Πως ξέρει το αυτοκίνητο σου αν κάθεται κάποιος στη θέση του συνοδηγού;

Πως τα νέα αυτοκίνητα μερικές φορές μοιάζουν σα να γνωρίζουν ακριβώς τι γίνεται μέσα στην καμπίνα; – Η αόρατη τεχνολογία κάτω από το κάθισμα

Τα σύγχρονα αυτοκίνητα είναι εξοπλισμένα με αμέτρητα συστήματα ασφαλείας, ωστόσο ορισμένες από τις πιο έξυπνες λειτουργίες τους είναι αυτές που σπανίως προσέχουμε. Αρκεί να καθίσετε στη θέση του συνοδηγού χωρίς να δέσετε τη ζώνη σας ή να τοποθετήσετε εκεί μια βαριά τσάντα, για να διαπιστώσετε ότι το αυτοκίνητο «ξέρει» τι συμβαίνει μέσα στην καμπίνα.

Πώς όμως αντιλαμβάνεται το όχημα την παρουσία επιβάτη και γιατί πολλές φορές μπερδεύει έναν άνθρωπο με… τσάντα ή ψώνια;

Οι κρυφοί αισθητήρες και η «ζυγαριά» της καμπίνας

Η διαδικασία ανίχνευσης στηρίζεται σε αισθητήρες που είναι ενσωματωμένοι ή τοποθετημένοι κάτω από το μαξιλάρι του καθίσματος. Όταν κάποιος κάθεται, το βάρος του συμπιέζει το υλικό και μεταβάλλει την πίεση που μετρούν οι αισθητήρες. Τα δεδομένα αυτά μετατρέπονται σε ηλεκτρικά σήματα και στέλνονται στον εγκέφαλο του αυτοκινήτου.

Ανάλογα με το σύστημα, χρησιμοποιούνται ειδικά μαξιλάρια πίεσης ή αισθητήρες φορτίου. Αν εντοπιστεί βάρος αλλά η ζώνη παραμείνει ασύνδετη, ενεργοποιείται η γνωστή προειδοποιητική λυχνία ή ο χαρακτηριστικός ήχος.

Για χάρη ποιας τσάντας χτυπάει η ζώνη;

Όλοι έχουμε βάλει μια τσάντα φορητού υπολογιστή ή ένα κουτί στο κάθισμα του συνοδηγού και έχουμε ακούσει το ενοχλητικό καμπανάκι. Ο λόγος είναι απλός: οι απλούστεροι αισθητήρες μετρούν αποκλειστικά φυσική πίεση και δεν μπορούν να ξεχωρίσουν αν το βάρος προέρχεται από ανθρώπινο σώμα, ψώνια ή αποσκευές.

Τα πιο προηγμένα οχήματα χρησιμοποιούν συστήματα ταξινόμησης επιβατών (OCS) για να αξιολογήσουν πρόσθετα χαρακτηριστικά του φορτίου, αν και ακόμη και αυτά έχουν τους περιορισμούς τους.

Η κρίσιμη αποστολή: Ο έλεγχος των αερόσακων

Η ανίχνευση επιβατών δεν περιορίζεται μόνο στις υπενθυμίσεις ζωνών, αλλά καθορίζει και τη λειτουργία των αερόσακων. Οι αερόσακοι συνοδηγού μειώνουν τους τραυματισμούς σε μια σύγκρουση, ωστόσο η ανάπτυξή τους μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη για μικρά παιδιά ή άτομα που κάθονται πολύ κοντά στο ταμπλό.

Για τον λόγο αυτό, το σύστημα λαμβάνει υπόψη του:

Το φορτίο καθίσματος: Την πίεση που ασκείται

Η κατηγορία επιβάτη: Τα μεγέθη και τα όρια που έχουν προγραμματιστεί

Η θέση καθίσματος: Την πιθανή μη ασφαλή στάση σώματος

Αν και ορισμένα συστήματα εκτιμούν το μέγεθος ή τη θέση, δεν μπορούν να γνωρίζουν την ηλικία ή την ταυτότητα του ατόμου.

Τι γίνεται με τα πίσω καθίσματα και τη συντήρηση;

Η τεχνολογία δεν περιορίζεται πλέον μπροστά. Πολλά αυτοκίνητα διαθέτουν αισθητήρες πίσω για υπενθυμίσεις ζωνών ή για να αποτρέψουν το ξέχασμα παιδιών στην καμπίνα.

Ωστόσο, αν αντιμετωπίσετε ψευδείς συναγερμούς ή προειδοποιητικές λυχνίες αερόσακων που ανάβουν χωρίς λόγο, καλό είναι να αποφεύγετε τις υποθέσεις. Ένα προβληματικό σύστημα ανίχνευσης απαιτεί επαγγελματικό διαγνωστικό έλεγχο από εξειδικευμένο τεχνικό, καθώς πίσω από το συνηθισμένο κάθισμα κρύβεται μια πολύπλοκη και κρίσιμη για την ασφάλεια τεχνολογία.