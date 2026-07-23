Πώς η Pirelli βρήκε τρόπο να φτιάχνει καινούργια ελαστικά από μεταχειρισμένα – Όχι, δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου

Η Pirelli μετατρέπει παλιά ελαστικά σε νέα μέσα από το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανακύκλωσης «tyre-to-tyre»

Ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας με την ονομασία «tyre-to-tyre» φέρνει στο προσκήνιο η Pirelli, σε συνεργασία με τις Pyrum, Synthos και BASF, με στόχο τη μετατροπή ελαστικών που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους σε ανακυκλωμένες πρώτες ύλες για την παραγωγή νέων ελαστικών.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στη μείωση της εξάρτησης από παρθένες πρώτες ύλες, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη βιομηχανική αλυσίδα που επιτρέπει την αξιοποίηση υλικών από παλιά αλλά και απορριπτόμενα ελαστικά παραγωγής.

Από το παλιό ελαστικό στο καινούργιο

Το πρόγραμμα αξιοποιεί ελαστικά τέλους κύκλου ζωής που συλλέγονται σε όλη τη Γερμανία, τόσο από επιλεγμένα καταστήματα του δικτύου Driver όσο και από δραστηριότητες μηχανοκίνητου αθλητισμού. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται και απορριπτόμενα ελαστικά από το εργοστάσιο της Pirelli στο Breuberg.

Στη συνέχεια, τα υλικά οδηγούνται σε μια εξειδικευμένη βιομηχανική διαδικασία, όπου μετατρέπονται σε δευτερογενείς πρώτες ύλες, μεταξύ των οποίων και συνθετικό καουτσούκ, με πιστοποίηση ISCC PLUS, η οποία εξασφαλίζει πλήρη ιχνηλασιμότητα σε όλη την αλυσίδα παραγωγής. Με αυτόν τον τρόπο, τα ανακυκλωμένα υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά στην παραγωγή νέων ελαστικών Pirelli, χωρίς συμβιβασμούς σε ποιότητα και επιδόσεις.

Κεντρικό ρόλο στο πρόγραμμα έχει η Pyrum, η οποία επεξεργάζεται τα ελαστικά μέσω πυρόλυσης, δηλαδή θερμικής αποσύνθεσης σε υψηλές θερμοκρασίες χωρίς την παρουσία οξυγόνου. Από τη διαδικασία αυτή προκύπτουν δύο πολύτιμες πρώτες ύλες: η ανακτημένη αιθάλη άνθρακα (rCB) και το έλαιο πυρόλυσης ελαστικών (TPO). Η ανακτημένη αιθάλη αναβαθμίζεται ποιοτικά και χρησιμοποιείται ξανά στην ευρωπαϊκή παραγωγή της Pirelli, αντικαθιστώντας μέρος της συμβατικής αιθάλης που χρησιμοποιείται στην κατασκευή ελαστικών.

Παράλληλα, το TPO αποστέλλεται στη BASF, όπου αξιοποιείται μαζί με πρώτες ύλες ορυκτής προέλευσης για την παραγωγή χημικών προϊόντων όπως βουταδιένιο και στυρένιο. Μέσω της μεθόδου mass balance, το ανακυκλωμένο περιεχόμενο πιστοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Ccycled®.

Στη συνέχεια, η Synthos χρησιμοποιεί τα υλικά αυτά για την παραγωγή συνθετικού καουτσούκ πιστοποιημένου κατά ISCC PLUS, το οποίο επιστρέφει στις γραμμές παραγωγής της Pirelli, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο ανακύκλωσης.

Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο κυκλικής οικονομίας

Σύμφωνα με την Pirelli, το πρόγραμμα αποδεικνύει ότι η πραγματική κυκλική οικονομία δεν μπορεί να επιτευχθεί από μία μόνο εταιρεία, αλλά απαιτεί τη συνεργασία διαφορετικών επιχειρήσεων με εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Η συνεργασία των Pirelli, Pyrum, BASF και Synthos δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο βιομηχανικό οικοσύστημα, στο οποίο τα υλικά ανακτώνται, επεξεργάζονται και επαναχρησιμοποιούνται με πιστοποιημένες διαδικασίες, αξιοποιώντας στο μέγιστο την αξία τους.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «tyre-to-tyre» αποτελεί μέχρι σήμερα την πιο ολοκληρωμένη εφαρμογή αυτής της φιλοσοφίας, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι τα ελαστικά που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους μπορούν να μετατραπούν σε πολύτιμες πρώτες ύλες για την κατασκευή νέων προϊόντων.