Ποιος εφηύρε το drive-thru;

Σήμερα, το drive-thru έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας – Ποιος είχε, όμως, πρώτος την ιδέα;

Εκατομμύρια οδηγοί εξυπηρετούνται καθημερινά μέσω drive-thru, παίρνοντας γρήγορα κι εύκολα τον καφέ, το φαγητό, ακόμα και την συνταγή φαρμάκων τους. Το drive-thru έχει εξελιχθεί σε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, ωστόσο, αναρωτηθήκατε ποτέ ποιος είχε πρώτος την ιδέα της γρήγορης εξυπηρέτησης, χωρίς να απαιτείται να κατεβείς από το αυτοκίνητό σου;

Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή, καθώς αρκετές επιχειρήσεις συνέβαλαν στη διαμόρφωση του drive-thru όπως το γνωρίζουμε σήμερα.

Από το drive-in στο πρώτο drive-thru

Η ιστορία του ξεκινά στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν η εξάπλωση του αυτοκινήτου στις ΗΠΑ δημιούργησε νέες ανάγκες. Οι οδηγοί αναζητούσαν γρήγορες λύσεις για το φαγητό τους και οι επιχειρηματίες άρχισαν να πειραματίζονται με τρόπους εξυπηρέτησης χωρίς οι πελάτες να χρειάζεται να μπουν σε ένα εστιατόριο. Πρώτα πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στο drive-in και το drive-thru.

O τίτλος για το πρώτο drive-in εστιατόριο αποδίδεται ευρέως στο Kirby’s Pig Stand, το οποίο άνοιξε το 1921 στον δρόμο που συνέδεε το Ντάλας με το Φορτ Γουόρθ, στο Τέξας. Οι πελάτες πάρκαραν τα αυτοκίνητά τους και οι εργαζόμενοι, γνωστοί ως carhops, έπαιρναν τις παραγγελίες και τους έφερναν το φαγητό απευθείας στο όχημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν ειδικούς δίσκους που στερεώνονταν στα παράθυρα, ώστε οι οδηγοί να μπορούν να φάνε χωρίς να κατέβουν από το αυτοκίνητο.

Το 1931, ένα κατάστημα της ίδιας αλυσίδας στο Λος Άντζελες, το Pig Stand Number 21, φέρεται να έκανε το επόμενο βήμα, επιτρέποντας στους οδηγούς να παραγγέλνουν και να παραλαμβάνουν συσκευασμένα γεύματα από ένα ειδικό παράθυρο. Δεν είναι, ωστόσο, απολύτως ξεκάθαρο αν οι πελάτες παρέμεναν πάντοτε μέσα στα οχήματά τους.

Ένας ισχυρός διεκδικητής του τίτλου του πρώτου πραγματικού drive-thru εμφανίστηκε το 1947. Πρόκειται για το Red’s Giant Hamburg στο Σπρίνγκφιλντ του Μιζούρι. Το εστιατόριο διέθετε ειδικό παράθυρο, από το οποίο οι οδηγοί μπορούσαν να παραγγείλουν και να παραλάβουν το φαγητό τους χωρίς να μπουν στο κτίριο. Για αυτόν τον λόγο θεωρείται το πρώτο εστιατόριο με αποκλειστική εξυπηρέτηση drive-thru.

Η καινοτομία της In-N-Out

Έναν χρόνο αργότερα, το 1948, οι Harry και Esther Snyder άνοιξαν το πρώτο In-N-Out Burger στο Baldwin Park της Καλιφόρνια. Το μικρό εστιατόριο σχεδιάστηκε με στόχο οι πελάτες να μπορούν να παραγγέλνουν και να παραλαμβάνουν το φαγητό τους χωρίς να βγουν από το αυτοκίνητο.

Η σημαντικότερη καινοτομία του Harry Snyder ήταν ένα αμφίδρομο σύστημα ενδοεπικοινωνίας. Οι οδηγοί μπορούσαν πλέον να δίνουν την παραγγελία τους εξ αποστάσεως, χωρίς να χρειάζεται να μιλήσουν πρόσωπο με πρόσωπο με κάποιον υπάλληλο.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστορία της εταιρείας, το συγκεκριμένο σύστημα υπήρχε ήδη στο πρώτο κατάστημα από το 1948. Η διαδικασία αυτή, με παραγγελία μέσω ηχείου και παραλαβή από το παράθυρο, βοήθησε να καθιερωθεί η μορφή του drive-thru που συναντάμε σήμερα. Η In-N-Out δεν ήταν απαραίτητα η πρώτη που εξυπηρέτησε πελάτες από παράθυρο, αλλά συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη της εμπειρίας.

Πότε υιοθέτησαν το drive-thru τα McDonald’s;

Παρά τη σημερινή σύνδεσή της με το drive-thru, τα McDonald’s άργησαν να υιοθετήσει το συγκεκριμένο μοντέλο. Το πρώτο drive-thru στις ΗΠΑ άνοιξε το 1975, στη Σιέρα Βίστα της Αριζόνα. Η απόφαση συνδέθηκε εν μέρει με τους στρατιώτες της κοντινής βάσης, Fort Huachuca, οι οποίοι έπρεπε να παραμένουν μέσα στα οχήματά τους όταν βρίσκονταν εκτός βάσης φορώντας τη στρατιωτική τους στολή. Έτσι, η δυνατότητα παραγγελίας χωρίς να κατέβουν από το αυτοκίνητο ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη.

Η είσοδος της McDonald’s στο συγκεκριμένο μοντέλο βοήθησε να γίνει το drive-thru γνωστό σε ακόμη μεγαλύτερο κοινό. Σταδιακά, οι μεγάλες αλυσίδες fast food το ενσωμάτωσαν στον τρόπο λειτουργίας τους, προσαρμόζοντας τη διαρρύθμιση των εστιατορίων και τη διαδικασία εξυπηρέτησης.

Ποιος είναι τελικά ο «πατέρας» του drive-thru;

Η συζήτηση συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με διαφορετικές επιχειρήσεις να διεκδικούν ένα κομμάτι της ιστορίας. Το Kirby’s Pig Stand έθεσε τις βάσεις με το drive-in και τις πρώτες προσπάθειες εξυπηρέτησης από παράθυρο. Το Red’s Giant Hamburg θεωρείται ευρέως πρωτοπόρο του αποκλειστικού drive-thru εστιατορίου, ενώ το In-N-Out συνέβαλε στη διαμόρφωση της σύγχρονης διαδικασίας παραγγελίας μέσω ενδοεπικοινωνίας.

Στην πορεία, η ιδέα ξεπέρασε τα όρια των εστιατορίων. Φαρμακεία, τράπεζες, καθαριστήρια και άλλες επιχειρήσεις υιοθέτησαν αντίστοιχες υπηρεσίες, ενώ η τεχνολογία έφερε ψηφιακούς πίνακες μενού, εφαρμογές για κινητά και πολλαπλές λωρίδες εξυπηρέτησης.

Δεν υπάρχει, λοιπόν, ένας μοναδικός εφευρέτης του drive-thru. Πρόκειται για μια ιδέα που εξελίχθηκε σταδιακά, μέσα από τις καινοτομίες διαφορετικών επιχειρήσεων, μέχρι να γίνει βασικό κομμάτι της αμερικανικής κουλτούρας του αυτοκινήτου. Τη σημασία της συγκεκριμένης πρακτικής αναγνωρίζει και το Εθνικό Μουσείο Αμερικανικής Ιστορίας, Smithsonian.

Πηγή: Motor1