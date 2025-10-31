Πόσα άτομα χρειάζονται για να πιλοτάρουν ένα P3 Orion αεροπλάνο σαν του Πολεμικού Ναυτικού μέσα σε τυφώνα;

Αν φοβάστε τις αναταράξεις στα αεροπλάνα καλύτερα να δείτε κάτι άλλο – Tα P3 αεροσκάφη της NOAA «τρυπάνε» τον -κατηγορίας 5- τυφώνα Melissa και μας χαρίζουν μοναδικό υλικό

Ο τυφώνας Melissa έπληξε την Καραϊβική στα τέλη Οκτωβρίου 2025, εξελισσόμενος μέσα σε λίγες ημέρες από μια απλή τροπική διαταραχή σε ένα «τέρας» κατηγορίας 5. Με σταθερούς ανέμους έως 295–300 km/h, η Melissa καταγράφηκε ως ένας από τους ισχυρότερους τυφώνες στην ιστορία του Ατλαντικού.

A close-up view inside the eye of Hurricane #Melissa reveals mesovortices, small-scale rotations that are both rare and fascinating. These swirling features, found within the eyes of powerful hurricanes, can produce wind speeds up to 10% higher than the surrounding eyewall. pic.twitter.com/jub47CcbnM — WeatherNation (@WeatherNation) October 30, 2025

Το επίκεντρο της καταστροφής ήταν η Τζαμάικα, όπου η Melissa χτύπησε με πρωτοφανή σφοδρότητα, ισοπεδώνοντας ολόκληρες περιοχές, δημιουργώντας εκτεταμένες πλημμύρες και διαλύοντας τις υποδομές. Στη συνέχεια, το φαινόμενο κατευθύνθηκε προς Κούβα και Αϊτή, προκαλώντας νέες ζημιές και δεκάδες θύματα.

Παρά το ότι η λογική και κάθε κύτταρο φυσιολογικών ανθρώπων προστάζουν να τρέξεις μακριά από τέτοια φαινόμενα, υπάρχουν κάποιοι – λίγοι- πού τα κυνηγούν και μάλιστα μπαίνουν στον πυρήνα του σχηματισμού τους. Και όλα αυτά, με αεροπλάνα!

Ο λόγος για τους επιστήμονες και τα πληρώματα των Lockheed WP-3D Orion αεροσκαφών, που είναι ενταγμένα στο στόλο της ΝΟΑΑ (National Oceanic and Atmospheric Administration), δηλαδή την «EMY» των ΗΠΑ.

Αντικειμενικός σκοπός των -απονενοημένων- πτήσεων τους μέσα σε τυφώνες, είναι η συλλογή δεδομένων στο πεδίο ώστε να επικαιροποιούνται οι προβλέψεις για την εξέλιξη της όποιας κακοκαιρίας αλλά και η μελέτη των ακραίων αυτών μετεωρολογικών φαινομένων.

Το υλικό που συλλέχθηκε από της πτήσεις της NOAA μέσα στον τυφώνα Melissa είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό. Κάθε τυφώνας έχει μια κεντρική περιοχή που ονομάζεται «μάτι» και εντός αυτής, παραδόξως πως, επικρατεί νηνεμία και ήπιος καιρός. Τα –πολύ- δύσκολα και επικίνδυνα ξεκινούν από τα τοιχώματα που σχηματίζουν την περιφέρεια του «ματιού» και εκτείνονται προς τα έξω, στις περιοχές που καλύπτει η τεράστια διάμετρος του τυφώνα.

Η NOAA λοιπόν πραγματοποίησε πτήσεις διαμετρικά, σε όλη την περιοχή του τυφώνα Melissa, πετώντας τόσο εντός των τοιχωμάτων, όσο και στο «μάτι». Ξεκινώντας από αυτό το τελευταίο, το video προκαλεί δέος με τους τεράστιους σχηματισμούς των τοιχωμάτων που δημιουργούν ένα απόκοσμο και γιγανταιών διαστάσεων «στάδιο»:

This footage from inside the eye of Category 5 Hurricane Melissa might be the most jaw-dropping video ever captured of a hurricane’s eye, showcasing the infamous “stadium effect.” pic.twitter.com/AEhj2g2Ban — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) October 27, 2025

Το δεύτερο video, αφορά σε καταγραφή μέσα από το cockpit του αεροπλάνου, ενώ αυτό διασχίζει τα «ζόρικα» τοιχώματα του τυφώνα με κατεύθυνση προς το «μάτι». Βλέπουμε λοιπόν τρία άτομα, την κυβερνήτη αριστερά, τον συγκυβερνήτη δεξιά και ένα μέλος του πληρώματος στη μέση, που έχει τον ρόλο του «Flight Engineer». Αν και σε φυσιολογικές συνθήκες o Flight Engineer έχει άλλα καθήκοντα, στην προκειμένη περίπτωση ελέγχει τον μοχλό που καθορίζει την ώση των τεσσάρων κινητήρων του αεροπλάνου:

Όταν το αεροσκάφος μπαίνει σε ζώνες με τεράστιες διαφορές πίεσης και ανέμου, η ταχύτητα αέρα και η άντωση μεταβάλλονται συνεχώς. Αν δεν προσαρμοστεί η ισχύς, μπορεί να χαθεί σταθερότητα ή να ανέβει/πέσει επικίνδυνα το ύψος. Τα P-3 Orion έχουν turboprop κινητήρες με μη αυτόματο έλεγχο ισχύος. Δεν διαθέτουν «auto-throttle» όπως τα σύγχρονα jet airliners — δηλαδή, ο έλεγχος της ώσης είναι χειροκίνητος. Έτσι, ο μηχανικός πρέπει να κρατά ισορροπία ανάμεσα σε τέσσερις κινητήρες, συχνά με μικρορυθμίσεις κάθε λίγα δευτερόλεπτα. Ο στόχος είναι η σταθερή ταχύτητα και γωνία καθόδου/ανόδου για να περάσουν με ασφάλεια μέσα από τα τοιχώματα του κυκλώνα, όπου οι ριπές ανέμου μπορούν να αλλάξουν απότομα κατεύθυνση και ένταση. Παράλληλα παρακολουθεί θερμοκρασίες, πίεση λαδιού, κατανάλωση και συμμετρία κινητήρων — γιατί οποιαδήποτε ασυμμετρία (π.χ. ένας κινητήρας δίνει λιγότερη ώθηση) μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες αστάθειες

Ever wondered what it’s like to fly into the eye of a hurricane? NOAA and their trusty plane, Kermit, just gave us a front-row seat to the chaos inside the eye of #Melissa….. and let’s just say, this was no smooth flight. ✈️ pic.twitter.com/zk7QKcbgo8 — WeatherNation (@WeatherNation) October 30, 2025

Σε ότι αφορά στις αναταράξεις… ε ναι, έχει αρκετές… δείτε τι έγινε πίσω, στο εσωτερικό του αεροπλάνου, όπου βρίσκονται επιστήμονες και καταγραφικά μέσα.

Aν προσέξατε έναν… Κέρμιτ στο πρώτο video, είναι η μασκότ και το όνομα του αεροπλάνου. H ΝΟΑΑ για κάποιο λόγο χρησιμοποιεί ονόματα από το Muppet Show για τα αεροπλάνα της. Πέραν του Κέρμιτ, υπάρχει και η Miss Piggy. Δεν κάνω πλάκα ισχύει.

Στα «δικά μας» τώρα, το Πολεμικό Ναυτικό είχε παλαιότερες εκδόσεις του συγκεκριμένου αεροπλάνου, οι οποίες έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα αναβάθμισης από την Lockheed Martin. Το πρόγτραμμα έχει καθυστερήσει χαρακτηριστικά. Σήμερα, υπάρχει μόνο ένα αεροσκάφος που εκτελεί δοκιμαστικές πτήσεις, ενώ άλλα 4 αναμένεται να ολοκληρώνουν την αναβάθμιση τους, άγνωστο πότε.

Τυφώνες βέβαια δεν έχουμε στην Ελλάδα, οπότε τα P-3B Orion επιτελούν (θα… επιτελέσουν) ρόλους ναυτικής συνεργασίας, ανθυποβρυχιακού πολέμου και αναγνώρισης / επιτήρησης.

