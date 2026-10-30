quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Πόσες Ferrari έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα το 2026;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 30.10.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
poses-ferrari-echoun-taxinomithei-stin-ellada-to-2026-821194
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Από τη δωδεκακύλινδρη Purosangue μέχρι την plug-in υβριδική SF90 Stradale, οι Ferrari που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα το πρώτο εννεάμηνο του 2026 καλύπτουν πολύ διαφορετικές εκδοχές της ιταλικής μάρκας.

Οι Ferrari παραμένουν ένα σπάνιο θέαμα στους ελληνικούς δρόμους. Η τιμή τους τις τοποθετεί σε ένα εξαιρετικά περιορισμένο κοινό, ενώ κάθε μοντέλο απευθύνεται σε αγοραστές με διαφορετικές απαιτήσεις. Άλλος αναζητά ένα διθέσιο με δωδεκακύλινδρο κινητήρα, άλλος ένα ανοιχτό grand tourer και άλλος θέλει τις επιδόσεις του Maranello σε ένα αυτοκίνητο με χώρο για τέσσερις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ, έξι καινούργιες Ferrari ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα από τον Ιανουάριο έως και τον Σεπτέμβριο του 2026. Οι ταξινομήσεις μοιράζονται σε τέσσερα μοντέλα, με την Purosangue και τη 12Cilindri να καταλαμβάνουν από δύο θέσεις. Την εικόνα συμπληρώνουν μία SF90 Stradale και μία Roma Spider.

Στην πρώτη θέση η Purosangue και η 12Cilindri

Η παρουσία της Purosangue στην κορυφή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το πρώτο τετράθυρο, τετραθέσιο μοντέλο στην ιστορία της Ferrari προσφέρει έναν διαφορετικό τρόπο γνωριμίας με τη μάρκα, συνδυάζοντας την ευκολότερη πρόσβαση και την πρακτικότητα με έναν ατμοσφαιρικό V12. Με 725 ίππους, η Purosangue διατηρεί τον κινητήρα στο επίκεντρο της εμπειρίας. Οι μεγαλύτεροι χώροι και η υπερυψωμένη θέση οδήγησης διευρύνουν τις δυνατότητες χρήσης της, χωρίς να αλλάζουν τον εξωτικό χαρακτήρα της. Στην ελληνική αγορά κατέγραψε δύο ταξινομήσεις στο εννεάμηνο, από τις οποίες η μία πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο. Ισάριθμες ταξινομήσεις σημείωσε η 12Cilindri, ένα μοντέλο πολύ πιο κοντά στην παραδοσιακή συνταγή των μεγάλων Ferrari με τον κινητήρα εμπρός. Εδώ, το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στον ατμοσφαιρικό δωδεκακύλινδρο των 830 ίππων, αλλά και στην επιλογή της εταιρείας να συνεχίσει αυτή τη διαδρομή παράλληλα με την ανάπτυξη των υβριδικών της μοντέλων. Οι δύο 12Cilindri και οι δύο Purosangue σημαίνουν ότι τέσσερις από τις έξι νέες Ferrari του εννεαμήνου διαθέτουν V12. Σε μια τόσο μικρή αγορά, κάθε αυτοκίνητο επηρεάζει σημαντικά την τελική κατανομή, ωστόσο η παρουσία των δωδεκακύλινδρων παραμένει αξιοσημείωτη.

Μία Ferrari 1.000 ίππων στην ελληνική αγορά

Την πιο ισχυρή παρουσία ανάμεσα στα τέσσερα μοντέλα έχει η SF90 Stradale, με μία ταξινόμηση στο διάστημα Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου. Το plug-in υβριδικό της σύστημα συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο V8 με τρεις ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας συνολικά 1.000 ίππους. Πρόκειται για μια διαφορετική προσέγγιση από εκείνη της 12Cilindri: ο εξηλεκτρισμός αποτελεί βασικό μέρος του συστήματος κίνησης και συμβάλλει καθοριστικά στις επιδόσεις. Η συνύπαρξή τους στις ελληνικές ταξινομήσεις δείχνει και το εύρος της σημερινής γκάμας της Ferrari. Στην ίδια μάρκα βρίσκουν θέση τόσο οι ατμοσφαιρικοί δωδεκακύλινδροι όσο και τα υβριδικά συστήματα υψηλής ισχύος.

Η Roma Spider συμπληρώνει την τετράδα

Μία ταξινόμηση κατέγραψε και η Roma Spider, προσθέτοντας την επιλογή της ανοιχτής οροφής στη συγκεκριμένη ομάδα αυτοκινήτων. Με υπερτροφοδοτούμενο V8 που αποδίδει 620 ίππους και αναδιπλούμενη υφασμάτινη οροφή, η Roma Spider δίνει ιδιαίτερο βάρος στον χαρακτήρα του grand touring. Η σχεδίαση και η δυνατότητα οδήγησης με ανοιχτή οροφή αποτελούν βασικά στοιχεία της ταυτότητάς της, μαζί φυσικά με τις επιδόσεις. Όσο για τον Σεπτέμβριο, η μοναδική νέα ταξινόμηση Ferrari ήταν η Purosangue. Έτσι, το σύνολο έφτασε τα έξι αυτοκίνητα στο εννεάμηνο, με τους τελευταίους τρεις μήνες να απομένουν για τη διαμόρφωση της τελικής εικόνας του 2026.

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Ferrari
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

cheirokinito-de-thelate-i-istoria-piso-apo-to-pseftiko-kivotio-tis-ferrari-12cilindri-manuale-816007

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

09.09.2026

Χειροκίνητο δε θέλατε; Η ιστορία πίσω από το «ψεύτικο» κιβώτιο της Ferrari 12Cilindri Manuale
o-giatros-pou-edose-40-ekat-dolaria-gia-tin-ilektriki-ferrari-pou-oloi-krazoun-813809

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

17.08.2026

Ο γιατρός που έδωσε 40 εκατ. δολάρια για την ηλεκτρική Ferrari που όλοι “κράζουν”
ti-aftokinita-echei-o-erling-haaland-sto-gkaraz-tou-syllogi-ekatommyrion-811860

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

28.07.2026

Τι αυτοκίνητα έχει ο Erling Haaland στο γκαράζ του; – Συλλογή εκατομμυρίων
kinitiras-tis-chronias-ola-ta-moter-pou-echoun-kerdisei-ton-titlo-echei-to-amaxi-sou-ena-apo-afta-810859

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

26.07.2026

Κινητήρας της Χρονιάς: Όλα τα μοτέρ που έχουν κερδίσει τον τίτλο – Έχει το αμάξι σου ένα από αυτά;
oi-116-ferrari-pollon-ekatommyrion-irthan-stin-athina-pou-tha-tis-deis-809331

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

06.07.2026

Οι 116 Ferrari πολλών εκατομμυρίων ήρθαν στην Αθήνα – Πού θα τις δεις
ta-10-pio-polystrofa-moter-stin-istoria-pano-apo-9-500-strofes-805180

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

31.05.2026

Τα 10 πιο πολύστροφα μοτέρ στην ιστορία – Πάνω από 9.500 στροφές

Πρόσφατες Ειδήσεις