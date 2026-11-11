Πόσα βαρέλια πετρελαίου «γλιτώνουν» την ημέρα χάρη στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα;

Τα βαρέλια πετρελαίου που εξοικονομούνται ημερησίως χάρη στα ηλεκτρικά έχουν πενταπλασιαστεί μέσα σε λίγα μόλις χρόνια

Η διάδοση της ηλεκτροκίνησης αποτελεί τον αποτελεσματικό τρόπο για τη μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου, τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας και τη μείωση των εκπομπών ρύπων. Σύμφωνα με την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών και Περιβάλλοντος, τα ηλεκτρικά οχήματα που κυκλοφορούν σήμερα σε όλο τον κόσμο εξοικονομούν περίπου 1,2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα.

Το αντίστοιχο μέγεθος το 2021 ήταν μόλις 215.000 βαρέλια ημερησίως, γεγονός που σημαίνει ότι η εξοικονόμηση έχει πενταπλασιαστεί μέσα σε λίγα χρόνια.

Ηλεκτρικά λεωφορεία και φορτηγά συμβάλλουν σημαντικά

Παράλληλα, τα ηλεκτρικά λεωφορεία αντιπροσωπεύουν πλέον το 5% του παγκόσμιου στόλου, ενώ τα ηλεκτρικά φορτηγά βρίσκονται στο 1%. Σε ορισμένες χώρες, ωστόσο, τα ηλεκτρικά φορτηγά ξεπερνούν το 50% των νέων πωλήσεων. Αυτά τα οχήματα εξοικονομούν έως και 320.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Καθώς οι οδικές μεταφορές καταναλώνουν σχεδόν το μισό του παγκόσμιου όγκου πετρελαίου, η μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα θεωρείται ζωτικής σημασίας για τη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο.

Η ανάλυση επισημαίνει ότι, ενώ ο παγκόσμιος στόλος αυτοκινήτων και φορτηγών συνεχίζει να αυξάνεται, τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν το μόνο στοιχείο που εμποδίζει την ανεξέλεγκτη άνοδο της ζήτησης πετρελαίου. Χωρίς την ηλεκτροκίνηση, η κατανάλωση θα ακολουθούσε ανοδική πορεία χωρίς ουσιαστικό φρένο.

Μείωση εκπομπών και προοπτικές έως το 2034

Πέρα από την εξοικονόμηση πετρελαίου, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν σήμερα αποφεύγουν περισσότερους από 200 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) ετησίως. Η συμβολή τους στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη μετρήσιμη και σημαντική.

Με βάση τις τρέχουσες πολιτικές, η πρόβλεψη για το 2034 είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή: τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αναμένεται να εξοικονομούν περίπου 5,8 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει τη δυναμική της ηλεκτροκίνησης ως βασικού εργαλείου τόσο για την ενεργειακή μετάβαση όσο και για την προστασία του κλίματος.

Η ανάλυση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών και Περιβάλλοντος επιβεβαιώνει ότι η ηλεκτροκίνηση δεν είναι απλώς μία τεχνολογική επιλογή, αλλά ένας πρακτικός και αποδεδειγμένα αποτελεσματικός δρόμος για τη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο και τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών και Περιβάλλοντος, Antony Froggatt, σχολίασε τα ευρήματα: «Τα ηλεκτρικά οχήματα είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος μείωσης της ζήτησης πετρελαίου. Μέρη με σχεδόν 100% πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων, όπως η Νορβηγία, η Δανία και το Χονγκ Κονγκ, έχουν ουσιαστικά προστατευθεί από τις πετρελαϊκές κρίσεις. Πέντε χρόνια μετά τη Γλασκώβη, τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν μία από τις πιο σαφείς νίκες στην παγκόσμια ιστορία του κλίματος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ