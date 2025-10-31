quattroruote-icon
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Πόσα άτομα χρειάζονται για να πιλοτάρουν ένα P3 Orion αεροπλάνο σαν του Πολεμικού Ναυτικού μέσα σε τυφώνα;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 31.10.2025
Κώστας Γαμβρούλης

Αν φοβάστε τις αναταράξεις στα αεροπλάνα καλύτερα να δείτε κάτι άλλο – Tα P3 αεροσκάφη της NOAA «τρυπάνε» τον -κατηγορίας 5- τυφώνα Melissa και μας χαρίζουν μοναδικό υλικό

Ο τυφώνας Melissa έπληξε την Καραϊβική στα τέλη Οκτωβρίου 2025, εξελισσόμενος μέσα σε λίγες ημέρες από μια απλή τροπική διαταραχή σε ένα «τέρας» κατηγορίας 5. Με σταθερούς ανέμους έως 295–300 km/h, η Melissa καταγράφηκε ως ένας από τους ισχυρότερους τυφώνες στην ιστορία του Ατλαντικού.

Το επίκεντρο της καταστροφής ήταν η Τζαμάικα, όπου η Melissa χτύπησε με πρωτοφανή σφοδρότητα, ισοπεδώνοντας ολόκληρες περιοχές, δημιουργώντας εκτεταμένες πλημμύρες και διαλύοντας τις υποδομές. Στη συνέχεια, το φαινόμενο κατευθύνθηκε προς Κούβα και Αϊτή, προκαλώντας νέες ζημιές και δεκάδες θύματα.

Παρά το ότι η λογική και κάθε κύτταρο φυσιολογικών ανθρώπων προστάζουν να τρέξεις μακριά από τέτοια φαινόμενα, υπάρχουν κάποιοι – λίγοι- πού τα κυνηγούν και μάλιστα μπαίνουν στον πυρήνα του σχηματισμού τους. Και όλα αυτά, με αεροπλάνα!

Ο λόγος για τους επιστήμονες και τα πληρώματα των Lockheed WP-3D Orion αεροσκαφών, που είναι ενταγμένα στο στόλο της ΝΟΑΑ (National Oceanic and Atmospheric Administration), δηλαδή την «EMY» των ΗΠΑ.

Αντικειμενικός σκοπός των -απονενοημένων- πτήσεων τους μέσα σε τυφώνες, είναι η συλλογή δεδομένων στο πεδίο ώστε να επικαιροποιούνται οι προβλέψεις για την εξέλιξη της όποιας κακοκαιρίας αλλά και η μελέτη των ακραίων αυτών μετεωρολογικών  φαινομένων.

Το υλικό που συλλέχθηκε από της πτήσεις της NOAA μέσα στον τυφώνα Melissa είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό. Κάθε τυφώνας έχει μια κεντρική περιοχή που ονομάζεται «μάτι» και εντός αυτής, παραδόξως πως, επικρατεί νηνεμία και ήπιος καιρός.  Τα –πολύ- δύσκολα και επικίνδυνα ξεκινούν από τα τοιχώματα που σχηματίζουν την περιφέρεια του «ματιού» και εκτείνονται προς τα έξω, στις περιοχές που καλύπτει η τεράστια διάμετρος του τυφώνα.

Η NOAA λοιπόν πραγματοποίησε πτήσεις διαμετρικά, σε όλη την περιοχή του τυφώνα Melissa, πετώντας τόσο εντός των τοιχωμάτων, όσο και στο «μάτι». Ξεκινώντας από αυτό το τελευταίο, το video προκαλεί δέος με τους τεράστιους σχηματισμούς των τοιχωμάτων που δημιουργούν ένα απόκοσμο και γιγανταιών διαστάσεων «στάδιο»:

Το δεύτερο video, αφορά σε καταγραφή μέσα από το cockpit του αεροπλάνου, ενώ αυτό διασχίζει τα «ζόρικα» τοιχώματα του τυφώνα με κατεύθυνση προς το «μάτι». Βλέπουμε λοιπόν τρία άτομα, την κυβερνήτη αριστερά, τον συγκυβερνήτη δεξιά και ένα  μέλος του πληρώματος στη μέση, που έχει τον ρόλο του «Flight Engineer».  Αν και σε φυσιολογικές συνθήκες o Flight Engineer έχει άλλα καθήκοντα, στην προκειμένη περίπτωση ελέγχει τον μοχλό που καθορίζει την ώση των τεσσάρων κινητήρων του αεροπλάνου:

  1. Όταν το αεροσκάφος μπαίνει σε ζώνες με τεράστιες διαφορές πίεσης και ανέμου, η ταχύτητα αέρα και η άντωση μεταβάλλονται συνεχώς. Αν δεν προσαρμοστεί η ισχύς, μπορεί να χαθεί σταθερότητα ή να ανέβει/πέσει επικίνδυνα το ύψος.

  2. Τα P-3 Orion έχουν turboprop κινητήρες με μη αυτόματο έλεγχο ισχύος. Δεν διαθέτουν «auto-throttle» όπως τα σύγχρονα jet airliners — δηλαδή, ο έλεγχος της ώσης είναι χειροκίνητος. Έτσι, ο μηχανικός πρέπει να κρατά ισορροπία ανάμεσα σε τέσσερις κινητήρες, συχνά με μικρορυθμίσεις κάθε λίγα δευτερόλεπτα.

  3. Ο στόχος είναι η σταθερή ταχύτητα και γωνία καθόδου/ανόδου για να περάσουν με ασφάλεια μέσα από  τα τοιχώματα του κυκλώνα, όπου οι ριπές ανέμου μπορούν να αλλάξουν απότομα κατεύθυνση και ένταση.

  4. Παράλληλα παρακολουθεί θερμοκρασίες, πίεση λαδιού, κατανάλωση και συμμετρία κινητήρων — γιατί οποιαδήποτε ασυμμετρία (π.χ. ένας κινητήρας δίνει λιγότερη ώθηση) μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες αστάθειες

Σε ότι αφορά στις αναταράξεις… ε ναι, έχει αρκετές…  δείτε τι έγινε πίσω, στο εσωτερικό του αεροπλάνου, όπου βρίσκονται επιστήμονες και καταγραφικά μέσα.

Aν προσέξατε έναν… Κέρμιτ στο πρώτο video, είναι η μασκότ και το όνομα του αεροπλάνου. H ΝΟΑΑ για κάποιο λόγο χρησιμοποιεί ονόματα από το Muppet Show για τα αεροπλάνα της. Πέραν του Κέρμιτ, υπάρχει και η Miss Piggy. Δεν κάνω πλάκα ισχύει.

Στα «δικά μας» τώρα, το Πολεμικό Ναυτικό είχε παλαιότερες εκδόσεις του συγκεκριμένου αεροπλάνου,  οι οποίες έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα αναβάθμισης από την Lockheed Martin. Το πρόγτραμμα έχει καθυστερήσει χαρακτηριστικά. Σήμερα, υπάρχει μόνο ένα αεροσκάφος που εκτελεί δοκιμαστικές πτήσεις, ενώ άλλα 4 αναμένεται να ολοκληρώνουν την αναβάθμιση τους, άγνωστο πότε.

 

Τυφώνες βέβαια δεν έχουμε στην Ελλάδα, οπότε τα P-3B Orion επιτελούν (θα… επιτελέσουν) ρόλους ναυτικής συνεργασίας, ανθυποβρυχιακού πολέμου και αναγνώρισης / επιτήρησης.

Επίσημο: Ξεκινά η λειτουργία των καμερών της Τροχαίας που θα μοιράζουν πρόστιμα – Πότε και πού θα έρχεται η κλήση;

Η εγκληματική παράβαση που κάνουν πολλοί Έλληνες – Αν προκαλέσεις ατύχημα, το πρόστιμο διπλασιάζεται

Το νέο 6-θέσιο plug-in hybrid SUV της BYD που κάνει 230 km αμιγώς ηλεκτρικά

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
