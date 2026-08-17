quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ποιος έδωσε 40 εκατ. δολάρια για τη νέα ηλεκτρική Ferrari;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 17.08.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
poios-edose-40-ekat-dolaria-gia-ti-nea-ilektriki-ferrari-813809
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η πρώτη Ferrari Luce παραγωγής πουλήθηκε για το αστρονομικό ποσό των 40 εκατ. δολαρίων, με τον αγοραστή να είναι ένας 87χρονος δισεκατομμυριούχος εφευρέτης.

Η Ferrari Luce μπορεί να δίχασε το κοινό με την εμφάνισή της, όμως αυτό δεν εμπόδισε την πρώτη έκδοση παραγωγής να σημειώσει μια ασύλληπτη επίδοση σε δημοπρασία. Το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της ιταλικής εταιρείας πουλήθηκε στο πλαίσιο του Monterey Car Week έναντι 40.000.000 δολαρίων. Πρόκειται για ένα ποσό σχεδόν 63 φορές υψηλότερο από την τιμή των 640.000 δολαρίων που αναμένεται να έχει η Luce, αλλά και πολύ μεγαλύτερο από την αρχική εκτίμηση της δημοπρασίας. Πριν ξεκινήσει η διαδικασία, οι διοργανωτές υπολόγιζαν ότι το αυτοκίνητο θα άλλαζε χέρια για περίπου 1,1 εκατ. δολάρια.

Ο δισεκατομμυριούχος πίσω από την αγορά

Ο άνθρωπος που υπέγραψε την επιταγή των 40 εκατ. δολαρίων είναι ο Dr. Herbert Wertheim, γνωστός και ως «Dr. Herbie». Πρόκειται για έναν 87χρονο Αμερικανό οπτομέτρη, εφευρέτη και επενδυτή, ο οποίος διαθέτει περισσότερες από 100 κατοχυρωμένες πατέντες. Ο Wertheim γεννήθηκε το 1939 στη Φιλαδέλφεια, σε μια οικογένεια της εργατικής τάξης, η οποία αργότερα μετακόμισε στη Φλόριντα. Το 1969 απέδειξε τη σχέση ανάμεσα στην υπεριώδη ακτινοβολία και την εμφάνιση καταρράκτη, ενώ στη συνέχεια ανέπτυξε μια ειδική χρωστική ουσία που απορροφά την υπεριώδη ακτινοβολία και χρησιμοποιείται σε πλαστικούς φακούς. Η εταιρεία του, Brain Power Inc., εξελίχθηκε στον μεγαλύτερο κατασκευαστή χρωστικών ουσιών για οπτικούς φακούς παγκοσμίως. Ωστόσο, μεγάλο μέρος της περιουσίας του προήλθε από τις επενδύσεις που πραγματοποίησε με τα κέρδη της εταιρείας του. Ο Αμερικανός επένδυσε από πολύ νωρίς σε εταιρείες όπως η Apple και η Microsoft, αγοράζοντας μετοχές κατά την αρχική δημόσια προσφορά τους. Παράλληλα, απέκτησε τη μεγαλύτερη μεμονωμένη συμμετοχή στην αμερικανική εταιρεία αεροδιαστημικού εξοπλισμού Heico.

Γιατί πλήρωσε 40 εκατ. δολάρια;

Το συγκεκριμένο ποσό δεν αντικατοπτρίζει μόνο την πραγματική συλλεκτική αξία της πρώτης Ferrari Luce. Όλα τα έσοδα από τη δημοπρασία θα διατεθούν στο Ferrari Foundation, το αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό ίδρυμα της ιταλικής εταιρείας. Στην πράξη, η αγορά αποτελεί ταυτόχρονα μια τεράστια φιλανθρωπική δωρεά. Σύμφωνα με το αμερικανικό φορολογικό πλαίσιο, ο αγοραστής ενδέχεται να μπορεί να αφαιρέσει από το φορολογητέο εισόδημά του τη διαφορά ανάμεσα στην εμπορική αξία του αυτοκινήτου και στο τελικό ποσό που κατέβαλε. Με δεδομένο ότι η κανονική τιμή της ηλεκτρικής Ferrari τοποθετείται στις 640.000 δολάρια, η συγκεκριμένη διαφορά ξεπερνά τα 39 εκατ. δολάρια. Το ακριβές φορολογικό όφελος εξαρτάται, βέβαια, από τον τρόπο με τον οποίο θα δηλωθεί η αγορά και από το φορολογικό καθεστώς του Wertheim.

Είχε αγοράσει και τη Ferrari Daytona SP3 των 26 εκατ. δολαρίων

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Dr. Herbert Wertheim πραγματοποιεί μια τέτοια αγορά. Μόλις έναν χρόνο νωρίτερα είχε αποκτήσει μια μοναδική Ferrari Daytona SP3, επίσης μέσω φιλανθρωπικής δημοπρασίας στο Monterey, πληρώνοντας 26 εκατ. δολάρια. Η συγκεκριμένη περίπτωση, πάντως, παρουσιάζει μία σημαντική διαφορά. Οι τιμές των Daytona SP3 έχουν αυξηθεί θεαματικά, με άλλο αυτοκίνητο του ίδιου μοντέλου να πουλιέται πρόσφατα για 17,8 εκατ. δολάρια. Επομένως, η μοναδική Daytona του Wertheim θα μπορούσε στο μέλλον να πλησιάσει ή ακόμη και να ξεπεράσει το ποσό που είχε πληρώσει. Αντίθετα, θεωρείται πολύ δύσκολο η Ferrari Luce να αποκτήσει πραγματική εμπορική αξία 40 εκατ. δολαρίων, ακόμη και αν πρόκειται για το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής.

Τι κάνει μοναδική τη συγκεκριμένη Ferrari Luce

Η Luce που δημοπρατήθηκε διαθέτει αρκετά στοιχεία που τη διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες. Το αμάξωμά της είναι βαμμένο στην ειδική απόχρωση Madreperla Semi-Gloss, ένα περλέ λευκό χρώμα το οποίο εμφανίζει πράσινες και μοβ αντανακλάσεις ανάλογα με τον φωτισμό και τη γωνία παρατήρησης. Η εξωτερική εμφάνιση συμπληρώνεται από λευκές ζάντες, ενώ το τμήμα εξατομίκευσης Ferrari Tailor Made ανέλαβε τη διαμόρφωση της καμπίνας. Στο εσωτερικό χρησιμοποιήθηκε ειδικό μεταλλικό δέρμα Le Mans, κατασκευασμένο από επιλεγμένα ελβετικά δέρματα και βαμμένο επίσης σε λευκή απόχρωση. Ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει ο σχεδιασμός της, η πρώτη Ferrari Luce παραγωγής έχει πλέον περάσει στην ιστορία. Όχι μόνο ως το αυτοκίνητο που σηματοδοτεί τη μετάβαση της Ferrari στην ηλεκτροκίνηση, αλλά και ως μία από τις ακριβότερες καινούργιες Ferrari που έχουν πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία.

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Ferrari#Ferrari Luce#Monterey Car Week
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ti-aftokinita-echei-o-erling-haaland-sto-gkaraz-tou-syllogi-ekatommyrion-811860

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

28.07.2026

Τι αυτοκίνητα έχει ο Erling Haaland στο γκαράζ του; – Συλλογή εκατομμυρίων
kinitiras-tis-chronias-ola-ta-moter-pou-echoun-kerdisei-ton-titlo-echei-to-amaxi-sou-ena-apo-afta-810859

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

26.07.2026

Κινητήρας της Χρονιάς: Όλα τα μοτέρ που έχουν κερδίσει τον τίτλο – Έχει το αμάξι σου ένα από αυτά;
oi-116-ferrari-pollon-ekatommyrion-irthan-stin-athina-pou-tha-tis-deis-809331

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

06.07.2026

Οι 116 Ferrari πολλών εκατομμυρίων ήρθαν στην Αθήνα – Πού θα τις δεις
ta-10-pio-polystrofa-moter-stin-istoria-pano-apo-9-500-strofes-805180

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

31.05.2026

Τα 10 πιο πολύστροφα μοτέρ στην ιστορία – Πάνω από 9.500 στροφές
drake-me-syllogi-ferrari-axias-50-ekat-dolarion-sto-neo-tou-video-clip-803603

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

19.05.2026

Drake: Με συλλογή Ferrari αξίας 50 εκατ. δολαρίων στο νέο του video clip
afti-einai-i-ferrari-pou-echei-schedon-tetraplasiasei-tin-axia-tis-se-3-molis-chronia-793942

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

24.02.2026

Αυτή είναι η Ferrari που έχει σχεδόν τετραπλασιάσει την αξία της σε 3 μόλις χρόνια

Πρόσφατες Ειδήσεις