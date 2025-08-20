quattroruote-icon
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ποιο βανάκι πέρασε τη Ford Mustang GTD στο Nurburgring; – Της «έριξε» 4 δευτερόλεπτα! (βίντεο)

ΤΕΤΑΡΤΗ | 20.08.2025
Autotypos Team
poio-vanaki-perase-ti-ford-mustang-gtd-sto-nurburgring-tis-erixe-4-defterolepta-vinteo-771817

Ο χρόνος των 6:52 που «έγραψε» η Ford Mustang GTD στο Nurburgring τον Μάϊο δεν είναι πια τόσο εντυπωσιακός.

  • H Mustang GTD έφαγε 4 δευτερόλεπτα «στο κεφάλι» από ένα… van
  • Φυσικά δεν πρόκειται για ένα οποιοδήποτε van, αλλά για το γρηγορότερο στον κόσμο
  • Η Ford Mustang GTD εξακολουθεί να είναι το γρηγορότερο αμερικάνικο μοντέλο παραγωγής στο Nurburgring

Έβαλαν τα χέρια τους κι έβγαλαν τα μάτια τους στη Ford αφού, λίγο μετά τον εντυπωσιακό γύρο των 6:52 της Mustang GTD, έσπασαν το ρεκόρ με ένα… van. Φυσικά αστειευόμαστε, αφού η σύγκριση μεταξύ των δύο αυτοκινήτων δεν είναι δίκαιη. Αυτό αφού η GTD είναι ένα μοντέλο παραγωγής και το van είναι ένα ηλεκτρικό «όπλο» μαζικής εξόντωσης… ρεκόρ.

Ένας από τους πιο γρήγορους γύρους στο “Ring”

To Ford SuperVan 4.2 κατάφερε να γυρίσει τη θρυλική γερμανική πίστα σε 6:48, δηλαδή σε περίπου 4 δευτερόλεπτα λιγότερο απ’ ότι χρειάστηκε η Mustang GTD, δηλαδή το γρηγορότερο αμερικάνικο μοντέλο παραγωγής που δοκιμάστηκε ποτέ στο Green Hell. Υπενθυμίζουμε πως η Mustang GTD έγινε πέρσι το πρώτο αμερικάνικο μοντέλο που κατάφερε να σπάσει το φράγμα των 7 λεπτών στο Nurburging, ωστόσο, οι άνθρωποι της Ford δεν ήταν απόλυτα ευχαριστημένοι και επέστρεψαν αυτόν τον Μάιο για να βελτιώσουν κι άλλο το ρεκόρ.

Διαβάστε επίσης: Αυτή είναι η πιο σκληροπυρηνική Ford Mustang GTD σήμερα – Δες πόσο κοστίζει

Μόλις μισό δευτερόλεπτο πίσω από την AMG GT Black Series

Ο χρόνος των 6:48 που κατάφερε να γράψει το SuperVan στα χέρια του Romain Dumas είναι γρηγορότερος από τον χρόνο πολλών ξακουστών ονομάτων στον χώρο των supercars. Μεταξύ των «πεσόντων» είναι μεγαθήρια όπως, Corvette ZR1X, Lamborghini Aventador SVJ και Porsche 911 GT3 RS, ενώ η ακραία Mercedes-AMG GT Black Series ήταν μόλις μισό δευτερόλεπτο πιο γρήγορη.

H Ford λέει πως η ιδέα του να δοκιμάσει το SuperVan στο Nurburgring γεννήθηκε μέσω του θρυλικού πια επεισοδίου του Top Gear, στο οποίο η αείμνηστη Sabine Schmitz είχε οδηγήσει ένα Transit (μοντέλο στο οποίο βασίζεται το SuperVan). Από την πρώτη προβολή του επεισοδίου το 2005, «το να φτάσουμε στο όριο με ένα Ford Transit γύρω από το Ring ήταν πάντα ένα όνειρο για μερικούς από εμάς», λέει ο Michael Norton, διευθυντής προγράμματος F1 της Ford.

Τι κρατάμε:

  • Ένα van βασισμένο στο Transit «έραψε» το Nurburgring – Η αγαπημένη μας Sabine θα ήταν περήφανη
  • Ο χρόνος του ήταν κατά 4 δευτερόλεπτα γρηγορότερος από τον αντίστοιχο της Ford Mustang GTD

Το νέο αυτοκίνητο πόλης που ήρθε στην Ελλάδα με τιμή 22.490 ευρώ

Η BMW σταματά την παραγωγή του πιο εντυπωσιακού coupe της – Αυτή είναι η τελευταία έκδοση

Πώς καθορίζονται τα όρια ταχύτητας στους δρόμους;

Tags
#Ford#Ford Mustang GTD#Ford SuperVan#Nurburgring#Romain Dumas
