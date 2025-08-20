Ποιο βανάκι πέρασε τη Ford Mustang GTD στο Nurburgring; – Της «έριξε» 4 δευτερόλεπτα! (βίντεο)

Ο χρόνος των 6:52 που «έγραψε» η Ford Mustang GTD στο Nurburgring τον Μάϊο δεν είναι πια τόσο εντυπωσιακός.

H Mustang GTD έφαγε 4 δευτερόλεπτα «στο κεφάλι» από ένα… van

Φυσικά δεν πρόκειται για ένα οποιοδήποτε van, αλλά για το γρηγορότερο στον κόσμο

Η Ford Mustang GTD εξακολουθεί να είναι το γρηγορότερο αμερικάνικο μοντέλο παραγωγής στο Nurburgring

Έβαλαν τα χέρια τους κι έβγαλαν τα μάτια τους στη Ford αφού, λίγο μετά τον εντυπωσιακό γύρο των 6:52 της Mustang GTD, έσπασαν το ρεκόρ με ένα… van. Φυσικά αστειευόμαστε, αφού η σύγκριση μεταξύ των δύο αυτοκινήτων δεν είναι δίκαιη. Αυτό αφού η GTD είναι ένα μοντέλο παραγωγής και το van είναι ένα ηλεκτρικό «όπλο» μαζικής εξόντωσης… ρεκόρ.

Ένας από τους πιο γρήγορους γύρους στο “Ring”

To Ford SuperVan 4.2 κατάφερε να γυρίσει τη θρυλική γερμανική πίστα σε 6:48, δηλαδή σε περίπου 4 δευτερόλεπτα λιγότερο απ’ ότι χρειάστηκε η Mustang GTD, δηλαδή το γρηγορότερο αμερικάνικο μοντέλο παραγωγής που δοκιμάστηκε ποτέ στο Green Hell. Υπενθυμίζουμε πως η Mustang GTD έγινε πέρσι το πρώτο αμερικάνικο μοντέλο που κατάφερε να σπάσει το φράγμα των 7 λεπτών στο Nurburging, ωστόσο, οι άνθρωποι της Ford δεν ήταν απόλυτα ευχαριστημένοι και επέστρεψαν αυτόν τον Μάιο για να βελτιώσουν κι άλλο το ρεκόρ.

Μόλις μισό δευτερόλεπτο πίσω από την AMG GT Black Series

Ο χρόνος των 6:48 που κατάφερε να γράψει το SuperVan στα χέρια του Romain Dumas είναι γρηγορότερος από τον χρόνο πολλών ξακουστών ονομάτων στον χώρο των supercars. Μεταξύ των «πεσόντων» είναι μεγαθήρια όπως, Corvette ZR1X, Lamborghini Aventador SVJ και Porsche 911 GT3 RS, ενώ η ακραία Mercedes-AMG GT Black Series ήταν μόλις μισό δευτερόλεπτο πιο γρήγορη.

H Ford λέει πως η ιδέα του να δοκιμάσει το SuperVan στο Nurburgring γεννήθηκε μέσω του θρυλικού πια επεισοδίου του Top Gear, στο οποίο η αείμνηστη Sabine Schmitz είχε οδηγήσει ένα Transit (μοντέλο στο οποίο βασίζεται το SuperVan). Από την πρώτη προβολή του επεισοδίου το 2005, «το να φτάσουμε στο όριο με ένα Ford Transit γύρω από το Ring ήταν πάντα ένα όνειρο για μερικούς από εμάς», λέει ο Michael Norton, διευθυντής προγράμματος F1 της Ford.

