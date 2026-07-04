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Πού κατασκευάζεται το δημοφιλέστερο B-SUV της Ευρώπης;

ΣΑΒΒΑΤΟ | 04.07.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Επισκεφθήκαμε το εργοστάσιο της Toyota εκεί όπου «γεννιέται» το  best seller Yaris Cross

Αν αναρωτιέστε πού χτυπά η καρδιά του ευρωπαϊκού best-seller της Toyota, η απάντηση βρίσκεται στο Valenciennes της Γαλλίας. Στις εγκαταστάσεις της Toyota Motor Manufacturing France (TMMF), οι μηχανές δουλεύουν στο κόκκινο, καθώς η γραμμή παραγωγής έχει πλέον προσαρμοστεί πλήρως στους ρυθμούς της ανανεωμένης έκδοσης (restyling) του Yaris Cross.

Το Quattroruote βρέθηκε στα άδυτα του εντυπωσιακού εργοστασίου των 18 εκταρίων, όπου 5.000 εργαζόμενοι, χωρισμένοι σε τρεις βάρδιες, καταφέρνουν ένα μικρό βιομηχανικό θαύμα: να μεταμορφώνουν μια απλή bobina (ρολό) ατσαλιού σε ένα πλήρως λειτουργικό Yaris Cross μέσα σε μόλις 14 ώρες.

Το «σπίτι» του Yaris Cross

Αν και το εργοστάσιο άνοιξε το 2001 για να παράγει το κλασικό Yaris (το οποίο πλέον συναρμολογείται κυρίως στην Τσεχία), τα τελευταία χρόνια έχει ταυτιστεί απόλυτα με τη «ψηλή» εκδοχή του. Από αυτό το γαλλικό εργοστάσιο βγαίνουν όλα τα Yaris Cross που κυκλοφορούν στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

Οι αριθμοί παραγωγής, απλά ζαλίζουν:

-Μόνο την περασμένη χρονιά παρήχθησαν 212.539 Yaris

-Η συνολική παραγωγή του μοντέλου στο συγκεκριμένο σημείο έχει ήδη αγγίξει το 1 εκατομμύριο οχήματα

-Η γραμμή παραγωγής «ξερνάει» πάνω από 1.250 αυτοκίνητα την ημέρα

Η Toyota έχει καταφέρει να κρατήσει το 55% των εξαρτημάτων του αυτοκινήτου εντός Γαλλίας (made in France), ενώ τα πιο στρατηγικά κομμάτια, όπως οι μπαταρίες, έρχονται από το ιαπωνικό μητρικό εργοστάσιο και οι ηλεκτροκινητήρες από το Wałbrzych της Πολωνίας.

Παράλληλα, οι εγκαταστάσεις εφαρμόζουν αυστηρή πράσινη πολιτική: χρησιμοποιείται μόλις 1 κυβικό μέτρο νερού ανά αυτοκίνητο, ανακυκλώνοντας το 30% αυτού, με στόχο τις μηδενικές εκπομπές CO₂ έως το 2030.

Το «έξυπνο» restyling: Λιγότερα κομμάτια, ταχύτερη παραγωγή

Το ενδιαφέρον με το πρόσφατο facelift του Yaris Cross είναι ότι οι σχεδιαστές δεν κοίταξαν μόνο την αισθητική, αλλά και την… τσέπη της εταιρείας, βελτιστοποιώντας τη διαδικασία συναρμολόγησης.

Το μπροστινό μέρος απέκτησε μια πιο δυναμική κυψελωτή μάσκα βαμμένη στο χρώμα του αμαξώματος, αλλά το μυστικό κρύβεται πίσω από την εμφάνιση: τα κομμάτια που απαρτίζουν τον εμπρός προφυλακτήρα μειώθηκαν από 10 σε 7. Αυτή η απλοποίηση, όσο ασήμαντη και αν ακούγεται, λύνει τα χέρια της Toyota στην εφοδιαστική αλυσίδα (logistics)και επιταχύνει τη συναρμολόγηση, μειώνοντας ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του ίδιου του εργοστασίου.

Η νέα εμπορική στρατηγική: Μόνο με 131 ίππους

Αν περιμένατε ριζικές αλλαγές στο εσωτερικό ή στο infotainment, οι παρεμβάσεις είναι περιορισμένες, καθώς εκεί τα πράγματα παρέμειναν σχεδόν ίδια. Η μεγάλη είδηση όμως κρύβεται κάτω από το καπό και στους τιμοκαταλόγους.

Η Toyota αποφάσισε να αλλάξει στρατηγική, καταργώντας τη βασική Full Hybrid έκδοση των 116 ίππων. Πλέον, το Yaris Cross θα διατίθεται αποκλειστικά με το ισχυρότερο υβριδικό σύστημα των 131 ίππων (1.5 Hybrid), τόσο σε προσθιοκίνητες (FWD) όσο και σε τετρακίνητες (AWD) εκδόσεις.

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Tags
#Toyota#Toyota Yaris Cross
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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