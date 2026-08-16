Πότε συμφέρει οικονομικά ένα diesel και πόσα km πρέπει να κάνεις τον χρόνο;

Η χαμηλότερη κατανάλωση ενός diesel δεν σημαίνει ότι αποτελεί πάντα την οικονομικότερη επιλογή. Η διαφορά τιμής αγοράς, η χρήση και τα ετήσια χιλιόμετρα καθορίζουν αν και πότε θα γίνει η απόσβεση.

Για πολλά χρόνια, η αγορά ενός πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου θεωρούνταν σχεδόν αυτονόητη επιλογή για όποιον ήθελε χαμηλό κόστος μετακίνησης. Οι diesel κινητήρες καταναλώνουν συνήθως λιγότερο καύσιμο από τους αντίστοιχους βενζίνης, προσφέροντας παράλληλα υψηλή ροπή και μεγάλη αυτονομία. Τα πράγματα, όμως, δεν είναι πλέον τόσο απλά. Τα diesel μοντέλα είναι συχνά ακριβότερα στην αγορά, διαθέτουν πιο σύνθετα συστήματα αντιρρύπανσης και δεν ταιριάζουν σε οδηγούς που πραγματοποιούν αποκλειστικά μικρές αστικές διαδρομές. Επιπλέον, η τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει πλησιάσει σημαντικά εκείνη της αμόλυβδης. Επομένως, το βασικό ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο λιγότερο καίει ένα diesel, αλλά πόσα χιλιόμετρα χρειάζονται για να αποσβεστεί η επιπλέον τιμή αγοράς του.

Πόσο καίει ένα diesel σε σχέση με ένα βενζινοκίνητο;

Σε δύο αντίστοιχα αυτοκίνητα, ένας σύγχρονος κινητήρας diesel μπορεί να καταναλώνει περίπου 1,0 έως 2,0 λίτρα λιγότερα ανά 100 km από έναν βενζινοκινητήρα παρόμοιας ισχύος. Η πραγματική διαφορά εξαρτάται από το μέγεθος και το βάρος του αυτοκινήτου, τον τύπο του κιβωτίου, τη διαδρομή και το οδηγικό στιλ. Συνήθως το πλεονέκτημα του diesel γίνεται πιο αισθητό στον αυτοκινητόδρομο, όπου ο κινητήρας λειτουργεί για μεγάλο διάστημα με σταθερό φορτίο.

Ας χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα δύο εκδόσεις του ίδιου μοντέλου:

Βενζίνη: 6,8 λίτρα/100 km

Diesel: 5,2 λίτρα/100 km

Με ενδεικτική τιμή αμόλυβδης 1,98 ευρώ/λίτρο και πετρελαίου κίνησης 1,95 ευρώ/λίτρο, το κόστος διαμορφώνεται περίπου ως εξής:

Βενζίνη: 13,46 ευρώ/100 km

Diesel: 10,14 ευρώ/100 km

Το diesel εξοικονομεί, επομένως, περίπου 3,32 ευρώ ανά 100 km ή σχεδόν 332 ευρώ ανά 10.000 km. Οι τιμές των καυσίμων μεταβάλλονται συνεχώς, όμως το παράδειγμα δείχνει ότι το μεγαλύτερο οικονομικό πλεονέκτημα προέρχεται πλέον κυρίως από τη χαμηλότερη κατανάλωση και λιγότερο από τη διαφορά της τιμής ανά λίτρο.

Σε πόσα χιλιόμετρα γίνεται η απόσβεση;

Αν η diesel έκδοση κοστίζει 3.000 ευρώ περισσότερο από την αντίστοιχη βενζινοκίνητη, θα χρειαστούν περίπου 90.000 km για να καλυφθεί η αρχική διαφορά αποκλειστικά μέσω της εξοικονόμησης καυσίμου. Με τα παραπάνω δεδομένα, ο απαιτούμενος χρόνος απόσβεσης διαμορφώνεται περίπου ως εξής:

Στα 10.000 km τον χρόνο: περίπου 9 χρόνια

Στα 15.000 km τον χρόνο: περίπου 6 χρόνια

Στα 20.000 km τον χρόνο: περίπου 4,5 χρόνια

Στα 25.000 km τον χρόνο: περίπου 3,5 χρόνια

Στα 30.000 km τον χρόνο: περίπου 3 χρόνια

Αν η διαφορά αγοράς περιορίζεται στα 2.000 ευρώ, η απόσβεση μπορεί να ολοκληρωθεί κοντά στα 60.000 km. Αντίθετα, με διαφορά τιμής 4.000 ευρώ, μπορεί να απαιτηθούν περισσότερα από 120.000 km. Δεν υπάρχει, συνεπώς, ένας αριθμός ετήσιων χιλιομέτρων που να ισχύει για κάθε αυτοκίνητο. Η σωστή σύγκριση πρέπει να γίνεται μεταξύ των συγκεκριμένων εκδόσεων που εξετάζει ο αγοραστής.

Πόσα km πρέπει να κάνεις τον χρόνο για να συμφέρει;

Ως γενικός πρακτικός κανόνας, ένα diesel αρχίζει να παρουσιάζει ουσιαστικό οικονομικό ενδιαφέρον όταν ο οδηγός καλύπτει τουλάχιστον 20.000 έως 25.000 km τον χρόνο, κυρίως σε αυτοκινητόδρομο ή επαρχιακό δίκτυο. Στα 15.000 έως 20.000 km ετησίως, μπορεί να συμφέρει μόνο εφόσον η διαφορά στην τιμή αγοράς είναι μικρή, η κατανάλωση αισθητά χαμηλότερη και ο ιδιοκτήτης σκοπεύει να κρατήσει το αυτοκίνητο για αρκετά χρόνια. Κάτω από τα 15.000 km τον χρόνο, η απόσβεση συνήθως καθυστερεί υπερβολικά. Σε αυτή την περίπτωση, μια βενζινοκίνητη ή υβριδική έκδοση είναι πιθανό να αποδειχθεί συνολικά πιο συμφέρουσα, ειδικά όταν η χρήση γίνεται κυρίως μέσα στην πόλη.

Δεν αρκεί να μετρήσουμε μόνο τα χιλιόμετρα

Ο αριθμός των ετήσιων χιλιομέτρων είναι σημαντικός, αλλά εξίσου σημαντικό είναι πού και πώς πραγματοποιούνται. Ένας οδηγός που καλύπτει 20.000 km σε μεγάλες διαδρομές έχει πολύ καταλληλότερο προφίλ για diesel από κάποιον που πραγματοποιεί τα ίδια χιλιόμετρα με δεκάδες σύντομες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Οι σύγχρονοι πετρελαιοκινητήρες διαθέτουν φίλτρο μικροσωματιδίων DPF, το οποίο χρειάζεται περιοδικά να ανεβάσει θερμοκρασία για να πραγματοποιήσει την αναγέννησή του. Οι συνεχείς μικρές διαδρομές με κρύο κινητήρα μπορεί να διακόπτουν τη διαδικασία και να προκαλέσουν συσσώρευση αιθάλης. Ένα diesel που χρησιμοποιείται μόνο για διαδρομές λίγων χιλιομέτρων δεν λειτουργεί στο περιβάλλον για το οποίο σχεδιάστηκε. Σε αυτή την περίπτωση, η πιθανή οικονομία καυσίμου μπορεί να χαθεί από μια δαπανηρή επισκευή ή έναν πρόωρο καθαρισμό του DPF.

Ποια επιπλέον έξοδα πρέπει να υπολογιστούν;

Η πραγματική απόσβεση δεν καθορίζεται μόνο από την κατανάλωση. Ο υποψήφιος αγοραστής πρέπει να συνυπολογίσει το κόστος των service, την ασφάλιση, τα τέλη κυκλοφορίας και την πιθανή μεταπωλητική αξία. Ένας σύγχρονος diesel μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί AdBlue, ενώ διαθέτει εξαρτήματα όπως φίλτρο DPF, σύστημα EGR, αισθητήρες εκπομπών και, συνήθως, υπερτροφοδότη. Δεν σημαίνει ότι αυτά θα παρουσιάσουν υποχρεωτικά πρόβλημα, αλλά αυξάνουν το πιθανό κόστος μιας επισκευής όσο περνούν τα χρόνια. Από την άλλη πλευρά, ένας σωστά συντηρημένος diesel που πραγματοποιεί μεγάλες διαδρομές μπορεί να καλύψει πάρα πολλά χιλιόμετρα με χαμηλή κατανάλωση και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

Diesel ή υβριδικό;

Η σύγκριση δεν περιορίζεται πλέον ανάμεσα σε βενζίνη και diesel. Ένα full hybrid μπορεί να είναι οικονομικότερο στην πόλη, όπου αξιοποιεί συχνά τον ηλεκτροκινητήρα και την ανάκτηση ενέργειας. Δεν απαιτεί εξωτερική φόρτιση και αποφεύγει τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει η αποκλειστικά αστική χρήση σε ένα diesel. Στον αυτοκινητόδρομο, όμως, το πλεονέκτημα του υβριδικού συστήματος περιορίζεται. Εκεί, ένας αποδοτικός diesel εξακολουθεί να προσφέρει πολύ χαμηλή κατανάλωση, μεγάλη αυτονομία και ξεκούραστη λειτουργία, ιδιαίτερα σε μεγάλα SUV, οικογενειακά μοντέλα και επαγγελματικά οχήματα.

Πότε αποτελεί σωστή επιλογή ένα diesel;

Ένα πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο συμφέρει περισσότερο όταν καλύπτει πολλά ετήσια χιλιόμετρα, πραγματοποιεί συχνά μεγάλες διαδρομές και πρόκειται να παραμείνει στην κατοχή του οδηγού αρκετό καιρό ώστε να αποσβεστεί η υψηλότερη τιμή αγοράς. Για κάποιον που κάνει πάνω από 20.000-25.000 km τον χρόνο σε ανοιχτό δρόμο, το diesel παραμένει μια λογική και πιθανώς οικονομική επιλογή. Αντίθετα, για χρήση κάτω από 15.000 km, με μικρές καθημερινές αποστάσεις και έντονη κίνηση στην πόλη, η βενζίνη ή ένα υβριδικό σύστημα είναι συνήθως καταλληλότερη λύση. Η σωστή απόφαση δεν προκύπτει από τον τύπο καυσίμου, αλλά από τον συνδυασμό της τιμής αγοράς, της πραγματικής κατανάλωσης, των ετήσιων χιλιομέτρων και του είδους των διαδρομών.

Με λίγα λόγια: