Πού κατασκευάζεται το νέο Audi A2 e-tron;

Το νέο A2 e-tron μπαίνει στην παραγωγή, με την Audi να αξιοποιεί παράλληλα υπάρχουσες εγκαταστάσεις και περισσότερους αυτοματισμούς

Η Audi ξεκίνησε την παραγωγή του νέου A2 e-tron στο Ingolstadt της Γερμανίας, με τα πρώτα αυτοκίνητα να βγαίνουν από τη γραμμή παραγωγής παρουσία του πρωθυπουργού της Βαυαρίας, Markus Söder. Η κατασκευή του νέου ηλεκτρικού μοντέλου αποτελεί για την Audi παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο επιχειρεί να κάνει την παραγωγή της πιο αποδοτική.

Ο χρόνος εξέλιξης μειώθηκε κατά 21 μήνες, η γκάμα των εκδόσεων και η πολυπλοκότητα περιορίστηκαν σημαντικά, ενώ αυξήθηκε ο βαθμός αυτοματοποίησης. Παράλληλα, συνεχίζεται η αξιοποίηση υφιστάμενου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.

Λιγότερη πολυπλοκότητα, πιο αποδοτικό εργοστάσιο

Η Audi κατάφερε να μειώσει κατά 21 μήνες το διάστημα από την έναρξη της εξέλιξης μέχρι την ετοιμότητα για παραγωγή, σε σύγκριση με προηγούμενα projects. Η εμπειρία από παλαιότερα μοντέλα και οι πιο απλοποιημένες διαδικασίες περιορίζουν τον χρόνο και την προσπάθεια που απαιτούνται για τον συντονισμό των επιμέρους σταδίων, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να φτάσει νωρίτερα στο απαιτούμενο επίπεδο κατά την προπαραγωγή.

Σημαντικές αλλαγές έχουν γίνει και στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η παραγωγή. Το A2 e-tron προσφέρει υψηλό επίπεδο εξοπλισμού και χρηστικότητας, αλλά χρησιμοποιεί σημαντικά λιγότερους κωδικούς εξαρτημάτων που σχετίζονται με την παραγωγή. Αυτό μειώνει και τον αριθμό των χώρων αποθήκευσης και διαχείρισης εξαρτημάτων. Έτσι απαιτείται λιγότερος χώρος για logistics και απλοποιείται η τροφοδοσία των γραμμών παραγωγής.

Για πρώτη φορά στο Ingolstadt εφαρμόζεται επίσης η μέθοδος παραγωγής «string of pearls», η οποία χρησιμοποιείται ήδη με επιτυχία στο εργοστάσιο της Audi στο Neckarsulm. Η σειρά των παραγγελιών καθορίζεται έξι ημέρες πριν ξεκινήσει η συναρμολόγηση και στη συνέχεια ακολουθείται σε όλους τους τομείς παραγωγής. Με αυτόν τον τρόπο, τα εξαρτήματα μπορούν να παράγονται από τους προμηθευτές και να συσκευάζονται εξαρχής με τη σωστή σειρά, ενώ περιορίζονται οι ανάγκες για χώρους αποθήκευσης και ταξινόμησης.

Παραγωγή μαζί με το Audi A3

Το αμάξωμα του A2 e-tron κατασκευάζεται στην ίδια παραγωγική διαδικασία με εκείνο του Audi A3, χάρη στην ευέλικτη διάταξη των εγκαταστάσεων. Παράλληλα, περισσότερα από 1.200 εξαρτήματα παραγωγής, μεταξύ των οποίων ρομποτικά πιστόλια συγκόλλησης, καθώς και περίπου 250 ρομπότ που είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή άλλων μοντέλων Audi, επαναχρησιμοποιούνται στην παραγωγή του νέου ηλεκτρικού μοντέλου.

Ο βαθμός αυτοματοποίησης αυξάνεται και σε επιμέρους διαδικασίες. Στο Ingolstadt εφαρμόζεται για πρώτη φορά πλήρως αυτοματοποιημένη τοποθέτηση τροχών, ενώ ρομποτικοί σταθμοί αντικαθιστούν τους προηγούμενους ημιαυτόματους σταθμούς συναρμολόγησης για τους εμπρός και πίσω άξονες. Στο φανοποιείο χρησιμοποιείται επίσης η τεχνολογία «bin picking». Κάμερες και συστήματα αναγνώρισης εικόνας επιτρέπουν στα ρομπότ να εντοπίζουν και να παίρνουν εξαρτήματα από δοχεία, ακόμη και όταν αυτά βρίσκονται χωρίς συγκεκριμένη σειρά.

AI και ψηφιακή παραγωγή

Η παραγωγή του A2 e-tron αξιοποιεί και την τεχνητή νοημοσύνη. Το βιομηχανικό cloud Edge Cloud 4 Production συνδέει ψηφιακά τη διαδικασία συναρμολόγησης, ενώ μέσω αυτού ελέγχονται κεντρικά τόσο το Universal Test System για την ενεργοποίηση των μονάδων ελέγχου του αυτοκινήτου όσο και η «operator guidance», που παρέχει πληροφορίες για τις εξατομικεύσεις κάθε οχήματος. Η συγκεκριμένη λύση επιτρέπει στην Audi να εξοικονομήσει περισσότερους από 450 βιομηχανικούς υπολογιστές στη γραμμή συναρμολόγησης.

Παράλληλα, η εταιρεία εφαρμόζει βοηθούς γνώσης με τεχνητή νοημοσύνη. Το Supply Chain Chatbot βοηθά τους εργαζομένους να αναζητούν πληροφορίες, διαδικασίες και τεχνική τεκμηρίωση, ενώ το Maintenance Chat υποστηρίζει τις ομάδες συντήρησης στην ανάλυση βλαβών και στην αναζήτηση λύσεων. Η Audi έχει παράλληλα εκπαιδεύσει το προσωπικό του Ingolstadt για την παραγωγή του πλήρως ηλεκτρικού A2 e-tron, συνδυάζοντας πρακτική εκπαίδευση στη γραμμή παραγωγής με ψηφιακά προγράμματα, όπως εικονική συναρμολόγηση σε οθόνη.

Στόχος είναι η ενίσχυση της τεχνογνωσίας στην ηλεκτροκίνηση και η προσαρμογή του εργοστασίου στις απαιτήσεις των νέων τεχνολογιών.

Από 36.980 ευρώ στην Ελλάδα

Ο νέος τιμοκατάλογος Audi MY27, με ισχύ από τις 8 Σεπτεμβρίου 2026, περιλαμβάνει τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις του A2 e-tron. Η βασική Inspire αποδίδει 170 PS και ξεκινά από 36.980 ευρώ, ενώ ακολουθούν τρεις εκδόσεις Progressive με 190, 231 και 326 PS.