Η πιο προσιτή Mercedes που σου επιτρέπει να βλέπεις το τριάκτινο αστέρι από τη θέση του οδηγού κοστίζει 65.228,50 €. Για να τη βρεις στον ελληνικό κατάλογο, έχει μεγαλύτερη σημασία ποια μάσκα θα διαλέξεις παρά πόσους ίππους θέλεις.

Όταν οδηγείς μια παλιά Mercedes, υπάρχει κάτι που δύσκολα περνά απαρατήρητο, ακόμη κι αν έχεις ελάχιστο ενδιαφέρον για τα αυτοκίνητα. Στην άκρη του καπό, ακριβώς στη μέση, βλέπεις το μικρό μεταλλικό αστέρι με φόντο την άσφαλτο. Είναι μία από τις λίγες περιπτώσεις που ο οδηγός βλέπει το εξωτερικό σήμα του δικού του αυτοκινήτου σε όλη τη διαδρομή. Κι αν έχεις μεγαλώσει στο πίσω κάθισμα μιας τέτοιας Mercedes, μάλλον θυμάσαι ότι μπορούσες να το διακρίνεις ακόμη κι από εκεί, αρκεί να έσκυβες λίγο ανάμεσα στα δύο μπροστινά καθίσματα. Σήμερα μπορείς να δώσεις σχεδόν 50.000 € για μια καινούργια Mercedes και να πάρεις ένα πολύ μεγαλύτερο αστέρι, το οποίο θα βλέπουν κυρίως όσοι σε συναντούν στο αντίθετο ρεύμα. Η C-Class Sedan, για παράδειγμα, ξεκινά στην Ελλάδα από 49.300 € και έχει το σήμα ενσωματωμένο στο κέντρο της μάσκας. Αν θέλεις το μικρό, όρθιο αστέρι που έχεις στο μυαλό σου, θα πρέπει να ανέβεις μία κατηγορία και να προσέξεις μια συγκεκριμένη επιλογή στη διαμόρφωση του αυτοκινήτου.

Η πιο προσιτή Mercedes με το όρθιο αστέρι

Η επιλογή είναι η Mercedes-Benz E 200 d Sedan με το εξωτερικό EXCLUSIVE. Η εισαγωγική diesel έκδοση της E-Class κοστίζει 62.950 € στην ελληνική αγορά. Το εξωτερικό EXCLUSIVE προσθέτει 2.278,50 €, οπότε η τιμή του αυτοκινήτου διαμορφώνεται στα 65.228,50 €. Σε σχέση με τη βασική C-Class, η διαφορά φτάνει τα 15.928,50 €, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αντιστοιχεί φυσικά στη μετάβαση από τη μία λιμουζίνα στην άλλη. Στα χρήματα αυτά παίρνεις την E-Class με τον τετρακύλινδρο diesel των 1.993 κ.εκ., απόδοσης 163 ίππων, με ήπια υβριδική υποβοήθηση. Έχει ενδιαφέρον ότι η πιο προσιτή εκδοχή της μεγάλης Mercedes με την παραδοσιακή μάσκα εξακολουθεί να είναι πετρελαιοκίνητη. Για κάποιον που έχει συνδέσει αυτή την εικόνα με τις μεγάλες Mercedes που κατάπιναν χιλιόμετρα στην εθνική οδό, ο συγκεκριμένος συνδυασμός κινητήρα και αμαξώματος θα του φανεί απολύτως οικείος.

Τι αλλάζει στην E-Class με 2.278,50 €;

Βάλε δίπλα δίπλα δύο E-Class της ίδιας χρονιάς, στο ίδιο χρώμα, τη μία με το εξωτερικό AVANTGARDE και την άλλη με το EXCLUSIVE. Στην πρώτη, το βλέμμα πέφτει κατευθείαν στο μεγάλο τριάκτινο αστέρι που βρίσκεται ανάμεσα στους προβολείς. Στη δεύτερη, βλέπεις πρώτα τις τρεις διπλές οριζόντιες γρίλιες που διατρέχουν τη μάσκα. Οι χρωμιωμένες λωρίδες συνεχίζονται σε όλο το πλάτος της και ακριβώς από πάνω τους, στην εμπρός ακμή του καπό, στέκεται το μικρό μεταλλικό έμβλημα. Η διαφορά φαίνεται και όταν κοιτάξεις το αυτοκίνητο από το πλάι. Το EXCLUSIVE προσθέτει χρωμιωμένα διακοσμητικά χαμηλά στα μαρσπιέ και γύρω από τα παράθυρα, ενώ ανάλογες λεπτομέρειες υπάρχουν στο κάτω μέρος του εμπρός και του πίσω προφυλακτήρα. Ιδίως σε μια σκουρόχρωμη E-Class, ξεχωρίζουν από αρκετή απόσταση. Από τη θέση του οδηγού, βέβαια, σχεδόν όλα αυτά βρίσκονται έξω από το οπτικό σου πεδίο. Εκείνο που σε ακολουθεί σε κάθε στροφή είναι το μικρότερο κομμάτι του πακέτου. Στον ελληνικό διαμορφωτή η επιλογή ονομάζεται «Εξωτερικό EXCLUSIVE» και έχει τον εργοστασιακό κωδικό P23. Η λέξη «εξωτερικό» έχει σημασία, ιδίως αν χαζεύεις ετοιμοπαράδοτες E-Class και διαβάζεις τις περιγραφές του εξοπλισμού τους. Την ονομασία EXCLUSIVE θα τη συναντήσεις και στην καμπίνα, όπου αφορά μεταξύ άλλων το τιμόνι, τις επενδύσεις και τα καθίσματα. Σε μια φωτογραφία πάντως αρκεί μια ματιά στη μάσκα για να καταλάβεις ποια E-Class έχεις μπροστά σου, ακόμη κι αν δεν διακρίνεις το ίδιο το αστέρι.

Πόσο απέχει από τη βενζινοκίνητη E-Class;

Αν προτιμάς βενζίνη, η E 200 Sedan ξεκινά από 66.500 €. Πριν επιλέξεις χρώμα, ζάντες ή εξωτερική γραμμή, η διαφορά της από τη βασική E 200 d είναι 3.550 €. Με άλλα λόγια, ακόμη κι αφού βάλεις το EXCLUSIVE στην πετρελαιοκίνητη, η τιμή της παραμένει 1.271,50 € χαμηλότερη από εκείνη της βασικής βενζινοκίνητης. Επομένως, αν το όριο αγοράς είναι τα 66.000 €, υπάρχει E-Class με το αστέρι στο καπό που χωράει στον προϋπολογισμό σου. Το ωραίο με τη συγκεκριμένη επιλογή είναι ότι μπορείς να έχεις δύο σύγχρονες E-Class με τον ίδιο κινητήρα, να τις παρκάρεις δίπλα δίπλα και οι ιδιοκτήτες τους να έχουν εντελώς διαφορετική άποψη για το ποια μοιάζει περισσότερο με Mercedes. Για τον έναν, η απάντηση βρίσκεται στο μεγάλο αστέρι που γεμίζει τη μάσκα. Για τον άλλον, σε εκείνο που φαίνεται πάνω από το τιμόνι, λίγα εκατοστά ψηλότερα. Για τη δεύτερη άποψη, η Mercedes έχει βάλει και τιμή: 2.278,50 € επιπλέον στην E 200 d, 65.228,50 € συνολικά.