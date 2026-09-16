Πώς φρενάρει ένα αεροπλάνο 60 τόνων από τα 250 χλμ./ώρα – ‘Εχουν δαγκάνες, δίσκους και abs;

Τα φρένα των αεροπλάνων έχουν πολλά κοινά, αλλά και πολλές διαφορές σε σχέση με αυτά των αυτοκινήτων. Πώς όμως λειτουργούν και από τι αποτελούνται;

Ήρθε η ώρα της προσγείωσης. Το αεροπλάνο κατεβαίνει προς τον διάδρομο με ταχύτητα που μπορεί να πλησιάζει τα 250 χλμ./ώρα. Οι τροχοί ακουμπούν το έδαφος, η καμπίνα τραντάζεται και για μερικές στιγμές αισθάνεσαι ότι συνεχίζεις να ταξιδεύεις με αμείωτη ταχύτητα.

«Δεν θα φρενάρουμε ποτέ», σκέφτεσαι, κοιτάζοντας τον διάδρομο να περνά με τρομακτικό ρυθμό έξω από το παράθυρο. Ξαφνικά ακούγεται ένας βαθύς βόμβος, το σώμα σου πιέζεται προς τα εμπρός και η ταχύτητα αρχίζει να μειώνεται εντυπωσιακά. Μέσα σε λίγες δεκάδες δευτερόλεπτα, δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες τόνοι έχουν επιβραδύνει αρκετά ώστε το αεροπλάνο να εγκαταλείψει τον διάδρομο και να κινηθεί ήρεμα προς τον χώρο στάθμευσης.

Και κάπου εκεί γεννιέται η εξής απορία: Τι φρένα μπορεί να έχουν τα αεροπλάνα; Διαθέτουν δίσκους, δαγκάνες και πιστόνια όπως ένα αυτοκίνητο ή χρησιμοποιούν κάτι εντελώς διαφορετικό;

Ναι, έχουν κανονικά φρένα στις ρόδες

Η σύντομη απάντηση είναι ότι τα αεροπλάνα διαθέτουν φρένα με δίσκους και πιστόνια. Η αρχή λειτουργίας τους βασίζεται και πάλι στην τριβή, όμως η κατασκευή τους διαφέρει σημαντικά από εκείνη ενός αυτοκινήτου. Στα μικρότερα αεροπλάνα μπορούμε πράγματι να συναντήσουμε ένα αρκετά γνώριμο σύστημα: έναν μεταλλικό δίσκο που περιστρέφεται μαζί με τον τροχό και μια δαγκάνα με υδραυλικά πιστόνια, η οποία πιέζει τα υλικά τριβής επάνω του. Στα μεγάλα επιβατικά αεροπλάνα, όμως, ένας μόνο δίσκος δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί το τεράστιο βάρος και τη θερμότητα που παράγεται κατά την προσγείωση. Γι’ αυτό χρησιμοποιείται μια πολύδισκη μονάδα πέδησης ενσωματωμένη μέσα στον τροχό.

Αγωνιστικός συμπλέκτης, όχι δισκόφρενο & δίσκοι από… ανθρακονήματα

Στο εσωτερικό κάθε τροχού του κύριου συστήματος προσγείωσης υπάρχει ένα ολόκληρο «πακέτο» από δίσκους. Ορισμένοι από αυτούς, οι λεγόμενοι rotors, περιστρέφονται μαζί με τον τροχό. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι stators, οι οποίοι παραμένουν ακίνητοι επειδή συνδέονται με το σκέλος του συστήματος προσγείωσης.

Όταν ενεργοποιούνται τα φρένα, μια σειρά από πιστόνια πιέζει όλους αυτούς τους δίσκους μεταξύ τους. Η τριβή που δημιουργείται σε πολλές διαφορετικές επιφάνειες επιτρέπει στο σύστημα να απορροφήσει πολύ μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας απ’ όση θα μπορούσε να διαχειριστεί ένα συμβατικό δισκόφρενο. Δεν υπάρχει, επομένως, η γνώριμη δαγκάνα που αγκαλιάζει έναν μόνο δίσκο. Ολόκληρη η μονάδα λειτουργεί περισσότερο σαν ένας τεράστιος πολύδισκος αγωνιστικός συμπλέκτης. Μόνο που αντί να μεταδίδει την ισχύ του κινητήρα, μετατρέπει την κινητική ενέργεια του αεροπλάνου σε θερμότητα.

Στα περισσότερα σύγχρονα αεροπλάνα γραμμής οι δίσκοι κατασκευάζονται από σύνθετο υλικό carbon–carbon και όχι από χάλυβα. Το υλικό αποτελείται από ανθρακονήματα μέσα σε ανθρακική μήτρα και μπορεί να λειτουργεί σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, διατηρώντας παράλληλα χαμηλότερο βάρος. Η διαφορά δεν είναι καθόλου αμελητέα. Η Safran αναφέρει ότι η αντικατάσταση των χαλύβδινων φρένων από carbon σε ένα Boeing 737 μπορεί να μειώσει το βάρος του αεροπλάνου έως και κατά 320 κιλά. Παράλληλα, ένα σύγχρονο carbon brake μπορεί να ξεπερνά τις 2.200 προσγειώσεις πριν χρειαστεί γενική επισκευή.

Το μειονέκτημα είναι ότι πρόκειται για ιδιαίτερα ακριβά εξαρτήματα, των οποίων η φθορά και η θερμοκρασία πρέπει να παρακολουθούνται στενά. Εκτός από τη μηχανική φθορά, οι carbon δίσκοι επηρεάζονται και από τη θερμική οξείδωση, η οποία αποτελεί βασική αιτία επιταχυνόμενης υποβάθμισής τους. Σε ακραία περίπτωση, η οξείδωση μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε θραύση του φρένου, μειώνοντας τη διαθέσιμη απόδοση πέδησης.

Σε ποιες ρόδες υπάρχουν φρένα;

Τα φρένα τοποθετούνται κατά κανόνα στους τροχούς του κύριου συστήματος προσγείωσης, δηλαδή στα μεγάλα σκέλη που βρίσκονται κάτω από την άτρακτο ή τις πτέρυγες και αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του βάρους κατά την προσγείωση. Οι μπροστινοί τροχοί συνήθως δεν διαθέτουν φρένα. Χρησιμοποιούνται κυρίως για τη στήριξη και την κατεύθυνση του αεροπλάνου στο έδαφος. Για παράδειγμα, το Airbus A350-900 έχει οκτώ φρεναριζόμενους τροχούς στο κύριο σύστημα προσγείωσης και δύο μικρότερους, μη φρεναριζόμενους, στο ρύγχος.

Πώς πατάει φρένο ο πιλότος;

Στο πιλοτήριο δεν υπάρχει ξεχωριστό πεντάλ φρένου όπως στο αυτοκίνητο. Τα φρένα ενεργοποιούνται πιέζοντας το επάνω τμήμα των πεντάλ που χρησιμοποιούνται και για το πηδάλιο διεύθυνσης:

Το αριστερό πεντάλ ελέγχει τα αριστερά φρένα.

Το δεξί πεντάλ ελέγχει τα δεξιά.

Η ταυτόχρονη πίεσή τους επιβραδύνει κανονικά το αεροπλάνο.

Η ανεξάρτητη λειτουργία επιτρέπει τη διαφορική πέδηση, βοηθώντας το αεροπλάνο να πραγματοποιεί κλειστούς ελιγμούς κατά την τροχοδρόμηση.

Ενδιαφέρον είναι ότι οι πιλότοι αποφεύγουν να πατούν συνεχώς και ελαφρά τα φρένα κατά την τροχοδρόμηση, καθώς οι επαναλαμβανόμενες εφαρμογές επιταχύνουν τη φθορά τους. Σε έναν μακρύ και ευθύ τροχόδρομο, εφόσον δεν υπάρχει κυκλοφορία ή άλλος περιορισμός, η Airbus συστήνει να αφήνεται το αεροπλάνο να επιταχύνει έως τους 30 κόμβους, περίπου 56 χλμ./ώρα, και στη συνέχεια να πραγματοποιείται ένα ομαλό φρενάρισμα έως τους 10 κόμβους, δηλαδή περίπου 19 χλμ./ώρα.

Στην προσγείωση χρησιμοποιείται πολύ συχνά το autobrake. Πριν ακουμπήσει το αεροπλάνο στον διάδρομο, οι πιλότοι επιλέγουν το επιθυμητό επίπεδο επιβράδυνσης και το σύστημα διαχειρίζεται αυτόματα την πέδηση. Ο πιλότος μπορεί φυσικά να παρέμβει οποιαδήποτε στιγμή.

Παράλληλα λειτουργεί το anti-skid, το αεροπορικό αντίστοιχο του ABS. Αισθητήρες παρακολουθούν την ταχύτητα περιστροφής των τροχών και, αν κάποιος πλησιάσει στο μπλοκάρισμα, το σύστημα μειώνει στιγμιαία την πίεση πέδησης. Σε βρεγμένο ή ολισθηρό διάδρομο αυτό είναι ζωτικής σημασίας.

Τα αεροπλάνα απέκτησαν «ABS» πριν από τα αυτοκίνητα Μάλιστα, η τεχνολογία αποτροπής του μπλοκαρίσματος των τροχών χρησιμοποιήθηκε ευρέως στην αεροπορία πριν περάσει στους δρόμους. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1950, το μηχανικό σύστημα Dunlop Maxaret τοποθετούνταν σε αεροσκάφη και περιόριζε την πίεση πέδησης όταν αντιλαμβανόταν ότι ένας τροχός πήγαινε να μπλοκάρει. Η βασική αρχή ήταν ίδια με εκείνη του σημερινού ABS, χωρίς όμως ηλεκτρονικούς αισθητήρες και μονάδα ελέγχου. Η συγκεκριμένη τεχνολογία πέρασε στα αυτοκίνητα το 1966 με το Jensen FF, ενώ το πρώτο ψηφιακά ελεγχόμενο ABS τεσσάρων τροχών παρουσιάστηκε από τη Mercedes-Benz και τη Bosch το 1978, στην S-Class W116. Επομένως, ένα από τα σημαντικότερα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας των αυτοκινήτων βρήκε μία από τις πρώτες ευρείες και πρακτικές εφαρμογές του στους διαδρόμους προσγείωσης.

Δεν σταματά μόνο με τα φρένα

Αμέσως μετά την επαφή με το έδαφος, επάνω στις πτέρυγες ανασηκώνονται τα spoilers. Ο βασικός τους ρόλος εκείνη τη στιγμή δεν είναι απλώς να αυξήσουν την αεροδυναμική αντίσταση, αλλά κυρίως να καταστρέψουν την άντωση. Έτσι αυξάνεται άμεσα το κατακόρυφο φορτίο στους τροχούς, ώστε τα ελαστικά να αποκτήσουν την απαραίτητη πρόσφυση και τα φρένα να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Ταυτόχρονα μπορεί να ενεργοποιηθεί η ανάστροφη ώση των κινητήρων. Αυτή βοηθά στην επιβράδυνση, κυρίως στις υψηλότερες ταχύτητες, μειώνοντας την καταπόνηση των φρένων. Δεν μπορεί, όμως, να τα αντικαταστήσει. Τα φρένα των τροχών είναι εκείνα που ολοκληρώνουν την ακινητοποίηση και επιτρέπουν τον έλεγχο του αεροπλάνου στις χαμηλές ταχύτητες.

Πόση ενέργεια πρέπει να διαχειριστούν;

Ας πάρουμε ένα απλοποιημένο παράδειγμα: ένα αεροπλάνο βάρους 60 τόνων που κινείται με 250 χλμ./ώρα διαθέτει κινητική ενέργεια περίπου 145 megajoule, δηλαδή σχεδόν 40 kWh. Δεν καταλήγει όλη αυτή η ενέργεια στα φρένα, καθώς ένα μέρος της απορροφάται από την αεροδυναμική αντίσταση και την ανάστροφη ώση. Παρ’ όλα αυτά, τα φρένα καλούνται να μετατρέψουν ένα τεράστιο ενεργειακό φορτίο σε θερμότητα μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Μετά από μια έντονη προσγείωση ή μια απορριφθείσα απογείωση, οι δίσκοι μπορούν να φτάσουν σε θερμοκρασίες εκατοντάδων βαθμών και, σε ακραίες περιπτώσεις, να πυρακτωθούν.

Γι’ αυτό τα αεροπλάνα διαθέτουν αισθητήρες θερμοκρασίας, ενώ ορισμένα εξοπλίζονται με ανεμιστήρες ψύξης στους τροχούς. Εάν τα φρένα παραμένουν πολύ ζεστά, μπορεί να απαιτηθεί χρόνος αναμονής πριν από την επόμενη απογείωση. Ακόμη και οι τροχοί διαθέτουν ειδικές θερμικές ασφάλειες. Αν η θερμοκρασία γίνει επικίνδυνα υψηλή, αυτές λιώνουν και επιτρέπουν στο ελαστικό να χάσει ελεγχόμενα την πίεσή του, περιορίζοντας τον κίνδυνο έκρηξης.

Σε μια εντελώς θεωρητική αναγωγή, για να σταματήσουμε ένα αεροπλάνο 60 τόνων από τα 250 χλμ./ώρα θα χρειαζόμασταν περίπου 30 πλήρη σετ φρένων μιας Bugatti Chiron — συνολικά 120 carbon-ceramic δίσκους. Στην πραγματικότητα, βέβαια, τα αεροπορικά carbon-carbon φρένα είναι κατασκευασμένα για εντελώς διαφορετικά θερμικά φορτία και δεν μπορούν να συγκριθούν απευθείας με ένα αυτοκινητικό σύστημα. Η Bugatti Chiron διαθέτει: 8πίστονες εμπρός δαγκάνες

6πίστονες πίσω δαγκάνες

carbon-ceramic δίσκους 420 mm εμπρός και 400 mm πίσω

Από τα ισχυρότερα φρένα που χρησιμοποιούμε ποτέ

Επομένως, το επιβατικό αεροπλάνο δεν επιβραδύνει μόνο χάρη στα spoilers, τα οποία καταστρέφουν την άντωση και αυξάνουν το φορτίο στους τροχούς, ούτε χάρη στην ανάστροφη ώση των κινητήρων. Κάτω από το αεροσκάφος υπάρχουν πραγματικοί δίσκοι, πιστόνια, υδραυλικά ή ηλεκτρομηχανικά συστήματα ενεργοποίησης και ένα εξελιγμένο ηλεκτρονικό δίκτυο ελέγχου. Την επόμενη φορά λοιπόν που, αμέσως μετά την προσγείωση, αισθανθείτε ότι ο διάδρομος τελειώνει επικίνδυνα γρήγορα, θυμηθείτε τι συμβαίνει μέσα στους τροχούς: δεκάδες τόνοι, κινούμενοι με ταχύτητα αυτοκινητοδρόμου, επιβραδύνουν χάρη σε μερικά από τα ισχυρότερα και θερμικά ανθεκτικότερα φρένα που χρησιμοποιεί οποιοδήποτε όχημα στον κόσμο.