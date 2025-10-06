Πώς θα κάνεις το αυτοκίνητο σου να αντέξει για πάνω από 300.000 km – Αναλυτικός οδηγός

Άλλοι σε τόσα χλμ. έχουν αλλάξει… τρία αυτοκίνητα και άλλοι ετοιμάζονται για άλλα τόσα – Έτσι θα κάνεις το αυτοκίνητο σου να αντέξει.

Τα χιλιόμετρα που έχει γράψει ένα αυτοκίνητο στον μετρητή είναι ένα από τα πιο σημαντικά κριτήρια στην αγορά μεταχειρισμένου, με πολλούς επίδοξους αγοραστές να βάζουν ανώτατο όριο στα χιλιόμετρα που έχει ήδη διανύσει το μελλοντικό τους αυτοκίνητο. Άλλοι βάζουν όριο 150.000, άλλοι 100.00, άλλοι ίσως και 50.000, αλλά πόσο σημαντικό είναι πράγματι αυτό το κριτήριο;

Ποιότητα έναντι ποσότητας

Ενώ η ποσότητα φαίνεται να είναι η νούμερο ένα ανησυχία, πολλοί αφήνουν στην άκρη την ποιότητα των εν λόγω χιλιομέτρων. Άραγε, πόσα χλμ. μπορεί να καλύψει ένα αυτοκίνητο άμα αυτό συντηρείται και οδηγείται σωστά; Θα μπορούσες να μαντέψεις τα χλμ. που έχει «γράψει» ένα αυτοκίνητο μπαίνοντας απλά ή πηγαίνοντας βόλτα με αυτό, χωρίς να κοιτάξεις το οδόμετρο;

Στην πραγματικότητα, ο τρόπος που μεταχειρίζεσαι το αυτοκίνητό σου έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από το για πόσα χλμ. το έχεις οδηγήσει. Για παράδειγμα, ένα δημοσιογραφικό αυτοκίνητο συνήθως οδηγείται σε σχεδόν ακραίες συνθήκες δοκιμής, με αποτέλεσμα τα 5.000 δημοσιογραφικά χλμ. να είναι «σαν 50.000», όπως λέμε αστειευόμενοι.

Διαβάστε επίσης: Γιατί αλλάζουμε λάδια και με βάση τον χρόνο, πέραν από τα χιλιόμετρα;

Εν αντιθέσει, στην Αθήνα κυκλοφορούν αρκετά αυτοκίνητα ακόμα και 15ετίας μπορούμε να πούμε, με επταψήφιο αριθμό χιλιομέτρων, που αν δεν έβλεπες το οδόμετρο θα νόμιζες πως έχουν 100 ή 200 χιλιάδες χλμ. Φυσικά αναφερόμαστε στα ταξί, τα οποία οι (περισσότεροι) οδηγοί τους φροντίζουν να διατηρούν σε εξαιρετική κατάσταση, κρύβοντας έτσι τα χρόνια, αλλά και τα χιλιόμετρά τους.

Πως το κάνουν;

Πως κάποιος μπορεί να αποκαλεί «ρημάδι» ένα αυτοκίνητο που έχει πάνω από 200.000 χλμ., ενώ ταυτόχρονα κάποιος μπορεί να κάνει 300.000 ή και… 1.000.000 χωρίς πρόβλημα; – Ακολουθούν τρόποι για να κάνεις το αυτοκίνητο σου να αντέξει στον χρόνο!

Προληπτικός έλεγχος: Ο προληπτικός έλεγχος του αυτοκινήτου στα πλαίσια του σέρβις μπορεί να αποκαλύψει προβλήματα που δεν ήξερες πως έχεις. Η παράληψη αυτού μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερο πρόβλημα ή αλυσίδα προβλημάτων , αναγκάζοντάς σε τελικά να το πετάξεις πριν της ώρας του.

Ο προληπτικός έλεγχος του αυτοκινήτου στα πλαίσια του σέρβις μπορεί να αποκαλύψει Η παράληψη αυτού μπορεί να οδηγήσει σε , αναγκάζοντάς σε τελικά να το πετάξεις πριν της ώρας του. Τρόπος οδήγησης: Το αυτοκίνητο δεν παύει να είναι ένα εργαλείο και τα εργαλεία όσο περισσότερο τα προσέχεις, τόσο περισσότερο τα έχεις. Ένα αυτοκίνητο που οδηγείται με σεβασμό και συντηρείται με ευλάβεια θα κρατήσει περισσότερο. Αντίθετα, το αυτοκίνητό σου θα σε χαιρετήσει πολύ πιο πριν άμα του πίνεις το… αίμα μέχρι να σπάσει.

Το αυτοκίνητο δεν παύει να είναι ένα εργαλείο και τα εργαλεία Ένα αυτοκίνητο που οδηγείται με σεβασμό και συντηρείται με ευλάβεια θα κρατήσει περισσότερο. Αντίθετα, το αυτοκίνητό σου θα σε χαιρετήσει πολύ πιο πριν άμα του πίνεις το… αίμα μέχρι να σπάσει. Τον νου σου για μικροπροβλήματα: Οποιοσδήποτε θόρυβος, μικροτρίξιμο ή τρέμουλο στο τιμόνι είναι ο τρόπος του αυτοκινήτου να σου πει πως «κάτι τρέχει». Για να γλιτώσεις τα χειρότερα, το σωστό θα είναι να απευθυνθείς στον μηχανικό σου, αφού ένα «μικρό» πρόβλημα πολύ σύντομα θα γίνει «μεγάλο» και στο τέλος «πολύ μεγάλο για να φτιαχτεί».

Το φράγμα των 300.000 χλμ. είναι πιο εύκολο απ’ ότι νομίζεις

Η ποιότητα κατασκευής και υλικών τείνει να είναι αρκετά καλύτερη στα νέα αυτοκίνητα, κάτι που σημαίνει πως με σωστή χρήση και συντήρηση αυτά μπορούν να αντέξουν περισσότερο. Τα νέα αυτοκίνητα έχουν επίσης σύγχρονα διαγνωστικά συστήματα τα οποία πληροφορούν άμεσα τον οδηγό για οποιοδήποτε πρόβλημα.

Ο συνδυασμός τεχνολογίας, ποιότητας κατασκευής, αλλά και σωστής μεταχείρισης, μπορεί να κάνει τα 300.000 χλμ. να μοιάζουν σαν τα νέα 100.000, επιτρέποντας στο αυτοκίνητό σου να αντέξει για πολλά χρόνια ακόμα.

Στην τελική, μην ξεχνάς πως το κόστος για μερικά «συμμαζέματα» είναι πολύ μικρό μπροστά στο κόστος αγοράς καινούργιου αυτοκινήτου.

Υγρά και λάδια

Για να βοηθήσεις το αυτοκίνητό σου να αντέξει στον χρόνο, πολύ σημαντική είναι η έγκαιρη αλλαγή λαδιών και λοιπών υγρών του κινητήρα, ειδικά μετά τα 150.000 χλμ. Η χρήση λαδιού υψηλής χιλιομετρικής απόδοσης βοηθά στη μείωση των φθορών του κινητήρα, ενώ η έγκαιρη αντικατάσταση των υγρών κιβωτίου ταχυτήτων, φρένων και ψυκτικού υγρού αποτρέπει ζημιές σε ολόκληρο το σύστημα.

Υγρά Κάθε πότε Τι ελέγχεις/αλλάξεις Τι λένε οι ειδικοί Λάδια Κάθε 5.000 με 8.000 χλμ. Λάδι υψηλής χιλιομετρικής απόδοσης & φίλτρο λαδιού Το λάδι υψηλής χιλιομετρικής απόδοσης μπορεί να μειώσει τις διαρροές, ειδικά σε παλαιότερους κινητήρες Λάδια σασμάν Κάθε 50.000 με 100.000 χλμ. Αποστράγγιση και γέμισμα Ο μηχανικός σας μπορεί να σας βοηθήσει να επαναφέρετε τον προγραμματισμό κιβωτίου ταχυτήτων μετά το σέρβις. Υγρά φρένων Κάθε 100.000 χλμ. ή κάθε 2 χρόνια Αντικατάσταση για να αντιμετωπιστεί η συσσώρευση υγρασίας Τα υγρά φρένων μαζεύουν υγρασία, η οποία μπορεί να προκαλέσει διάβρωση στα σωληνάκια. Ψυκτικό υγρό Κάθε 50.000 χλμ. Πλήρης αποστράγγιση και καθαρισμός Οι υψηλές θερμοκρασίες του περιβάλλοντος μπορεί να οδηγήσουν σε υπερθέρμανση των υγρών. Υγρά υδραυλικής κρεμαγιέρας Κάθε 80.000 με 120.000 χλμ. Αντικατάσταση η συμπλήρωμα Ένας περίεργος θόρυβος στο στρίψιμο του τιμονιού μπορεί να σημαίνει πως τα υγρά χρειάζονται αντικατάσταση. Λάδια διαφορικού Κάθε 150.000 χλμ. (Μόνο για τετρακίνητα οχήματα) Αποστράγγιση και γέμισμα Πολύ σημαντικό άμα οδηγείται το τετρακίνητο αυτοκίνητό σας εκτός δρόμου.

Ελαστικά, φρένα και ανάρτηση

Η ασφάλεια και η άνεση που σας προσφέρει το αυτοκίνητό σας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα καλά και καινούργια ελαστικά, στα φρένα, αλλά και στην ανάρτηση. Αν τα παραπάνω δεν συντηρούνται καλά, μπορεί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερα προβλήματα και στη σημαντική μείωση της διάρκειας ζωής του αυτοκινήτου σας.

Ελαστικά: Εναλλαγή («μπρος-πίσω») κάθε 10.000 με 15.000 χλμ., έλεγχος πίεσης μηνιαίως και συχνός οπτικός έλεγχος για φθορές στα πέλματα των ελαστικών.

Εναλλαγή («μπρος-πίσω») κάθε 10.000 με 15.000 χλμ., έλεγχος πίεσης μηνιαίως και συχνός οπτικός έλεγχος για φθορές στα πέλματα των ελαστικών. Φρένα: Προσοχή σε τριξίματα ή απαλή αίσθηση του πεντάλ. Ελέγχετε τα τακάκια.

Προσοχή σε τριξίματα ή απαλή αίσθηση του πεντάλ. Ελέγχετε τα τακάκια. Αναρτήσεις & Αμορτισέρ: Προσέξτε για ανομοιόμορφη φθορά των ελαστικών ή περίεργες κινήσεις του αμαξώματος κατά την οδήγηση.

Προσέξτε για ανομοιόμορφη φθορά των ελαστικών ή περίεργες κινήσεις του αμαξώματος κατά την οδήγηση. Ευθυγράμμιση & Ζυγοστάθμιση: Οι ανωμαλίες του δρόμου βγάζουν γρήγορα τους τροχούς από τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Ελέγξτε αν το τιμόνι σας «τραβάει» προς μια πλευρά ή τρέμει σε μεγάλες ταχύτητες.

Τι ελέγχουμε και κάθε πόσα χιλιόμετρα

Ο προληπτικός έλεγχος μπορεί να σας βγάλει από μεγάλους μπελάδες και να σας βοηθήσει να κρατήσετε το αυτοκίνητό σας για πολλά χρόνια ακόμα. Η συντήρηση ακόμα και των πιο απλών εξαρτημάτων δεν πρέπει να παραλείπεται, ειδικά όταν μιλάμε για παλαιά αυτοκίνητα με εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα στον μετρητή.

Ορόσημα Συντήρησης:

Κάθε 5.000 με 8.000 χλμ.:

Αλλαγή λαδιών

Έλεγχος πίεσης ελαστικών, συμπλήρωση υγρών

Έλεγχος σε ιμάντες και σωληνάκια

Κάθε 30.000 χλμ.:

Αντικατάσταση φίλτρου αέρα κινητήρα

Έλεγχος φρένων

Αλλαγή ελαστικών

Κάθε 50.000 χλμ.:

Αντικατάσταση φίλτρου καυσίμου και μπουζί

Ξέπλυμα ψυκτικού υγρού

Αλλαγή υγρού κιβωτίου ταχυτήτων

Κάθε 100.000 χλμ.:

Αντικατάσταση υγρού φρένων

Έλεγχος ιμάντα χρονισμού ή αλυσίδας

Έλεγχος κινητήρα

Κάθε 150.000 χλμ.:

Αντικατάσταση ελικοειδή ιμάντα

Έλεγχος καταλύτη

Αντικατάσταση ιμάντα χρονισμού (αν δεν έχει γίνει νωρίτερα)

Τι κρατάμε:

Πολλά χιλιόμετρα σε αυτοκίνητο δεν σημαίνει αυτόματα πως είναι «για πέταμα»

Με σωστή οδήγηση και τακτική συντήρηση μπορείς να κάνεις το αυτοκίνητό σου να αντέξει για πολλά χρόνια ακόμα

Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερα στα πιο μοντέρνα αυτοκίνητα, οπότε δεν υπάρχει δικαιολογία!

