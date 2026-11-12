Πώς ένα κλειδί ξενοδοχείου άλλαξε για πάντα τα «κλειδιά» της Renault

Η κάρτα που αντικατέστησε το συμβατικό κλειδί στη Renault Laguna γεννήθηκε από μια απλή παρατήρηση σε ένα ξενοδοχείο. Για να φτάσει όμως στην τσέπη του οδηγού, χρειάστηκε να ξεπεραστούν προβλήματα που δύσκολα προβλέπει κανείς στο σχεδιαστήριο.

Οι περισσότερες ιστορίες εξέλιξης ενός αυτοκινήτου ξεκινούν σε κάποιο τεχνικό κέντρο. Αυτή ξεκινά σε ένα ξενοδοχείο στο Λουξεμβούργο, με έναν άνθρωπο που πήγαινε απλώς να ανοίξει το δωμάτιό του.

Ο Bernard Dumondel, υπεύθυνος προϊόντος της δεύτερης γενιάς Renault Laguna, χρησιμοποίησε τη μαγνητική κάρτα του ξενοδοχείου και σκέφτηκε κάτι απλό: γιατί να μην αντικαταστήσει μια κάρτα και το κλειδί του αυτοκινήτου; Η πρόταση παρουσιάστηκε στη διοίκηση της Renault, εγκρίθηκε και έγινε μέρος της τεχνολογικής ταυτότητας της Laguna II, που κυκλοφόρησε το 2001.

Από το δωμάτιο του ξενοδοχείου στην πόρτα της Laguna

Η έμπνευση ήταν καθημερινή, αλλά η εφαρμογή απαιτούσε κάτι περισσότερο από την αλλαγή του σχήματος ενός κλειδιού. Η κάρτα έπρεπε να αναγνωρίζεται από το αυτοκίνητο και να επιτρέπει την πρόσβαση στον σωστό χρήστη.

Την εξέλιξη ανέλαβαν από κοινού η Renault και η Valeo. Το σύστημα χρησιμοποιούσε ραδιοσυχνότητες και μια ηλεκτρονική κάρτα στη θέση του παραδοσιακού κλειδιού. Η Valeo καταγράφει την έναρξη παραγωγής του στη Laguna II το 2001, ενώ την επόμενη χρονιά η εφαρμογή πέρασε και στο μεγαλύτερο Vel Satis.

Για τον αγοραστή, πάντως, οι τεχνικές λεπτομέρειες είχαν μικρότερη σημασία από το αποτέλεσμα. Εκεί όπου περίμενε να βρει ένα συνηθισμένο κλειδί, έβρισκε μια επίπεδη κάρτα. Και εκεί όπου είχε μάθει να γυρίζει τη μίζα, υπήρχε ένα κουμπί εκκίνησης.

Η Renault έκανε την κάρτα hand-free υπόθεση του οικογενειακού αυτοκινήτου

Η Laguna δεν ήταν το πρώτο αυτοκίνητο που πρόσφερε πρόσβαση και εκκίνηση χωρίς συμβατικό κλειδί. Η Mercedes S-Class W220 είχε ήδη το προαιρετικό KEYLESS-GO. Η Renault διεκδικεί μια πιο συγκεκριμένη πρωτιά: τη διάθεση κάρτας hands-free από κατασκευαστή μαζικής αγοράς. Αυτό ήταν και το ουσιαστικό βήμα. Μια λειτουργία που ταίριαζε στην εικόνα μιας πολυτελούς λιμουζίνας έφτανε σε ένα οικογενειακό μοντέλο, προορισμένο για πολύ ευρύτερο κοινό.

Η κάρτα είχε επίσης ένα πλεονέκτημα που δεν φαινόταν στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών, αλλά στην εμπειρία: ο ιδιοκτήτης ερχόταν σε επαφή μαζί της καθημερινά. Δεν χρειαζόταν να ταξιδέψει ή να αναζητήσει κάποια ειδική λειτουργία για να καταλάβει ότι είχε αγοράσει κάτι διαφορετικό. Η εμπειρία κατοχής του συγκεκριμένου μοντέλου άρχιζε πριν ακόμη καθίσει στο κάθισμα.

Η πρώτη κάρτα δεν έκανε όσα κάνουν οι σημερινές

Στην αρχική εφαρμογή υπήρχε απλή κάρτα τηλεχειρισμού και δυνατότητα hands-free, ενώ στην καμπίνα βρίσκονταν η υποδοχή της κάρτας και το κουμπί εκκίνησης. Επομένως, η παρουσία κάρτας σε μια Laguna του 2001 δεν σήμαινε αυτομάτως τη λειτουργία που γνωρίζουμε σήμερα, δηλαδή να μπαίνεις στο όχημα χωρίς να την χρησιμοποιήσεις καν.

Η διαφορά ίσως έχει σημασία και για όποιον αναζητά ένα τέτοιο αυτοκίνητο ως μεταχειρισμένο: άλλο η αντικατάσταση του κλειδιού με κάρτα και άλλο η πλήρης χρήση χωρίς να τη βγάλεις από την τσέπη.

Στις σύγχρονες εφαρμογές της Renault, ανάλογα με το μοντέλο και τον εξοπλισμό, προβλέπεται αυτόματο ξεκλείδωμα κατά την προσέγγιση και κλείδωμα με την απομάκρυνση. Η λειτουργία εξαρτάται από την παρουσία της κάρτας στη ζώνη ανίχνευσης και τις επιλεγμένες ρυθμίσεις. Τα πλήκτρα παραμένουν διαθέσιμα για χειροκίνητο έλεγχο.

Το πλυντήριο ρούχων αποτέλεσε πρόκληση

Η καθημερινότητα αποκάλυψε αδυναμίες: παρεμβολές, κάρτες που κατέληγαν στο πλυντήριο μέσα σε ξεχασμένες τσέπες και θήκες που πιέζονταν όταν οι οδηγοί κάθονταν πάνω τους. Ακόμη και το πλύσιμο του αυτοκινήτου μπορούσε να προκαλέσει ανεπιθύμητα κλειδώματα και ξεκλειδώματα, καθώς ο ιδιοκτήτης κινούνταν γύρω του έχοντας την κάρτα μαζί του. Η Renault χρειάστηκε να βελτιώσει τόσο την αντοχή όσο και τη λειτουργία του συστήματος.

Η ευκολία, άλλωστε, κρίνεται όταν κάτι σταματήσει να λειτουργεί όπως περιμένεις. Γι’ αυτό και τα σημερινά εγχειρίδια της Renault περιλαμβάνουν εφεδρικές διαδικασίες πρόσβασης και εκκίνησης όταν εξαντληθεί η μπαταρία της κάρτας, με οδηγίες που διαφέρουν ανά μοντέλο.

Η κάρτα της Laguna έμεινε στη μνήμη ακριβώς επειδή ήταν μια καινοτομία που έπιανες στα χέρια σου. Δεν πρόσθετε ίππους, ούτε άλλαζε την εμφάνιση του αυτοκινήτου. Άλλαζε όμως την – βαρετή για πολλούς – πρώτη και την τελευταία κίνηση κάθε διαδρομής, χάρη σε μια ιδέα που ξεκίνησε μπροστά στην πόρτα ενός δωματίου.