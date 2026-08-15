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Πώς τα λιοντάρια του βουνού βοηθούν στην οδική ασφάλεια και γιατί οι λύκοι ίσως κάνουν το ίδιο στην Ελλάδα

ΣΑΒΒΑΤΟ | 15.08.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Η εικόνα έχει δημιουργηθεί με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης

Μια νέα έρευνα στις ΗΠΑ δείχνει ότι οι μεγάλοι θηρευτές μπορεί να μειώνουν τα τροχαία με άγρια ζώα και η Ελλάδα έχει έναν πολύ σοβαρό λόγο να ενδιαφέρεται

Μπορεί ένας μεγάλος σαρκοφάγος θηρευτής να συμβάλλει στην οδική ασφάλεια; Ακούγεται παράξενο, αλλά συμβαίνει, όπως επιβεβαιώνεται από μια νέα έρευνα στις ΗΠΑ.

Όλα ξεκίνησα με την μελέτη της συμπεριφοράς των ελαφιών στην Ουάσινγκτον, όπου και διαπιστώθηκε ότι η παρουσία των πούμα επηρεάζει το πώς και που κινούνται τα ζώα. Τα ελάφια, λόγω της παρουσίας των θηρευτών, αποφεύγουν περιοχές όπου είναι εκτεθειμένα και συνήθως, τα πεδία αυτά είναι κοντά στους δρόμους. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, καθώς οι περιοχές με παρουσία πούμα εμφάνισαν έως και 76% λιγότερα τροχαία περιστατικά με ελάφια, συγκριτικά με άλλες, όπου δεν υπήρχαν πληθυσμοί από τα μεγάλα αιλουροειδή.

Το σημαντικό στην προκειμένη περίπτωση μάλιστα, είναι ότι αυτό δεν οφείλεται απλά στον έλεγχο του πληθυσμού των ελαφιών αλλά  στο ότι ο φόβος του θηρευτή, αρκεί για να αλλάξει τη συμπεριφορά του θηράματος.

Πως μπορεί αυτό να μας αφορά;

Στην Ελλάδα δεν έχουμε πούμα, έχουμε όμως λύκους και ένα εγνωσμένο πρόβλημα με τον υπερπληθυσμό των αγριογούρουνων και την συχνή παρουσία τους κοντά στους δρόμους.

Και δεν μιλάμε πλέον μόνο για ζημιές στα αυτοκίνητα. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Μόλις στις 3 Ιουλίου 2026, ένας 42χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας, όταν η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε με αγριογούρουνο.

Δεν ήταν όμως το μοναδικό πρόσφατο θανατηφόρο περιστατικό. Έχουν συμβεί αλλά δύο από το 2025 ενώ από το 2018, οι νεκροί από τροχαία με εμπλοκή αγριογούρουνων, ανέρχονται στους 6.

Το παρεξηγημένο ζώο

Ο λύκος είναι ένας από τους σημαντικότερους φυσικούς θηρευτές των αγριογούρουνων στην Ελλάδα και μπορεί να ελέγξει τον πληθυσμό τους. Δεν είναι όμως ο μόνος. Το τσακάλι αλλά και μεγάλα αρπακτικά πτηνά όπως ο αετός μπορούν επίσης να θηρεύσει κυρίως νεογέννητα και πολύ μικρά αγριογούρουνα, ενώ και η καφέ αρκούδα, συμπεριλαμβάνεται στους φυσικούς κυνηγούς του είδους.

Το θέμα όμως δεν είναι αυτή η σκληρή αλλά απόλυτα φυσική διαδικασία. Όπως το πούμα επηρεάζει τη συμπεριφορά των ελαφιών στις ΗΠΑ, η παρουσία του λύκου και άλλων φυσικών θηρευτών τους, μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο κινούνται και χρησιμοποιούν τον χώρο τα αγριογούρουνα στην Ελλάδα.

Και εδώ βρίσκεται το μεγαλύτερο μάθημα για όλους μας. Οι θηρευτές δεν είναι απλώς «κακά ζώα» που πρέπει να απομακρύνουμε. Είναι μέρος της φυσικής ισορροπίας. Όταν αυτή η ισορροπία διαταράσσεται, οι συνέπειες μπορεί να φτάσουν μέχρι και την άσφαλτο.

Ίσως, λοιπόν, ο λύκος να μην είναι ζώο το ποίο αντιμετωπίζεται με τρόμο από πολλούς. Μπορεί να είναι, έμμεσα, και ένας σύμμαχος του οδηγού.

Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε υπέρμαχοι του «αφανισμού» όλων των αγριογούρουνων, ούτε φυσικά και της εμβόλιμης εισαγωγής θηρευτών σε περιοχές. Σπάνια η ανθρώπινη παρέμβαση, ειδικά αυτή που γίνεται άτσαλα έχει καλά αποτελέσματα.  Είμαστε υπέρμαχοι του να αφήσουμε ανενόχλητους τους μηχανισμούς της φύσης και να μην διαταράσσουμε τις ισορροπίες της.

Και σε αυτά τις ισορροπίες, παίζουν σημαντικότατο ρόλο και οι «κακοί» των παραμυθιών.

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Tags
#Αγριογούρουνα#Ελλάδα#Λύκοι#Οδική Ασφάλεια
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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