Πως το Defender έγινε το μέσο επικού τρολαρίσματος σε δικαστική διαμάχη για… ηλεκτρικές κιθάρες

Μια συνεργασία της κατασκευάστριας μουσικών οργάνων PRS με το θρυλικό βρετανικό 4×4 μετατράπηκε, σε ένα από τα πιο ευφυή τρολαρίσματα που έχουμε δει τελευταία

Αν ρωτήσεις 100 ανθρώπους το πώς είναι μια ηλεκτρική κιθάρα, οι 99 μάλλον θα σου περιγράψουν κάτι που μοιάζει με αυτό το σχήμα:

Αυτή είναι μια Fender Stratocaster, το πιο αναγνωρίσιμο σώμα ηλεκτρικής κιθάρας στον κόσμο, το οποίο αποτέλεσε το όργανο με το οποίο συνδέθηκαν μουσικοί όπως ο Jimi Hendrix, ο Eric Clapton, o David Gilmour και δεκάδες άλλα «ιερά τέρατα» της rock και των blues.

H Stratocaster, είναι επίσης η ηλεκτρική κιθάρα η οποία έχει αντιγραφεί περισσότερο από άλλους κατασκευαστές ή έχει χρησιμοποιηθεί ως έμπνευση για να δημιουργηθούν παραλλαγές.

Για να έχουμε μια αναλογία με τον κόσμο του αυτοκινήτου, σκεφτείτε την Fender Stratocaster σαν το Jeep Willys που ουσιαστικά δημιούργησε την κατηγορία των πολιτικών 4Χ4. Αντιγράφηκε και εξελίχθηκε από άλλους και το «Jeep» έγινε συνώνυμο μια ολόκληρης κατηγορίας.

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την Fender Stratocaster, όπου το «Strat» περιγράφει τον τύπο του οργάνου, ανεξαρτήτως του ποιος το έχει κατασκευάσει.

Πως η Fender έγινε «εν μία νυκτί» η πιο μισητή εταιρεία του χώρου

Αυτή ήταν η κατάσταση στην αγορά λοιπόν και όλα πήγαιναν καλά, μέχρι που η Fender έκανε ένα κλασικό για τον επιχειρηματικό κόσμο, λάθος. Προσέλαβε έναν νέο CEO, ο οποίος δεν είχε καμία απολύτως σχέση με τον χώρο και δεν καταλάβαινε γρι από το legacy και τις ιδιαίτερες συνθήκες της συγκεκριμένης αγοράς.

Και, όπως συμβαίνει πάντα με τους άσχετους χαρτογιακάδες που βλέπουν μόνο βραχυπρόθεσμο «οπoρτούνιτι», τα έκανε μαντάρα, με το «καλημέρα σας». Ο τύπος, χρησιμοποιώντας μια απόφαση του δικαστήριου του Ντίσελντορφ, το οποίο αναγνώρισε προστασία πνευματικών δικαιωμάτων στο χαρακτηριστικό σχήμα του σώματος της Stratocaster, άρχισε να στέλνει επιστολές παύσης παραγωγής και απόσυρσης του stock, σε κατασκευαστές που διαθέτουν κιθάρες παρόμοιας σχεδίασης στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το νέο φυσικά μαθεύτηκε στην αγορά και έγινε Νο1 είδηση στον χώρο, με την Fender να γίνεται αποδέκτης απίστευτης γιούχας και αποδοκιμασίας για την απόφαση της αυτή. Πολλοί γνωστοί testers κιθαρών, περιοδικά και sites τάχθηκαν ξεκάθαρα εναντίον της κίνησης αυτής και ακόμα περισσότεροι, απλοί εν δυνάμει πελάτες, διέγραψαν την Fender από τις λίστες των μελλοντικών αγορών τους.

Backfire λέγεται αυτό και για να είμαι ειλικρινής, ήταν απόλυτα δικαιολογημένο. Για να χρησιμοποιήσω το προηγούμενο παράδειγμα, είναι σαν η Jeep, να θυμάται ξαφνικά μετά από δεκαετίες ότι το αρχετυπικό 4X4 μοντέλο της προστατεύεται πνευματικά και να ζητά από άλλους κατασκευαστές να σταματήσουν την παραγωγή και να αποσύρουν από τις εκθέσεις τα τετρακίνητα αυτοκίνητα.

Do not mess with PRS

Ανάμεσα στις εταιρείες που έλαβαν τις επιστολές της Fender, ήταν η Yamaha, η οποία είναι γνωστό ότι κατασκευάζει μουσικά όργανα αλλά δεν είναι τόσο γνωστό ότι βρίσκεται στο Top5 των κατασκευαστών ηλεκτρικών κιθαρών παγκοσμίως. Και εντάξει, αυτοί είναι Ιάπωνες, έχουν τον τρόπο τους -και τεράστια νομικά τμήματα- για να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις. Την επιστολή, όμως, έλαβε επίσης και η PRS.

Η PRS, είναι επίσης ένα τεράστιο brand του χώρου και δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς ότι βρίσκεται στο Top3 μαζί με την Fender και την Gibson σε αναγνωσιμότητα. Ιδρυτής και ιδιοκτήτης της εταιρείας, είναι ο Paul Reed Smith, ο οποίος είναι sui generis περίπτωση και το διαμετρικά αντίθετο από τον νέο CEO της Fender.

Mουσικός και πάνω απ όλα οργανοποιός, έχει ζυμωθεί για δεκαετίες στον χώρο και ξέρει τα κατατόπια του όσο λίγοι.

Και εδώ ακριβώς αρχίζει το πραγματικά ωραίο μέρος της ιστορίας.

Η κιθάρα που μπήκε στο στόχαστρο

Ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της PRS τα τελευταία χρόνια είναι η Silver Sky, η κιθάρα που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τον John Mayer και παρουσιάστηκε το 2018. Ο Mayer, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους blues κιθαρίστες, υπήρξε για χρόνια άρρηκτα συνδεδεμένος με τη Fender Stratocaster, πριν μετακινηθεί στην PRS και δημιουργήσει μαζί της τη δική του εκδοχή πάνω στην ίδια βασική φιλοσοφία.

Η συγγένεια της Silver Sky με την Stroatocaster, είναι προφανής. Τρεις μονοί μαγνήτες, διπλό cutaway σώμα, tremolo και γενικότερα μια σχεδίαση που παραπέμπει άμεσα στη Stratocaster, χωρίς όμως η Silver Sky να αποτελεί πιστό αντίγραφό της. Αυτό που έτσουξε περισσότερο βέβαια, ήταν το ότι η Silver Sky, όπως και άλλες Strat-Style κιθάρες από άλλους κατασκευαστές, είναι καλύτερες από τις υπερτιμημένες, αυθεντικές Fender.

Και τελικά αυτό εξηγεί το γιατί η Fender αποφάσισε να στείλει και στην PRS επιστολή cease-and-desist, ζητώντας ουσιαστικά να σταματήσει η διάθεση της Silver Sky στην ευρωπαϊκή αγορά. Η PRS επιβεβαίωσε ότι έλαβε την επιστολή και περιορίστηκε σε μια λιτή αλλά απολύτως σαφή απάντηση: διαφωνεί με την εκτίμηση της Fender.

Και μετά συνέβη κάτι υπέροχο.

Πως μπήκε στο παιχνίδι το Defender

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2026, η PRS ανακοίνωσε μια νέα ειδική σειρά Silver Sky με special χρωματισμούς, σε συνεργασία με την Land Rover και το μοντέλο, Defender.

Ο John Mayer είναι εδώ και χρόνια συλλέκτης Defender και έχει στην κατοχή του σχεδόν δύο δεκαετίες ένα κλασικό Land Rover Defender βαμμένο σε Arles Blue. Από εκεί ξεκίνησε η ιδέα να περάσουν αυθεντικές αποχρώσεις του βρετανικού 4×4 πάνω στις Silver Sky.

Έτσι δημιουργήθηκε η Silver Sky Defender Color Collection, με οκτώ διαφορετικές εκδόσεις. Οι αμερικανικές Silver Sky προσφέρονται στα ιστορικά Arles Blue, Willow Green, Portofino Red και Sandglow Yellow, ενώ οι πιο προσιτές SE χρησιμοποιούν σύγχρονες αποχρώσεις του Defender, όπως Petra Copper, Sedona Red, Carpathian Grey και Woolstone Green.

Όλα ωραία και τίποτα συνταρακτικό ως είδηση, θέλω να πω έχουμε δει εκατοντάδες άλλες παρόμοιες συνεργασίες ετερόκλητων εταιρειών απ΄όπου και προκύπτουν ειδικές εκδόσεις και σειρές προϊόντων,

Μόνο που στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που προέκυψε ονομάζεται PRS Silver Sky… Defender. Διαβάστε το ξανά, λίγο πιο αργά. De-Fender. Ναι, ακριβώς.Τυχαίο; Μπα…

Η PRS φυσικά δεν έχει δηλώσει πουθενά ότι πρόκειται για τρολάρισμα. Επισήμως είναι μια συνεργασία με την Land Rover, βασισμένη στην αγάπη του Mayer για τα Defender και τα ιστορικά τους χρώματα. Και καλά… Αν δεν υπήρχε όλο το παρασκήνιο που αναφέρθηκε πιο πάνω η κίνηση θα ήταν εντελώς άκυρη και ανώφελη.

Ωστόσο, αν λίγους μήνες αφότου η Fender σού στέλνει επιστολή απαιτώντας να σταματήσεις να πουλάς την Strat-style κιθάρα σου, εσύ την παρουσιάζεις την ίδια σε έκδοση… De-fender, το όλο πράγμα αποκτά εντελώς άλλη σημασία.

Δεν χρειάζεται δελτίο τύπου, ανακοίνωση ή κάποιο αιχμηρό σχόλιο από τον Paul Reed Smith. H τρολιά είναι επίκή και λειτουργεί αυτοτελώς, χωρίς καμία υποσημείωση και αυτό ακριβώς είναι που την κάνει τόσο πετυχημένη.