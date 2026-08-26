Πόσο είναι το πρόστιμο αν έχω παραπάνω επιβάτες απ’ όσους επιτρέπει το αυτοκίνητο;

Ένας επιπλέον επιβάτης μπορεί να φαίνεται μικρή παραχώρηση για μια σύντομη διαδρομή, όμως ο νέος ΚΟΚ προβλέπει πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος.

Το να στριμωχτούν έξι άτομα σε ένα πενταθέσιο αυτοκίνητο, έστω και για λίγα χιλιόμετρα, αποτελεί παράβαση. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός επιβαινόντων δεν καθορίζεται από το πόσοι χωρούν πρακτικά στο πίσω κάθισμα, αλλά από τις εγκεκριμένες θέσεις του οχήματος, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η μεταφορά περισσότερων επιβατών από όσους επιτρέπει η άδεια αποτελεί παράβαση της κατηγορίας Ε1-Β. Αυτό σημαίνει ότι στον οδηγό επιβάλλεται πρόστιμο 30 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 10 ημέρες. Η σχετική απαγόρευση προβλέπεται στο άρθρο 37 του Ν. 5209/2025, ενώ οι κυρώσεις της κατηγορίας Ε1-Β καθορίζονται στο άρθρο 108.

Πώς βλέπω πόσα άτομα επιτρέπεται να μεταφέρει το αυτοκίνητο;

Ο αριθμός των θέσεων αναγράφεται στο πεδίο S.1 της άδειας κυκλοφορίας. Σε αυτό περιλαμβάνεται και η θέση του οδηγού. Επομένως, όταν η άδεια ενός αυτοκινήτου αναγράφει πέντε θέσεις, επιτρέπεται να βρίσκονται μέσα σε αυτό συνολικά πέντε άτομα: ο οδηγός και έως τέσσερις επιβάτες. Δεν έχει σημασία αν το πίσω κάθισμα είναι αρκετά φαρδύ ώστε να καθίσουν τέσσερα άτομα ή αν ο επιπλέον επιβάτης είναι παιδί. Ο νόμιμος αριθμός καθορίζεται από την έγκριση τύπου και την άδεια κυκλοφορίας, όχι από τις διαστάσεις της καμπίνας. Το ίδιο ισχύει και για αυτοκίνητα που κυκλοφορούν σε διαφορετικές εκδόσεις. Ένα μοντέλο μπορεί να διατίθεται ως πενταθέσιο ή επταθέσιο, όμως αυτό που λαμβάνεται υπόψη στον έλεγχο είναι η συγκεκριμένη έκδοση και ο αριθμός θέσεων που αναγράφεται στη δική της άδεια.

Προσοχή: Το πρόστιμο μπορεί να γίνει πολύ μεγαλύτερο

Η βασική περίπτωση των υπεράριθμων επιβατών τιμωρείται με 30 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 10 ημέρες. Υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις στις οποίες οι κυρώσεις γίνονται σημαντικά αυστηρότερες. Εάν, για παράδειγμα, κάθονται δύο άτομα μαζί στη θέση του συνοδηγού, ενεργοποιείται η ειδική διάταξη που απαγορεύει την κατάληψη της θέσης δίπλα στον οδηγό από περισσότερα πρόσωπα από όσα επιτρέπονται. Η συγκεκριμένη παράβαση εντάσσεται στην κατηγορία Ε3-Β και επισύρει: Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 30 ημέρες. Στην ίδια αυστηρή κατηγορία εντάσσεται και η μεταφορά παιδιού κάτω των 12 ετών στη θέση του συνοδηγού, όταν δεν χρησιμοποιείται εγκεκριμένο σύστημα συγκράτησης κατάλληλο για την ηλικία, το ύψος και το βάρος του.

Τι γίνεται αν ο επιπλέον επιβάτης δεν φορά ζώνη;

Στην πράξη, ο υπεράριθμος επιβάτης δεν διαθέτει εγκεκριμένη θέση και, κατά κανόνα, ούτε ξεχωριστή ζώνη ασφαλείας. Έτσι, μαζί με την παράβαση για τον αριθμό των επιβατών μπορούν να διαπιστωθούν και πρόσθετες παραβάσεις σχετικές με τη μη χρήση ζώνης. Ο ΚΟΚ υποχρεώνει τον οδηγό να μεριμνά ώστε οι συνεπιβάτες του να φορούν ζώνη ασφαλείας. Η μη τήρηση αυτής της υποχρέωσης μπορεί να επιφέρει στον οδηγό επιπλέον πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 20 ημέρες, ανεξάρτητα από την παράβαση των υπεράριθμων επιβατών. Πρόστιμο μπορεί να επιβληθεί ξεχωριστά και στον ενήλικο επιβάτη που δεν φορά ζώνη.

Δεν επιτρέπεται ούτε για μικρή απόσταση

Η απαγόρευση ισχύει κανονικά είτε πρόκειται για ταξίδι είτε για μια διαδρομή λίγων εκατοντάδων μέτρων μέσα στην πόλη. Δεν υπάρχει εξαίρεση επειδή το όχημα κινείται αργά, επειδή ο επιπλέον επιβάτης είναι παιδί ή επειδή κάθεται στην αγκαλιά κάποιου άλλου. Πέρα από το πρόστιμο, η μεταφορά περισσότερων ατόμων καταργεί ουσιαστικά την προστασία που έχει προβλεφθεί κατά τη σχεδίαση του αυτοκινήτου. Ο επιβάτης χωρίς κανονική θέση, ζώνη και προσκέφαλο μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά ακόμη και σε μια σύγκρουση με χαμηλή ταχύτητα, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να χτυπήσει τους υπόλοιπους επιβαίνοντες. Επομένως, σε ένα πενταθέσιο αυτοκίνητο επιτρέπονται το πολύ πέντε άτομα μαζί με τον οδηγό. Για έναν επιπλέον επιβάτη, η βασική κύρωση είναι 30 ευρώ και απώλεια του διπλώματος για 10 ημέρες, αλλά η συνολική ποινή μπορεί να αυξηθεί σημαντικά εάν παραβιάζονται παράλληλα οι κανόνες για τη ζώνη ασφαλείας ή τη θέση του συνοδηγού.