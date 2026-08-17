Ποιος έδωσε 40 εκατ. δολάρια για τη νέα ηλεκτρική Ferrari;

Η πρώτη Ferrari Luce παραγωγής πουλήθηκε για το αστρονομικό ποσό των 40 εκατ. δολαρίων, με τον αγοραστή να είναι ένας 87χρονος δισεκατομμυριούχος εφευρέτης.

Η Ferrari Luce μπορεί να δίχασε το κοινό με την εμφάνισή της, όμως αυτό δεν εμπόδισε την πρώτη έκδοση παραγωγής να σημειώσει μια ασύλληπτη επίδοση σε δημοπρασία. Το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της ιταλικής εταιρείας πουλήθηκε στο πλαίσιο του Monterey Car Week έναντι 40.000.000 δολαρίων. Πρόκειται για ένα ποσό σχεδόν 63 φορές υψηλότερο από την τιμή των 640.000 δολαρίων που αναμένεται να έχει η Luce, αλλά και πολύ μεγαλύτερο από την αρχική εκτίμηση της δημοπρασίας. Πριν ξεκινήσει η διαδικασία, οι διοργανωτές υπολόγιζαν ότι το αυτοκίνητο θα άλλαζε χέρια για περίπου 1,1 εκατ. δολάρια.

Ο δισεκατομμυριούχος πίσω από την αγορά

Ο άνθρωπος που υπέγραψε την επιταγή των 40 εκατ. δολαρίων είναι ο Dr. Herbert Wertheim, γνωστός και ως «Dr. Herbie». Πρόκειται για έναν 87χρονο Αμερικανό οπτομέτρη, εφευρέτη και επενδυτή, ο οποίος διαθέτει περισσότερες από 100 κατοχυρωμένες πατέντες. Ο Wertheim γεννήθηκε το 1939 στη Φιλαδέλφεια, σε μια οικογένεια της εργατικής τάξης, η οποία αργότερα μετακόμισε στη Φλόριντα. Το 1969 απέδειξε τη σχέση ανάμεσα στην υπεριώδη ακτινοβολία και την εμφάνιση καταρράκτη, ενώ στη συνέχεια ανέπτυξε μια ειδική χρωστική ουσία που απορροφά την υπεριώδη ακτινοβολία και χρησιμοποιείται σε πλαστικούς φακούς. Η εταιρεία του, Brain Power Inc., εξελίχθηκε στον μεγαλύτερο κατασκευαστή χρωστικών ουσιών για οπτικούς φακούς παγκοσμίως. Ωστόσο, μεγάλο μέρος της περιουσίας του προήλθε από τις επενδύσεις που πραγματοποίησε με τα κέρδη της εταιρείας του. Ο Αμερικανός επένδυσε από πολύ νωρίς σε εταιρείες όπως η Apple και η Microsoft, αγοράζοντας μετοχές κατά την αρχική δημόσια προσφορά τους. Παράλληλα, απέκτησε τη μεγαλύτερη μεμονωμένη συμμετοχή στην αμερικανική εταιρεία αεροδιαστημικού εξοπλισμού Heico.

Γιατί πλήρωσε 40 εκατ. δολάρια;

Το συγκεκριμένο ποσό δεν αντικατοπτρίζει μόνο την πραγματική συλλεκτική αξία της πρώτης Ferrari Luce. Όλα τα έσοδα από τη δημοπρασία θα διατεθούν στο Ferrari Foundation, το αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό ίδρυμα της ιταλικής εταιρείας. Στην πράξη, η αγορά αποτελεί ταυτόχρονα μια τεράστια φιλανθρωπική δωρεά. Σύμφωνα με το αμερικανικό φορολογικό πλαίσιο, ο αγοραστής ενδέχεται να μπορεί να αφαιρέσει από το φορολογητέο εισόδημά του τη διαφορά ανάμεσα στην εμπορική αξία του αυτοκινήτου και στο τελικό ποσό που κατέβαλε. Με δεδομένο ότι η κανονική τιμή της ηλεκτρικής Ferrari τοποθετείται στις 640.000 δολάρια, η συγκεκριμένη διαφορά ξεπερνά τα 39 εκατ. δολάρια. Το ακριβές φορολογικό όφελος εξαρτάται, βέβαια, από τον τρόπο με τον οποίο θα δηλωθεί η αγορά και από το φορολογικό καθεστώς του Wertheim.

Είχε αγοράσει και τη Ferrari Daytona SP3 των 26 εκατ. δολαρίων

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Dr. Herbert Wertheim πραγματοποιεί μια τέτοια αγορά. Μόλις έναν χρόνο νωρίτερα είχε αποκτήσει μια μοναδική Ferrari Daytona SP3, επίσης μέσω φιλανθρωπικής δημοπρασίας στο Monterey, πληρώνοντας 26 εκατ. δολάρια. Η συγκεκριμένη περίπτωση, πάντως, παρουσιάζει μία σημαντική διαφορά. Οι τιμές των Daytona SP3 έχουν αυξηθεί θεαματικά, με άλλο αυτοκίνητο του ίδιου μοντέλου να πουλιέται πρόσφατα για 17,8 εκατ. δολάρια. Επομένως, η μοναδική Daytona του Wertheim θα μπορούσε στο μέλλον να πλησιάσει ή ακόμη και να ξεπεράσει το ποσό που είχε πληρώσει. Αντίθετα, θεωρείται πολύ δύσκολο η Ferrari Luce να αποκτήσει πραγματική εμπορική αξία 40 εκατ. δολαρίων, ακόμη και αν πρόκειται για το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής.

Τι κάνει μοναδική τη συγκεκριμένη Ferrari Luce

Η Luce που δημοπρατήθηκε διαθέτει αρκετά στοιχεία που τη διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες. Το αμάξωμά της είναι βαμμένο στην ειδική απόχρωση Madreperla Semi-Gloss, ένα περλέ λευκό χρώμα το οποίο εμφανίζει πράσινες και μοβ αντανακλάσεις ανάλογα με τον φωτισμό και τη γωνία παρατήρησης. Η εξωτερική εμφάνιση συμπληρώνεται από λευκές ζάντες, ενώ το τμήμα εξατομίκευσης Ferrari Tailor Made ανέλαβε τη διαμόρφωση της καμπίνας. Στο εσωτερικό χρησιμοποιήθηκε ειδικό μεταλλικό δέρμα Le Mans, κατασκευασμένο από επιλεγμένα ελβετικά δέρματα και βαμμένο επίσης σε λευκή απόχρωση. Ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει ο σχεδιασμός της, η πρώτη Ferrari Luce παραγωγής έχει πλέον περάσει στην ιστορία. Όχι μόνο ως το αυτοκίνητο που σηματοδοτεί τη μετάβαση της Ferrari στην ηλεκτροκίνηση, αλλά και ως μία από τις ακριβότερες καινούργιες Ferrari που έχουν πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία.