίσω και launch control, ένα πεντάθυρο hatchback κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 6,7 δευτερόλεπτα. Η έκπληξη είναι η τιμή του στην Ελλάδα: 25.790 €, χωρίς κρατική επιδότηση.

Πόσο γρήγορα μπορείς να φτάσεις από στάση στα 100 χλμ./ώρα με ένα καινούργιο αυτοκίνητο των 30.000 €; Για να το βρούμε, συγκρίναμε τους εργοστασιακούς χρόνους με τις τιμές των αντίστοιχων εκδόσεων στην Ελλάδα. Η πρώτη θέση κρίθηκε στα 6,7 δευτερόλεπτα. Η έκπληξη είναι ότι το μοντέλο που τα πετυχαίνει κοστίζει 25.790 €, κι αυτή είναι η τιμή που πληρώνεις χωρίς κρατική επιδότηση.

Πίσω κίνηση και 218 ίπποι από τη βασική έκδοση

Το Leapmotor B05 έχει έναν ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο πίσω, ο οποίος αποδίδει 218 ίππους και 240 Nm ροπής. Η Leapmotor δίνει αυτή την ισχύ ήδη από τη βασική έκδοση Life, μαζί με το launch control για την εκκίνηση από στάση. Η τιμή καταλόγου είναι 29.790 €, συνεπώς το B05 κερδίζει τη θέση του στη σύγκριση προτού καν υπολογιστεί η προσφορά της ελληνικής αντιπροσωπείας. Με την εμπορική έκπτωση των 4.000 €, η τιμή αγοράς διαμορφώνεται στις 25.790 €. Για όποιον μεγάλωσε με προσθιοκίνητα GTI, ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του B05 να είναι τελικά το πού πηγαίνουν αυτοί οι 218 ίπποι. Οι πίσω τροχοί αναλαμβάνουν να περάσουν τη δύναμη στον δρόμο, αφήνοντας στους εμπρός τη δουλειά της διεύθυνσης. Η πίσω ανάρτηση είναι ανεξάρτητη, πολλαπλών συνδέσμων, ενώ η Leapmotor ανακοινώνει κατανομή βάρους 50:50 ανάμεσα στους δύο άξονες. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στο ίδιο πεντάθυρο αμάξωμα, με τις πόρτες χωρίς πλαίσιο που αποτελούν και την πιο χαρακτηριστική σχεδιαστική λεπτομέρεια του μοντέλου.

Τι αγοράζουν τα επιπλέον 1.500 €;

Η βασική Life συνδυάζει τον ηλεκτροκινητήρα με μπαταρία 56,2 kWh, η οποία εξασφαλίζει αυτονομία 401 χλμ. στον κύκλο WLTP. Στον εξοπλισμό της υπάρχουν αντλία θερμότητας, προβολείς LED, ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών και κεντρική οθόνη αφής 14,6 ιντσών. Επομένως, κάποιος που επιλέγει το φθηνότερο B05 για τις επιδόσεις του παίρνει και τον ίδιο ψηφιακό εξοπλισμό που τραβά το βλέμμα στις φωτογραφίες της καμπίνας. Από εκεί και πάνω, η ουσιαστική επιλογή αφορά το πόσο συχνά ταξιδεύεις. Με 27.290 €, η Life Max ανεβάζει τη χωρητικότητα της μπαταρίας στις 67,1 kWh και την αυτονομία στα 482 χλμ. WLTP. Η διαφορά των 1.500 € μεταφράζεται σε 81 επιπλέον χιλιόμετρα ονομαστικής αυτονομίας ανά πλήρη φόρτιση. Οι επιδόσεις παραμένουν ίδιες, οπότε αν σε έφερε εδώ το χρονόμετρο, έχεις την απάντησή σου από τη βασική έκδοση. Αν κάνεις συχνά διαδρομές εκτός πόλης, η μεγαλύτερη μπαταρία είναι ο λόγος να κοιτάξεις τη Life Max.

Ποιο κάνει 0-100 σε 5,9 δευτερόλεπτα με επιδότηση;

Αν έχεις δει το B05 να διαφημίζεται στα 22.790 €, η διαφορά εξηγείται εύκολα. Στη συγκεκριμένη τιμή έχουν αφαιρεθεί τόσο η έκπτωση των 4.000 € της αντιπροσωπείας όσο και η κρατική ενίσχυση των 3.000 €. Στις 18 Νοεμβρίου 2026, το διαθέσιμο υπόλοιπο του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» για ιδιώτες δεν επαρκούσε για μία ακόμη πλήρη επιδότηση αυτοκινήτου. Για κάποιον που ξεκινά τώρα την έρευνα αγοράς του, το ποσό που έχει νόημα να υπολογίσει για το Leapmotor είναι τα 25.790 €. Αν όμως έχεις ήδη εξασφαλίσει την επιδότηση, στα ίδια χρήματα που βάλαμε ως ταβάνι χωράει και το Zeekr X Core RWD. Η τιμή του τοις μετρητοίς είναι 32.990 €, οπότε με την ενίσχυση κατεβαίνει στα 29.990 €. Με 272 ίππους και πίσω κίνηση, το ηλεκτρικό SUV ολοκληρώνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 5,9 δευτερόλεπτα, κερδίζοντας οκτώ δέκατα από το Leapmotor. Το Zeekr μπαίνει έτσι στη σύγκριση για μόλις 10 €. Το B05, από την άλλη, πετυχαίνει τα 6,7 δευτερόλεπτα στη φθηνότερη έκδοσή του και αφήνει 4.210 € από τον προϋπολογισμό στην τσέπη, χωρίς να εξαρτάται από επιδότηση.