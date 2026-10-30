Πόσες Ferrari έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα το 2026;

Από τη δωδεκακύλινδρη Purosangue μέχρι την plug-in υβριδική SF90 Stradale, οι Ferrari που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα το πρώτο εννεάμηνο του 2026 καλύπτουν πολύ διαφορετικές εκδοχές της ιταλικής μάρκας.

Οι Ferrari παραμένουν ένα σπάνιο θέαμα στους ελληνικούς δρόμους. Η τιμή τους τις τοποθετεί σε ένα εξαιρετικά περιορισμένο κοινό, ενώ κάθε μοντέλο απευθύνεται σε αγοραστές με διαφορετικές απαιτήσεις. Άλλος αναζητά ένα διθέσιο με δωδεκακύλινδρο κινητήρα, άλλος ένα ανοιχτό grand tourer και άλλος θέλει τις επιδόσεις του Maranello σε ένα αυτοκίνητο με χώρο για τέσσερις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ, έξι καινούργιες Ferrari ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα από τον Ιανουάριο έως και τον Σεπτέμβριο του 2026. Οι ταξινομήσεις μοιράζονται σε τέσσερα μοντέλα, με την Purosangue και τη 12Cilindri να καταλαμβάνουν από δύο θέσεις. Την εικόνα συμπληρώνουν μία SF90 Stradale και μία Roma Spider.

Στην πρώτη θέση η Purosangue και η 12Cilindri

Η παρουσία της Purosangue στην κορυφή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το πρώτο τετράθυρο, τετραθέσιο μοντέλο στην ιστορία της Ferrari προσφέρει έναν διαφορετικό τρόπο γνωριμίας με τη μάρκα, συνδυάζοντας την ευκολότερη πρόσβαση και την πρακτικότητα με έναν ατμοσφαιρικό V12. Με 725 ίππους, η Purosangue διατηρεί τον κινητήρα στο επίκεντρο της εμπειρίας. Οι μεγαλύτεροι χώροι και η υπερυψωμένη θέση οδήγησης διευρύνουν τις δυνατότητες χρήσης της, χωρίς να αλλάζουν τον εξωτικό χαρακτήρα της. Στην ελληνική αγορά κατέγραψε δύο ταξινομήσεις στο εννεάμηνο, από τις οποίες η μία πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο. Ισάριθμες ταξινομήσεις σημείωσε η 12Cilindri, ένα μοντέλο πολύ πιο κοντά στην παραδοσιακή συνταγή των μεγάλων Ferrari με τον κινητήρα εμπρός. Εδώ, το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στον ατμοσφαιρικό δωδεκακύλινδρο των 830 ίππων, αλλά και στην επιλογή της εταιρείας να συνεχίσει αυτή τη διαδρομή παράλληλα με την ανάπτυξη των υβριδικών της μοντέλων. Οι δύο 12Cilindri και οι δύο Purosangue σημαίνουν ότι τέσσερις από τις έξι νέες Ferrari του εννεαμήνου διαθέτουν V12. Σε μια τόσο μικρή αγορά, κάθε αυτοκίνητο επηρεάζει σημαντικά την τελική κατανομή, ωστόσο η παρουσία των δωδεκακύλινδρων παραμένει αξιοσημείωτη.

Μία Ferrari 1.000 ίππων στην ελληνική αγορά

Την πιο ισχυρή παρουσία ανάμεσα στα τέσσερα μοντέλα έχει η SF90 Stradale, με μία ταξινόμηση στο διάστημα Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου. Το plug-in υβριδικό της σύστημα συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο V8 με τρεις ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας συνολικά 1.000 ίππους. Πρόκειται για μια διαφορετική προσέγγιση από εκείνη της 12Cilindri: ο εξηλεκτρισμός αποτελεί βασικό μέρος του συστήματος κίνησης και συμβάλλει καθοριστικά στις επιδόσεις. Η συνύπαρξή τους στις ελληνικές ταξινομήσεις δείχνει και το εύρος της σημερινής γκάμας της Ferrari. Στην ίδια μάρκα βρίσκουν θέση τόσο οι ατμοσφαιρικοί δωδεκακύλινδροι όσο και τα υβριδικά συστήματα υψηλής ισχύος.

Η Roma Spider συμπληρώνει την τετράδα

Μία ταξινόμηση κατέγραψε και η Roma Spider, προσθέτοντας την επιλογή της ανοιχτής οροφής στη συγκεκριμένη ομάδα αυτοκινήτων. Με υπερτροφοδοτούμενο V8 που αποδίδει 620 ίππους και αναδιπλούμενη υφασμάτινη οροφή, η Roma Spider δίνει ιδιαίτερο βάρος στον χαρακτήρα του grand touring. Η σχεδίαση και η δυνατότητα οδήγησης με ανοιχτή οροφή αποτελούν βασικά στοιχεία της ταυτότητάς της, μαζί φυσικά με τις επιδόσεις. Όσο για τον Σεπτέμβριο, η μοναδική νέα ταξινόμηση Ferrari ήταν η Purosangue. Έτσι, το σύνολο έφτασε τα έξι αυτοκίνητα στο εννεάμηνο, με τους τελευταίους τρεις μήνες να απομένουν για τη διαμόρφωση της τελικής εικόνας του 2026.