Πότε φτιάχτηκε το πρώτο SUV της Mercedes-Benz; – Είναι πιο παλιό απ’ όσο νομίζεις

Ξεκίνησε τη ζωή του ως στρατιωτικό όχημα και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πολυτελή SUV – Η ιστορία του εμβληματικού G-Wagen

Σήμερα, η Mercedes-Benz G-Class αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πολυτελή SUV στον κόσμο, με φανατικούς φίλους από τον χώρο του αθλητισμού και της μουσικής. Η ιστορία της, όμως, ξεκίνησε πολύ διαφορετικά. Το G-Wagen (Gelandewagen) σχεδιάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ως ένα ανθεκτικό τετρακίνητο όχημα για στρατιωτική χρήση, αρκετά πριν αποκτήσει τη σημερινή του θέση στην αγορά των πολυτελών SUV.

Παρά τις αλλαγές που ακολούθησαν, η Mercedes-Benz διατήρησε για δεκαετίες το χαρακτηριστικό, τετραγωνισμένο σχήμα του μοντέλου, δημιουργώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αυτοκίνητα της μάρκας.

Από τον στρατό στον δρόμο

Η εξέλιξη του G-Wagen ξεκίνησε έπειτα από παραγγελία του Σάχη του Ιράν, ο οποίος αναζητούσε ένα όχημα για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του. Οι στρατιωτικές εκδόσεις κατασκευάστηκαν σε δίθυρες, τετράθυρες και δίθυρες cabriolet διαμορφώσεις. Με τα χρόνια χρησιμοποιήθηκαν διάφορες εκδόσεις, μεταξύ των οποίων οι 240GD, 250GD, 230GE και 300GD.

Ξεχωριστή θέση ανάμεσά τους είχε το 250GD, το οποίο απέκτησε από τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, τη Bundeswehr, το προσωνύμιο Wolf. Η ζήτηση για ένα αντίστοιχα ανθεκτικό όχημα από ιδιώτες οδήγησε στη δημιουργία των πολιτικών εκδόσεων. Σε σχέση με τα στρατιωτικά μοντέλα, τα αυτοκίνητα αυτά απέκτησαν περισσότερες ανέσεις, χωρίς όμως να εγκαταλείψουν τον σκληροτράχηλο χαρακτήρα τους.

Ανάμεσα στα πρώτα πολιτικά G-Wagen βρίσκονταν τα 230G, 230GE και 280GE. Το μοντέλο κατάφερε μάλιστα να αποκτήσει ιδιαίτερη δημοσιότητα όταν ο Πάπας εμφανίστηκε δημόσια με ένα ειδικά διαμορφωμένο 230GE τη δεκαετία του 1980. Το συγκεκριμένο όχημα διέθετε ένα διαφανές κουβούκλιο στην οροφή, από το οποίο μπορούσε να χαιρετά και να ευλογεί το πλήθος. Στα μεταγενέστερα μοντέλα, η συγκεκριμένη κατασκευή χρησιμοποιούσε αλεξίσφαιρο γυαλί.

Από το στρατιωτικό όχημα στο πολυτελές SUV

Η Mercedes–Benz συνέχισε να εξελίσσει το G-Wagen, προσαρμόζοντάς το στις απαιτήσεις της αγοράς. Σημαντική αλλαγή ήρθε το 1990, όταν το μοντέλο απέκτησε πολύ πιο πολυτελές εσωτερικό. Η συγκεκριμένη γενιά πρόσθεσε μαρσπιέ για ευκολότερη πρόσβαση, ABS, cruise control, δερμάτινες επενδύσεις και ξύλινα διακοσμητικά. Παρά την αύξηση της πολυτέλειας, το G-Wagen διατήρησε τις δυνατότητες και την ανθεκτικότητα που προέρχονταν από τη στρατιωτική του καταγωγή.

Στις ΗΠΑ το G-Wagen δεν διατέθηκε επίσημα μέχρι περίπου το 1993, αν και αρκετές εκατοντάδες αυτοκίνητα είχαν ήδη εισαχθεί στη χώρα κατά την πρώτη δεκαετία παραγωγής του. Η προσαρμογή του στις αμερικανικές προδιαγραφές κατασκευής και ασφάλειας είχε σημαντικό κόστος, με αποτέλεσμα οι εκδόσεις που προορίζονταν για την αμερικανική αγορά να ξεπερνούν σε τιμή τα 100.000 δολάρια. Η υψηλή τιμή ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την εικόνα του ως σπάνιου και αποκλειστικού SUV.

Οι AMG εκδόσεις και οι ειδικές παραλλαγές

Από το 2002, η Mercedes-Benz άρχισε να προσφέρει επίσημα το G-Wagen στις ΗΠΑ με κινητήρα V8. Στη συνέχεια ακολούθησαν πολλές εκδόσεις, από τις κανονικές παραγωγές μέχρι ιδιαίτερα σπάνιες ειδικές εκδόσεις.

Ανάμεσα στις πιο χαρακτηριστικές είναι:

G500 Cabriolet: περιορισμένης παραγωγής cabriolet G-Wagen, που κατασκευάστηκε από το 1999 έως το 2013

περιορισμένης παραγωγής cabriolet G-Wagen, που κατασκευάστηκε από το 1999 έως το 2013 G55 AMG: έκδοση του 2005 με supercharged κινητήρα και την υψηλότερη ισχύ που είχε προσφέρει μέχρι τότε η Mercedes-Benz σε G-Wagen

έκδοση του 2005 με supercharged κινητήρα και την υψηλότερη ισχύ που είχε προσφέρει μέχρι τότε η Mercedes-Benz σε G-Wagen G65 AMG: παρουσιάστηκε το 2015, με πολυτελές δερμάτινο σαλόνι και V12 κινητήρα ισχύος 626 ίππων

παρουσιάστηκε το 2015, με πολυτελές δερμάτινο σαλόνι και V12 κινητήρα ισχύος 626 ίππων G63 AMG 6×6: η ιδιαίτερη έκδοση με έξι τροχούς και τρίτο άξονα

η ιδιαίτερη έκδοση με έξι τροχούς και τρίτο άξονα G500 4×42: ειδική έκδοση με αυξημένη απόσταση από το έδαφος και επιπλέον εξοπλισμό με έμφαση στις εκτός δρόμου δυνατότητες

Το 2006 η Mercedes-Benz εξέτασε ακόμη και την αντικατάσταση του G-Wagen από το GL-Class, ένα μεγαλύτερο SUV με τρεις σειρές καθισμάτων. Τελικά, όμως, εγκατέλειψε την ιδέα, καθώς το G-Wagen συνέχιζε να καταγράφει σημαντικές πωλήσεις.

Το G-Wagen σήμερα

Από ένα στρατιωτικό όχημα που σχεδιάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970, το G-Wagen μετατράπηκε σταδιακά σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πολυτελή SUV. Η Mercedes-Benz κατάφερε να προσθέσει τεχνολογία, άνεση και ισχυρούς κινητήρες χωρίς να εγκαταλείψει το χαρακτηριστικό τετραγωνισμένο σχήμα και τη σύνδεση με το αρχικό μοντέλο.

Η συγκεκριμένη ιστορία είναι και ο λόγος που το G-Wagen έχει εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο από ένα ακόμη SUV της Mercedes-Benz: αποτελεί ένα μοντέλο με σχεδόν τέσσερις δεκαετίες παρουσίας με την ίδια βασική σχεδιαστική ταυτότητα και με ξεκάθαρη καταγωγή από τα στρατιωτικά οχήματα.

Πηγή: Expeditionmotorcompany.com