Πού μπαίνει αυτή η πινακίδα και τι σημαίνει;

Στο οδικό δίκτυο υπάρχουν ορισμένα σημεία όπου μια προειδοποιητική πινακίδα ενημερώνει τον οδηγό ότι οι συνθήκες οδήγησης μπορεί να αλλάξουν ξαφνικά.

Η πινακίδα της εικόνας μας αφορά την παρουσία ισχυρών πλευρικών ανέμων, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τη σταθερότητα και την πορεία ενός οχήματος. Έχει τριγωνικό σχήμα, λευκό φόντο και κόκκινο περίγραμμα, ενώ στο κέντρο υπάρχει ένα μαύρο ανεμούριο που γέρνει προς μία πλευρά. Στην ελληνική οδική σήμανση η συγκεκριμένη πινακίδα είναι γνωστή ως Κ-23.

Ανήκει στην κατηγορία των προειδοποιητικών σημάτων κινδύνου. Το τριγωνικό σχήμα είναι το βασικό στοιχείο που δείχνει ότι ο οδηγός πρέπει να είναι σε αυξημένη επιφυλακή. Το κόκκινο περίγραμμα υποδηλώνει ότι υπάρχει πιθανός κίνδυνος, ενώ το μαύρο ανεμούριο στο κέντρο της πινακίδας αποτελεί το σύμβολο που σχετίζεται με τον άνεμο. Το ανεμούριο χρησιμοποιείται για να δείξει την κατεύθυνση και την ένταση του αέρα. Στην οδική σήμανση σημαίνει ότι στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου μπορεί να εμφανιστούν πλευρικοί άνεμοι που επηρεάζουν την ευστάθεια του οχήματος.

Πού συναντάμε αυτή την πινακίδα;

Η πινακίδα τοποθετείται σε σημεία όπου ο άνεμος μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά και να επηρεάσει την οδήγηση. Συνήθως τη συναντάμε σε ανοιχτούς δρόμους, σε μεγάλες γέφυρες, σε παραθαλάσσιες διαδρομές ή σε ορεινά περάσματα. Σε τέτοιες περιοχές δεν υπάρχουν εμπόδια όπως κτίρια ή δέντρα που να περιορίζουν την κίνηση του αέρα. Έτσι, όταν φυσούν δυνατοί άνεμοι, μπορούν να δημιουργηθούν ισχυρές πλευρικές ριπές που σπρώχνουν το όχημα προς το πλάι και κάνουν πιο δύσκολη τη διατήρηση της πορείας.

Πώς επηρεάζουν οι πλευρικοί άνεμοι την οδήγηση;

Οι πλευρικοί άνεμοι ασκούν δύναμη στο αμάξωμα του αυτοκινήτου και μπορούν να το μετακινήσουν μέσα στη λωρίδα κυκλοφορίας. Σε μεγάλες ταχύτητες αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απότομη μετατόπιση του οχήματος και να δυσκολέψει τον οδηγό να κρατήσει την πορεία του. Ο κίνδυνος είναι ακόμη μεγαλύτερος για μοτοσυκλέτες, φορτηγά, βαν, καθώς και για οχήματα που ρυμουλκούν τρέιλερ ή τροχόσπιτο. Τα οχήματα αυτά έχουν μεγαλύτερη πλευρική επιφάνεια, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται περισσότερο από την πίεση του αέρα. Ακόμη και ένα μικρό αυτοκίνητο μπορεί να επηρεαστεί όταν μια δυνατή ριπή ανέμου εμφανιστεί ξαφνικά σε έναν ανοιχτό δρόμο.

Τι πρέπει να κάνει ο οδηγός;

Όταν ένας οδηγός δει αυτή την πινακίδα, πρέπει να προσαρμόσει άμεσα τον τρόπο οδήγησης. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι μείωση της ταχύτητας. Παράλληλα πρέπει να κρατά το τιμόνι σταθερά με τα δύο χέρια, ώστε να μπορεί να αντιδράσει αν μια ριπή σπρώξει το αυτοκίνητο προς το πλάι. Είναι επίσης σημαντικό να υπάρχει μεγαλύτερη απόσταση ασφαλείας από τα άλλα οχήματα και ιδιαίτερα από φορτηγά ή μοτοσυκλέτες, τα οποία επηρεάζονται περισσότερο από τον άνεμο. Σε συνθήκες έντονου αέρα καλό είναι να αποφεύγονται και οι απότομες κινήσεις στο τιμόνι, καθώς και τα προσπεράσματα μεγάλων οχημάτων, γιατί οι ριπές μπορεί να τα κάνουν να μετακινηθούν απρόβλεπτα.

Τι κρατάμε;