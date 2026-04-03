Πόσο χρόνο χάνουν κάθε μέρα στο δρόμο οι οδηγοί στην Αθήνα;

Η νέα έρευνα της MRB δείχνει ότι η μέση διαδρομή στην Αττική κρατά 31,5 λεπτά, ενώ 8,4% ξεπερνούν τα 90 λεπτά.

Η αίσθηση ότι η μετακίνηση στην Αθήνα τρώει όλο και περισσότερο χρόνο επιβεβαιώνεται πλέον και από τα στοιχεία. Σύμφωνα με τη νέα έρευνα της MRB για το κυκλοφοριακό της Αττικής, ο μέσος χρόνος καθημερινής μετακίνησης για μία διαδρομή, από το σπίτι μέχρι τον καθημερινό προορισμό, είναι 31,5 λεπτά.

Το νούμερο αυτό αφορά one-way μετακίνηση. Αυτό σημαίνει ότι για έναν πολύ μεγάλο αριθμό πολιτών η καθημερινή μετακίνηση πήγαινε-έλα μπορεί να ξεπερνά εύκολα τη μία ώρα, χωρίς να υπολογιστούν καθυστερήσεις λόγω parking, έκτακτων μποτιλιαρισμάτων ή πολλαπλών στάσεων μέσα στη μέρα.

Ποια είναι η πιο συχνή διάρκεια μετακίνησης;

Η ανάλυση της έρευνας έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το 33,9% δηλώνει ότι χρειάζεται 31 έως 60 λεπτά για τη βασική ημερήσια διαδρομή του, ενώ άλλο 29,4% κινείται στο εύρος 16 έως 30 λεπτά. Συνολικά, το 63,3% δαπανά από 16 έως 60 λεπτά για την καθημερινή μετακίνησή του.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι ότι το 11,8% χρειάζεται 61 έως 90 λεπτά και το 8,4% ξεπερνά τα 90 λεπτά σε μία μόνο διαδρομή. Με άλλα λόγια, σχεδόν 2 στους 10 πολίτες κινούνται σε καθημερινή βάση σε ζώνες χρόνου που ξεφεύγουν πολύ από το λογικό για αστική μετακίνηση.

Η εικόνα αυτή εξηγεί και γιατί το κυκλοφοριακό δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως θέμα άνεσης ή εκνευρισμού. Όταν ένα τόσο μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού χάνει τόσο πολύ χρόνο στον δρόμο, η μετακίνηση γίνεται παράγοντας που επηρεάζει το πρόγραμμα, την παραγωγικότητα και την προσωπική ζωή. Η ίδια έρευνα δείχνει, άλλωστε, ότι η κίνηση συνδέεται άμεσα και με άγχος, εξάντληση και υποβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Σε απλά λόγια, ο χρόνος που χάνεται στον δρόμο στην Αθήνα δεν είναι πια λεπτομέρεια. Είναι βασικό κομμάτι του προβλήματος.

Τι κρατάμε;

Ο μέσος χρόνος καθημερινής μετακίνησης στην Αττική είναι 31,5 λεπτά ανά διαδρομή.

63,3% χρειάζονται από 16 έως 60 λεπτά.

11,8% κάνουν 61-90 λεπτά και 8,4% ξεπερνούν τα 90 λεπτά.

Η μεγάλη διάρκεια μετακίνησης εξηγεί γιατί το κυκλοφοριακό έχει πλέον άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα.

Πηγή: MRB